ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα με τους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Μαρτίου, κατά την οποία θα εξετασθούν και πιθανοί τρόποι στήριξης από την ΕΕ, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται «υπό το πρίσμα της ραγδαίως εξελισσόμενης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή» και στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη, με σκοπό τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης.

Το Ιράν απειλεί την ΕΕ

Την Πέμπτη, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο ισπανικό τηλεοπτικό κανάλι TVE, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «θα πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα», αν σιωπήσουν για την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον της χώρας του, μια επίθεση που η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Γεγονός είναι, πάντως, ότι μόνον ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ τόλμησε να πει «όχι» στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ – προκαλώντας την οργή του =- και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά «ναι» στην υπεράσπιση των συμμάχων που επηρεάζονται από αυτόν, όπως η Κύπρος.