Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης τη λίστα με τους 61 κωδικούς προϊόντων – τροφίμων και βασικών ειδών, όπου επιβάλλεται ανώτατο περιθώριο κέρδους έως τις 30 Ιουνίου, με τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου να φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα όπου σημειώθηκε η αθέμιτη πρακτική.

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σημειώνεται ότι το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Οι 61 κωδικοί που μπαίνει πλαφόν

Ειδικότερα, στη λίστα κατηγοριών αγαθών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ελέγχου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται, ρύζι, φρυγανιές, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, νωπό κοτόπουλο -μοσχάρι-αρνί-κατσίκι, γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηαλά λιπαρά, τυρί φέτα, γκούντα, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, καφές απορρυπαντικά, σαπούνια, χαρτικά, μαργαρίνες, πάνες για μωρά και τροφές για κατοικίδια.

Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση των μέτρων κατά της αισχροκέρδειας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τάκης Θεοδωρικάκο, από την άμεση έναρξη ισχύος της Πράξης Νομμοθετικού Περιεχομένου δεν θα μπορεί κανείς να πωλεί ένα προϊόν της λίστας με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο ποσοστό κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε αυτός ο κωδικός, αυτό το προϊόν κατά μέσο όρο το 2025.

Συμπλήρωσε επίσης ότι το μέτρο κατ’ αρχήν ισχύει έως τις 30 Ιουνίου «οπότε θα αποφασιστεί σε ποιες κατηγορίες θα παραμείνει σε ισχύ με εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς προς τον υπουργό Ανάπτυξης».

«Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι»

«Είναι αναμφίβολα ένα πολύ αυστηρό μέτρο για την αγορά, αλλά υπό τις συνθήκες που βιώνουμε είναι δίκαιο. Θα πρέπει να μοιραστούμε όλοι το βάρος των δυσκολιών και της κρίσης και να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή, όπως το κάναμε πετυχημένα τόσες και τόσες φορές τα τελευταία 7 χρόνια», συμπλήρωσε.

«Θέλω να καλέσω την επιχειρηματικότητα να ανταποκριθεί στην έκτακτη συγκυρία και να προτάξει την κοινωνική ευθύνη συμβάλλοντας στην τιθάσευση των τιμών και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων και προϊόντων, που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη, της μέσης ελληνικής οικογένειας. Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε επίσης, την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς «να εντείνει τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, όπως κάναμε τους τελευταίους 20 μήνες, επιβάλλοντας πρόστιμα 20 εκατ. ευρώ, να διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου υπέρ του συμφέροντος όλων των Ελλήνων πολιτών».

