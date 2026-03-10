Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την ενδέκατη μέρα προκαλώντας τεράστια γεωπολιτική αστάθεια και ενεργειακή κρίση. Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις.

Παρά το παράθυρο αισιοδοξίας, μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου Brent από υψηλά τετραετίας, στην εγχώρια αγορά οι τιμές των καυσίμων τραβούν την ανηφόρα

Έτσι, η αμόλυβδη ακρίβυνε σε μέσα επίπεδα κατά περίπου 0,10 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου (πριν την έναρξη του πολέμου) και το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε κατά 0,259 ευρώ ανά λίτρο για το ίδιο διάστημα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 1,852 και του ντίζελ κίνησης στα 1,814 ευρώ ανά λίτρο.

Πού έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών, στην Πάτμο, στις 9 Μαρτίου η τιμή πώλησης ξεπέρασε τα δύο ευρώ (2,119 ευρώ/λίτρο). Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου έφτασε έως και 1,919 ευρώ/ λίτρο, στην Ιεράπετρα έως 1,949 ευρώ/λίτρο, στην Κίσσαμο στο 1,905 ευρώ/λίτρο, στο Ηράκλειο έως και 1,919 ευρώ το λίτρο, στην Κεφαλονιά στο 1,929 ευρώ/λίτρο και στους Παξούς στο 1,97 ευρώ/λίτρο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσο συνεχίζεται η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η αστάθεια στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να διατηρηθεί, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω το κόστος καυσίμων για τους καταναλωτές και τις μεταφορές. Οι οδηγοί, από την πλευρά τους, παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς κάθε νέα αύξηση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σκέψεις για πλαφόν κάνει η κυβέρνηση

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε το χθες το απόγευμα σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Όπως και διέρρευσε μετά το τέλος της συνάντησης τα μέτρα που εξετάστηκαν και θα ανακοινωθούν αφορούν μέτρα κατά της αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναμένει να δει τη συμπεριφορά της αγοράς ως προς την τιμολογιακή πολιτική στα καύσιμα. Ήδη είναι σε εξέλιξη από την αρχή του πολέμου, έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην αγορά και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλυσίδα εμπορίας και λιανικής καυσίμων.

Όπως γράφει ο ΟΤ στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται ως πρώτο μέτρο εφαρμογής για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων αισχροκέρδειας η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής πώλησης καυσίμων.