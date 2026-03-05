Ακρίβεια: Εμμένει με τιμές που «λυγίζουν» τα ράφια – Ποια αγαθά παραμένουν στα ύψη

Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να αποτελεί μια δύσκολη «εξίσωση» για τους καταναλωτές, καθώς η ακρίβεια δείχνει τα δόντια της σε βασικά είδη διατροφής που γεμίζουν το καθημερινό τραπέζι. Μπορεί οι συνολικοί δείκτες να δείχνουν μια σχετική σταθεροποίηση, ωστόσο τα νούμερα στο ταμείο αποκαλύπτουν μια διαφορετική, πιο πιεστική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τον Φεβρουάριο του 2026, οι ανατιμήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη, δοκιμάζοντας τις αντοχές των νοικοκυριών.

Η μεγάλη εικόνα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ έκλεισε στο +1,38% τον Φεβρουάριο του 2026, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αν κοιτάξουμε τη μακροπρόθεσμη τάση, στο κυλιόμενο 12μηνο (Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026), καταγράφεται συνολική αύξηση της τάξης του +1,55%.

Παρότι σημειώθηκε μια οριακή μείωση κατά -0,19% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, το κόστος για τη συντήρηση ενός σπιτιού παραμένει αυξημένο.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δεν βασίζεται σε απλές δειγματοληψίες, αλλά στην ανάλυση των πραγματικών μηνιαίων πωλήσεων των μεγάλων αλυσίδων, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Και η αποτύπωση αυτή κρύβει σημαντικές ανισότητες ανάμεσα στα ράφια.

Τα «βαρίδια» στο καλάθι

Εκεί που ο καταναλωτής πραγματικά «λυγίζει» είναι στον διάδρομο των φρέσκων τροφίμων. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, συγκρίνοντας τον Φεβρουάριο του 2026 με τον Φεβρουάριο του 2025, εντοπίζονται σε είδη πρώτης ανάγκης:

– Φρέσκα κρέατα: Καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο με +8,88%.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, αυτό το άλμα οφείλεται κυρίως στις διεθνείς ανατιμήσεις των εισαγόμενων ειδών (ιδιαίτερα στο μοσχάρι, λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου) αλλά και στις ασθένειες που έπληξαν κοπάδια στην Ελλάδα, κυρίως στα αμνοερίφια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πλειοψηφία του βοδινού και χοιρινού κρέατος που καταναλώνεται στη χώρα μας είναι εισαγόμενη.

– Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: Ακολουθούν από κοντά με αύξηση +7,89%.

Το ράλι στις τιμές των οπωροκηπευτικών αποδίδεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες, τις αυξημένες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στην παραγωγή.

– Αλλαντικά: Εξίσου σημαντική είναι η αύξηση στα αλλαντικά, η οποία αγγίζει το +5,79%.

– Γλυκές απολαύσεις και ζύμες: Τα μπισκότα, οι σοκολάτες και τα ζαχαρώδη είναι ακριβότερα κατά +5,51%, ενώ οι νωπές και κατεψυγμένες ζύμες κατέγραψαν αύξηση +3,66%.

Πρέπει ωστόσο να αναγνωριστεί πως, παρότι οι αυξήσεις σε κρέας και σοκολάτες παραμένουν υψηλές, παρουσιάζουν τάσεις αποκλιμάκωσης σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Μικρές ανάσες

Μέσα σε αυτό το κλίμα των πιέσεων, η αγορά προσέφερε και κάποιες «ανάσες» σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια ελάφρυνση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Φεβρουάριο του 2026 αφορούν κυρίως είδη νοικοκυριού και τρόφιμα μακράς διάρκειας:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: Σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση, φτάνοντας το -6,29%.

Τροφές και είδη για κατοικίδια: Μειώθηκαν κατά -5,39%.

Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: Παρουσίασαν πτώση της τάξης του -3,02%.

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής φροντίδας: Έπεσαν κατά -2,79%.

Τρόφιμα παντοπωλείου: Η κατηγορία των τροφίμων μακράς διάρκειας είδε τις τιμές της να μειώνονται κατά -2,53%.

Αυτές οι μειώσεις αποτελούν απόρροια της σταδιακής ομαλοποίησης της αγοράς και της αποκλιμάκωσης των τιμών παραγωγού σε ορισμένα είδη.

«Αντίβαρα»

Παρά τις μεμονωμένες «φωτιές» στις τιμές των φρέσκων προϊόντων, το ΙΕΛΚΑ υπογραμμίζει πως η ευρύτερη τάση συγκράτησης του πληθωρισμού στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων την τελευταία διετία δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε δομικά χαρακτηριστικά της οργανωμένης λιανικής.

Πρώτον, οι μεγάλοι όγκοι διακίνησης, οι οικονομίες κλίμακας και η τεχνολογική τους ετοιμότητα επιτρέπουν την απορρόφηση κραδασμών.

Δεύτερον, η υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων σημαίνει ότι τα ράφια αδειάζουν και γεμίζουν γρήγορα με νέες αγορές, περνώντας ταχύτερα τις όποιες μειώσεις τιμών στον τελικό καταναλωτή.

Τέλος, καταλυτικό ρόλο παίζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία έχουν αυξήσει τα μερίδια πωλήσεών τους την τελευταία διετία, διαθέτοντας πλέον τεράστιο εύρος κωδικολογίου στις μεγάλες αλυσίδες.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Το τέρας της ακρίβειας μπορεί να εξημερώνεται σταδιακά στους διαδρόμους με τα απορρυπαντικά, όμως μπροστά στον πάγκο του κρεοπωλείου και του μανάβικου, εξακολουθεί να δείχνει ένα πολύ σκληρό πρόσωπο.