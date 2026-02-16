Η ακρίβεια «χτύπησε» και τις βρεφικές τροφές
Έως 18,71% αυξήθηκε το βρεφικό γάλα μέσα σε λίγους μήνες
Οι Έλληνες γονείς καλούνται να πληρώσουν έως και τρεις φορές περισσότερο το βρεφικό γάλα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το βρεφικό γάλα, ένα προϊόν αναντικατάστατο για τα μωρά, πωλείται στη χώρα μας από 32 έως 213% ακριβότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ακρίβεια επηρεάζει πλέον έντονα και τις βρεφικές τροφές, με σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος σε σκόνη μέσα σε έναν χρόνο.
Αναλυτικά οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις:
Γάλα σε σκόνη 1–3 ετών (800γρ.)
• 2025: 20,25 €
• 2026: 21,69 €
• Αύξηση: 7,11%
Νο2 Γάλα σε σκόνη (800γρ.)
• 2025: 17,29 €
• 2026: 19,09 €
• Αύξηση: 10,41%
Νο3 Παιδικό γάλα (400γρ.)
• 2025: 8,56 €
• 2026: 10,06 €
• Αύξηση: 17,52%
Νο1 Γάλα σε σκόνη 1–3 ετών (400γρ.)
• 2025: 10,57 €
• 2026: 11,32 €
• Αύξηση: 7,10%
Γάλα για βρέφη (400γρ.)
• 2025: 9,89 €
• 2026: 11,74 €
• Αύξηση: 18,71%
Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις (Ιανουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026)
Την ίδια ώρα, καταγράφονται αυξήσεις σε διψήφια ποσοστά σε αρκετά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αλλά και σε υπηρεσίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές στο μοσχάρι έχουν αυξηθεί κατά 25%, ενώ η σοκολάτα καταγράφει άνοδο πάνω από 20%, με τον καφέ να βρίσκεται αρκετά κοντά (+17,7%).
• Μοσχάρι: +25,4%
• Σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας: +20,3%
• Καφές: +17,7%
• Αεροπορικά εισιτήρια (μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο): +15,9%
• Φρούτα: +11,8%
• Μαργαρίνη και φυτικά λίπη: +9,8%
• Ενοίκια: +8,7%
• Αρνί – κατσίκι: +8,5%
• Ένδυση – υπόδηση: +8%
