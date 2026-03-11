Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω Μέσης Ανατολής

Έντονη ανησυχία ενόψει του νέου κύκλου ανατιμήσεων και ακρίβειας που αναμένεται το επόμενο διάστημα, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, προκαλούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Φεβρουαρίου που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Στο 2,7% ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός, από 2,5% που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων άγγιξε το 5,2% και οι αυξήσεις στα ενοίκια τα 8,2%. Άλλη εστία πληθωριστικών πιέσεων ήταν η ένδυση και υπόδηση με άνοδο 10,1%, η οποία προκάλεσε εντύπωση, διότι πρόκειται για ένα μήνα εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα.

Και αυτά πριν συμπεριληφθούν οι συνέπειες του πολέμου, ο οποίος διεξάγεται στη Μέση Ανατολή. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση με την ακρίβεια θα χειροτερέψει μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το νέο πληθωριστικό κύμα που αναμένεται να προσβάλει και την Ελλάδα ως της εκτόξευσης των ενεργειακών τιμών, των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, των καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και τα logistics, είναι βέβαιο πως θα παρασύρει κι άλλο προς τα πάνω τις τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα βασικά είδη.

Ακρίβεια: Τι συνέβη τον Φεβρουάριο

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία του πληθωρισμού και για τον μήνα Φεβρουάριο κατέχει το μοσχάρι την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες ακολουθεί πτωτική πορεία. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτης τιμών τροφίμων, κατά τον Φεβρουάριο ανοδική ήταν η πορεία του κρέατος, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Οι τιμές του πρόβειου κρέατος έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ το βόειο κρέας ακριβαίνει λόγω της αυξημένης ζήτησης από μεγάλες αγορές όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές του χοιρινού και των πουλερικών κατέγραψαν επίσης μικρή αύξηση. Προφανώς κάτι τέτοιο επηρεάζει και την Ελλάδα. Ωστόσο, η κυβέρνηση, αν και έχει λάβει κάποια μέτρα από το 2021, εντούτοις δεν έχει καταφέρει να αναχαιτίσει την ακρίβεια

Αναφορικά με τα χθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη δεύτερη και τρίτη θέση με τα τρόφιμα στα οποία καταγράφεται άνοδος στις τιμές παρέμειναν οι σοκολάτες και ο καφές, με επίσης διψήφια ποσοστά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, σε ετήσια βάση, ήταν το μοσχάρι με ποσοστό 25,6% και ακολουθούν οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας τα οποία αυξήθηκαν κατά 16,7%, ο καφές κατά 15%, τα φρούτα κατά 13,5% και το αρνί-κατσίκι κατά 12,1%. Αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση 27,4% κατέγραψε η τιμή του ελαιόλαδου, κάτι το οποίο λειτουργεί αντίρροπα στην άνοδο του πληθωρισμού τροφίμων.

Στον αντίποδα, η τιμή στο φυσικό αέριο έπεσε 19,3%, αλλά τα αεροπορικά εισιτήρια είναι 10,9% ακριβότερα. Το δε «πακέτο διακοπών» ανατιμήθηκε 7,1%.

Η δύσκολη συνέχεια

Και η συνέχεια προμηνύεται ακόμη χειρότερη. Ο αντίκτυπος της αύξησης του κόστους της ενέργειας, των λιπασμάτων και των μεταφορών, καθώς και των ναύλων και των ασφαλίστρων, είναι πιθανό να «αυξήσει το κόστος των τροφίμων και να εντείνει τις πιέσεις στο κόστος διαβίωσης, ιδίως για τους πιο ευάλωτους», σύμφωνα με την ανάλυση του Οργανισμού Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΟΗΕ συγκρίνει το σοκ στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκάλεσε η διακοπή της λειτουργίας των Στενών με σημαντικά γεγονότα, όπως η πανδημία Covid-19 και η έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα οποία είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στους φτωχότερους πληθυσμούς του κόσμου.

Από την έναρξη των συγκρούσεων, η διακίνηση μέσω του στενού περάσματος μεταξύ Ιράν και Ομάν — ενός κρίσιμου σημείου διασταύρωσης μέσω του οποίου διακινείται καθημερινά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου — έχει μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με την έκθεση, στις 7 Μαρτίου η διακίνηση μειώθηκε κατά 97% σε σχέση με τον μέσο όρο του Φεβρουαρίου.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολη, με το σπιράλ των ανατιμήσεων να να «ανεβάζει» κι άλλο την ακρίβεια στην Ελλάδα, η οποία παραμένει σε αυτό το καθεστώς για σχεδόν μια 5ετία.

Πηγή: OT