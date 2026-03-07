newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακρίβεια: Έτοιμο πακέτο μέτρων αν χρειαστεί
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαρτίου 2026, 07:10

Ακρίβεια: Έτοιμο πακέτο μέτρων αν χρειαστεί

Ανοδικά οι μέσες τιμές των καυσίμων στα πρατήρια από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν - Σε εγρήγορση οι Αρχές για την ακρίβεια - Εντείνονται οι έλεγχοι στην αγορά

Δήμητρα Σκούφου
A
A
Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Spotlight

«Εφ’ όπλου λόγχη» για το ενδεχόμενο κερδοσκοπικών φαινομένων στην αγορά βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας ήδη στο συρτάρι του σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών, αλλά και έχοντας εντείνει τους ελέγχους σε καύσιμα και άλλα βασικά είδη με στόχο την αποφυγή κερδοσκοπικών φαινομένων.

Σε τρεις ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα αυξήθηκε κατά 0,025 ευρώ το λίτρο

Από τις πρώτες ημέρες των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου αλλά και των καυσίμων συνολικά έχουν πάρει την ανηφόρα, ενώ προβληματισμός υπάρχει συνολικά στην αγορά, καθώς αν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι μεγάλες από τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τους καταναλωτές και πάλι να πληρώνουν ακριβότερα για βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούν.

Χθες για μία ακόμα ημέρα οι μέσες τιμές των καυσίμων στα πρατήρια ήταν αυξημένες. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε τρεις ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα αυξήθηκε κατά 0,025 ευρώ το λίτρο φτάνοντας στο 1,777 ευρώ, του ντίζελ κίνησης 0,051 ευρώ το λίτρο, στα 1,619 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης η αύξηση ήταν στα 0,055 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας στα 1,246 ευρώ το λίτρο.

Ενεργειακό κόστος

Στο θέμα του ενεργειακού κόστους, που απασχολεί περισσότερο την κυβέρνηση στην παρούσα φάση, αναφέρθηκε χθες με δηλώσεις του ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, σημειώνοντας ότι η αύξηση στην τιμή του αργού πετρελαίου δεν μετακυλίεται πλήρως στην αντλία του πρατηρίου, καθώς πάνω από το 50% της λιανικής τιμής είναι φόροι, ενώ περίπου 40% αφορά το ίδιο το καύσιμο. Ενώ και η πτώση της ισοτιμίας δολαρίου-ευρώ αποτελεί «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές.

Για μία ακόμα φορά τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για τον ομαλό εφοδιασμό της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα έχει μικρή εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή, και ότι τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Την ίδια ώρα πάντως η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους στην αγορά. «Τα φαινόμενα που έχουμε εντοπίσει είναι σχετικά περιορισμένα και με τη λήψη των μέτρων θα μηδενιστούν» υπογράμμισε χθες σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι «το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων. Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή εφόσον χρειαστεί. Το μόνο που απομένει είναι η συνολική κυβερνητική απόφαση» σημείωσε ο T. Θεοδωρικάκος.

Τα μέτρα αυτά αφορούν παρεμβάσεις που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και εφαρμοστεί και στο παρελθόν από την κυβέρνηση, όπως π.χ. το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, πλαφόν στις τιμές κ.λπ., ωστόσο ακόμη δεν υπάρχουν οι συνθήκες που να κρίνουν αναγκαία την όποια παρέμβαση.

Οι επιπτώσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε χθες ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και την αγορά. «Το κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί από εμάς σοβαρές και υπεύθυνες τοποθετήσεις, συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα εξήγησε ότι εάν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για εβδομάδες, υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς από τη συγκεκριμένη περιοχή προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να είναι έτοιμη να παρέμβει, επισημαίνοντας πως τα μέτρα που έχουν προετοιμαστεί έχουν στόχο την προστασία της οικονομίας, της κοινωνίας και ιδιαίτερα των καταναλωτών. «Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά. Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια»είπε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους στην αγορά. «Τα φαινόμενα που έχουμε εντοπίσει είναι σχετικά περιορισμένα και με τη λήψη των μέτρων θα μηδενιστούν» υπογράμμισε.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των Shahed που εκτοξεύονταν από το Ιράν, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία
Πρόγραμμα πρόληψης 07.03.26

Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, «ΤΑ ΝΕΑ» παρακολουθούν μια από τις δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις σε ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
Φρουροί της Επανάστασης 07.03.26

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία τάνκερ από πολεμικά των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Προκαλούν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης, χαιρετίζοντας «τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ», και περιμένοντας «την παρουσία τους».

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο