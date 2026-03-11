ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Να υπάρξουν εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «το πλαφόν στο κέρδος, που ακούμε και είναι θετικό να υπάρξει, το λέγαμε εμείς και ο πρωθυπουργός διαφωνούσε. Αλλά, αν δεν έχω ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών, μπορεί να μην πετύχει. Γιατί οι εταιρείες τροφίμων ή ενέργειας χρησιμοποιούν μεσάζοντες και πολύ συχνά διαμορφώνουν εικονικά κόστη στη διαδρομή, ώστε, όταν φτάσει η ώρα να υπάρξει η φορολόγηση και το πλαφόν, έχει μείνει πολύ μικρό περιθώριο κέρδους».

Με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, πως «ο τρόπος που τοποθετείται η κυβέρνηση είναι ενδεικτικός της προχειρότητας με την οποία βλέπει τα πράγματα. Είδαμε τον πρωθυπουργό να λέει την Κυριακή ότι, με τον τρόπο που καταφέραμε να ρυθμίσουμε την ακρίβεια, έτσι και τώρα. Αν είναι έτσι, αλίμονό μας! Αν ο πρωθυπουργός νομίζει ότι κατάφερε να ρυθμίσει την ακρίβεια σε μια χώρα όπου κάνουν πάρτι η αισχροκέρδεια και τα καρτέλ, τότε να καταλάβουμε ότι ως λύσεις εννοεί την αναρχία όπου κάποιοι θησαυρίζουν σε βάρος της κοινωνίας, να πάμε σπίτι μας και να κάνουμε την προσευχή μας, μπας και σωθούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι τα αφήνει όλα στα χέρια του Θεού».

«Τα επιδόματα χωρίς δομικές αλλαγές είναι μία κοροϊδία»

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο οποίος «είναι ο πέμπτος πιο υψηλός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση» και τόνισε ότι «επειδή, όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, αυξάνεται και εκείνο που το κράτος παίρνει, πρέπει να συνδεθεί με τον πληθωρισμό και να έχουμε μια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έστω και προσωρινά. Και τα επιδόματα χωρίς δομικές αλλαγές είναι μία κοροϊδία. Γιατί, όταν εικονικά παίρνω πολύ παραπάνω από κάποιον και του δίνω εκείνο που του πήρα, δεν του έχω αλλάξει κάτι. Εδώ θέλει μια διαδικασία, η οποία στην πηγή να λύνει το ζήτημα. Αυτό που λέει η κυβέρνηση (σ.σ. για fuel pass) είναι η επικοινωνία του “στα παίρνω διπλά, στα γυρνάω μονά, για να φαίνεται το κράτος σαν πατερούλης”».

Προανήγγειλε ακολούθως ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα φέρει άμεσα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, το οποίο, όπως είπε, «η κυβέρνηση έως τώρα έχει ως ταμπού». Μιλώντας για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, υπογράμμισε πως «πρέπει να δούμε προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλο να διαβρωθεί η αγοραστική δύναμη. Οι κίνδυνοι για την κοινωνία είναι μεγάλη, όταν η κυβέρνηση λέει, πριν την κρίση, ότι θα μειωθούν οι επενδύσεις και ο ρυθμός ανάπτυξης και με την κρίση μπορεί να έχουμε πιο υψηλό πληθωρισμό και πιο μεγάλη επιβράδυνση ανάπτυξης. Αν δεν πάρουμε γρήγορα μέτρα και οι οικονομικοί δείκτες και οι κοινωνικοί δείκτες, που είναι ήδη κατεστραμμένοι στη χώρα μας καθώς είμαστε ουραγοί στο κοινωνικό κράτος, θα μειωθούν περαιτέρω».

Όσον αφορά, δε, στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για αυξήσεις στις συντάξεις, την κατηγόρησε για κοροϊδία, υποστηρίζοντας πως «ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε στη Βουλή πριν από ενάμιση μήνα ότι οι αυξήσεις είναι πιο μικρές από το δομικό πληθωρισμό. Και ο νόμος 4387, που αναφέρει το πώς γίνεται ο υπολογισμός των συντάξεων, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αύξηση στους συνταξιούχους, καθώς ο μηχανισμός που προβλέπει χορηγεί συντάξεις μικρότερες του πληθωρισμού».

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι σήμερα συζητείται στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου το ζήτημα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο S&D, ενώ κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του βουλευτή Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου νωρίτερα στην ίδια εκπομπή, ο εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπαίνει σε επιτροπεία, είναι εκλεγμένος πρόεδρος και δίνει μια μεγάλη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι κρινόμαστε από το αν είμαστε σε αυτήν τη γραμμή μάχης και αν επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Και η βάση της παράταξης αλλά και η κοινωνία αξιολογεί τον καθένα μας από την προσφορά του. Ο κόσμος περιμένει από εμάς τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν περιμένει αυτοαναφορικότητα, αλλά να έρθουμε και να του εξηγήσουμε ποιες είναι οι δύο επιλογές που έχει: Ή Νέα Δημοκρατία, οπισθοδρόμηση και στασιμότητα ή ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή».