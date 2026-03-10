«Αφήστε την υποκρισία, ξεπλένετε τα εγκλήματα ΗΠΑ και Ισραήλ» – Ξέσπασμα Μπαγαΐ κατά της Φον ντερ Λάιεν

Σφοδρή φραστική επίθεση εξαπέλυσε την Τρίτη το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το παραπάνω ήρθε ως απάντηση σε πρόσφατες δηλώσεις της αξιωματούχου της ΕΕ, η οποία υποστήριξε ότι «ο λαός του Ιράν αξίζει ελευθερία, αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να αποφασίζει για το δικό του μέλλον».

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σχολίασε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο.

«Παρακαλώ, αφήστε την υποκρισία»

Ο Μπαγαΐ κατηγόρησε τη Φον ντερ Λάιεν για μεροληπτική στάση και στήριξη των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Παρακαλώ αφήστε την υποκρισία. Έχετε χτίσει την καριέρα σας στεκόμενη στη λάθος πλευρά της ιστορίας — δίνοντας το πράσινο φως στην κατοχή, τη γενοκτονία και τις θηριωδίες, και τώρα ξεπλένοντας το έγκλημα επιθετικότητας των ΗΠΑ – Ισραήλ και τα εγκλήματα πολέμου κατά των Ιρανών».

Please spare the hypocrisy. You’ve made a career out of standing on the wrong side of history—green-lighting occupation, genocide, and atrocities, and now laundering U.S./Israeli crime of aggression and war crimes against Iranians. Where was your voice when more than 165… https://t.co/t0UeNArnxM — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026

Στη συνέχεια της ο Ιρανός αξιωματούχος έθεσε ερωτήματα για τη σιωπή της Ευρώπης απέναντι στις απώλειες αμάχων και τις καταστροφές υποδομών στο Ιράν.

«Πού ήταν η φωνή σας όταν περισσότεροι από 165 αθώοι Ιρανοί μικροί άγγελοι σφαγιάστηκαν στην πόλη Μινάμπ; Γιατί δεν λέτε τίποτα όταν νοσοκομεία, ιστορικά μνημεία, εγκαταστάσεις πετρελαίου, κεντρικά γραφεία της διπλωματικής αστυνομίας, πυροσβεστικοί σταθμοί και κατοικημένες γειτονιές γίνονται στόχος κακόβουλων επιθέσεων;», έγραψε

Ο Μπαγαΐ κατέληξε με μια προειδοποίηση για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η σιωπή μπροστά στην ανομία και τις φρικαλεότητες δεν είναι τίποτα λιγότερο από συνενοχή».