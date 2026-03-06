newspaper
06.03.2026
Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Θα γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που είχε ο 48χρονος
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Διεθνής Οικονομία 06 Μαρτίου 2026

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Spotlight

Την ώρα που ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποιεί ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου», προβλέποντας ότι όλοι οι εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν την παραγωγή εντός εβδομάδων, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εμφανίζεται καθησυχαστικός για το πετρέλαιο.

Ο Μπιρόλ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να επωφεληθούν περισσότερο από τις ΑΠΕ και να προωθήσουν την πυρηνική ενέργεια

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφορικά με τον αντίκτυπο που θα έχει ο πόλεμος στην ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ενώπιον των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες ότι «δεν υπάρχει έλλειψη», αν και αναγνώρισε ένα «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευση του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου. Στο στάδιο αυτό, συνεπώς, «καμιά συλλογική δράση» δεν προβλέπεται – πρόσθεσε ο ίδιος – αν και εξετάζονται «όλες οι επιλογές».

Διαψεύδονται τα σενάρια στροφής προς τη Ρωσία

Ο Φατίχ Μπιρόλ έφθασε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον εφοδιασμό και στις τιμές της ενέργειας.

Παρουσία δημοσιογράφων, ο ίδιος απέρριψε το σενάριο να υπάρξει και πάλι στροφή προς τη Ρωσία για το αέριο, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει να απαγορεύσει πλήρως, το φθινόπωρο του 2027, τις εισαγωγές ρωσικού αερίου.

«Ένα από τα ιστορικά λάθη» της Ευρώπης ήταν να εξαρτηθεί υπερβολικά από τη Ρωσία, υπογράμμισε ο Μπιρόλ και συνέχισε λέγοντας ότι «το να θεωρείται η Ρωσία εναλλακτική επιλογή για να προμηθευθεί κανείς αέριο» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα ήταν «οικονομικά και κατά την άποψή μου πολιτικά εσφαλμένο».

Στο πνεύμα αυτό, ο Φατίχ Μπιρόλ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να επωφεληθούν περισσότερο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προωθήσουν την πυρηνική ενέργεια.

Να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ιδρύθηκε το 1974 για να συντονίσει τις απαντήσεις στα προβλήματα εφοδιασμού σε μαύρο χρυσό μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973.

Vita.gr
Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Κόσμος
Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

