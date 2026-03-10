newspaper
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Έντεκα ημέρες πολέμου στην Μέση Ανατολή: Ο αριθμός των νεκρών ανά χώρα
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 12:51

Έντεκα ημέρες πολέμου στην Μέση Ανατολή: Ο αριθμός των νεκρών ανά χώρα

Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο και σε άλλες χώρες καταγράφονται νεκροί από τις εχθροπραξίες. Δείτε αναλυτικά

Σύνταξη
Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, αλλά και στις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικό προσωπικό και έχουν εμπλακεί στις εχθροπραξίες του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών όπως τους έχει ανακοινώσει κάθε μία χώρα μέχρι σήμερα, 9 Μαρτίου, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν:

ΙΡΑΝ – Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 175 μαθήτριες από πλήγμα πυραύλου κατά σχολείου στην πόλη Μινάμπ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με την ιρανική ερυθρά Ημισέληνο.

Δεν είναι σαφές αν στον απολογισμό περιλαμβάνονται οι απώλειες μεταξύ των μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 104 ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι θάνατοι δεν περιλαμβάνονται στον απολογισμό που δημοσίευσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

ΛΙΒΑΝΟΣ – Τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

ΙΡΑΚ – Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ιρακινή αστυνομία και πηγές των υπηρεσιών υγείας. Ενας διοικητής της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, οργάνωσης ομπρέλας που περιλαμβάνει όλες τις ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα κατά του οχήματος στο οποίο επέβαινε στις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

ΙΣΡΑΗΛ – Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την επανάληψη των συγκρούσεων με την Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα, όταν η ένοπλη οργάνωση επετέθη κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν.

Ενδεκα πολίτες έχουν σκοτωθεί ανάμεσά τους εννέα άνθρωποι από ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέιτ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ – Επτά αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

ΣΥΡΙΑ – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας των ΗΑΕ.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ.

ΜΠΑΧΡΕΪΝ – Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

ΚΟΥΒΕΪΤ – Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τις ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Δύο υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης εν ώρα υπηρεσίας, ανακοίνωσε ο στρατός.

ΟΜΑΝ – Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα χτύπησε το υπό σημαία νήσων Μάρσαλ τάνκερ MKD VYOM ανοικτά του Μασκάτ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πληθωρισμός: Στο 2,7% τον Φεβρουάριο – «Φωτιά» σε τρόφιμα και ένδυση

Πληθωρισμός: Στο 2,7% τον Φεβρουάριο – «Φωτιά» σε τρόφιμα και ένδυση

Κόσμος
Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Ντόμινο δυστοπίας 10.03.26

Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 10.03.26

Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, λόγω της ανάγκης για παραγωγή οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάνω από 193 παιδιά σκοτώθηκαν στο Ιράν – Μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων σε Τεχεράνη και Λίβανο
11η μέρα πολέμου 10.03.26 Upd: 11:49

Πάνω από 193 παιδιά σκοτώθηκαν στο Ιράν – Μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων σε Τεχεράνη και Λίβανο

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα τελειώσει σύντομα, και να απειλεί το Ιράν με «θάνατο, φωτιά και οργή» αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να βγει από την περιοχή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις» λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν
Διπλή εμπλοκή 10.03.26

Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν

Ο στρατηγικός άξονας που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο ως «έπαθλο» που καθιστά την Ουκρανία δευτερευούσης σημασίας για τις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσοβο: Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διάλυση της Βουλής με το διάταγμα της Οσμάνι
Διάταγμα Οσμάνι 10.03.26

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει τη διάλυση της Βουλής στο Κόσοβο

Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσόβου απαγορεύει στην πρόεδρο Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα που εξέδωσε για τη διάλυση της Βουλής.

Σύνταξη
Δείτε βίντεο 10.03.26

Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Φήμες; 10.03.26

Καταλάβαμε! 10.03.26

Ποδόσφαιρο 10.03.26

Πολιτική 10.03.26

Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

