«Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», λέει το Ιράν στον Τραμπ – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο
Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα τελειώσει σύντομα, και να απειλεί το Ιράν με «θάνατο, φωτιά και οργή» αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να βγει από την περιοχή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις» λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in
Φλέγεται για 11η μέρα η Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ, να απειλεί ότι θα πλήξει το Ιράν «είκοσι φορές πιο σκληρά» εάν σταματήσει πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες αφού δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα» για να προσθέσει ωστόσο πως «δεν έχουμε κερδίσει αρκετά».
Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο και το σφυροκόπημα της Τεχεράνης όπου έχουν πληγεί κρίσιμες υποδομές ενέργειας και καυσίμων. Το Ιράν απαντά με νέες πυραυλικές επιθέσεις σε Ισραήλ, αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο.
