Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι μεγαλύτερες εταιρείες άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν να «τετραπλασιάσουν την παραγωγή» όπλων που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει ως «εξαιρετικής ποιότητας», μετά από συνάντηση στο Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση της Παρασκευής παρευρέθηκαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των RTX (πρώην Raytheon), Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, L3Harris Missile Solutions και Honeywell Aerospace, οι οποίες έχουν όλες παραγγελίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικές από τις οποίες ξεπερνούν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αρκετών χωρών.

Οι ΗΠΑ είναι ήδη η χώρα με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες στον κόσμο, με σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2025, υπερβαίνοντας το συνολικό ποσό των εννέα επόμενων χωρών.

Ο Τραμπ στοχεύει να αυξήσει αυτό το ποσό σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη δαπανηθεί από τις ΗΠΑ για όπλα στον πόλεμο με το Ιράν, καθιστώντας τον πόλεμο μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση για τους αμυντικούς εργολάβους.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές των μετοχών των μεγάλων εταιρειών παραγωγής όπλων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν όλες, συμπεριλαμβανομένων των Northrop Grumman (αύξηση 5%), RTX (αύξηση 4,5%) και Lockheed Martin (αύξηση 3%).Ποια όπλα χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν;

Σύμφωνα με το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM), η επιχείρηση Epic Fury έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 20 διαφορετικά οπλικά συστήματα σε αεροπορικές, ναυτικές, χερσαίες και πυραυλικές δυνάμεις άμυνας.

Πύραυλοι, πυρομαχικά και πυραυλικά συστήματα

Ο πύραυλος Tomahawk είναι το όπλο μακράς εμβέλειας που προτιμά το Πεντάγωνο εδώ και τρεις δεκαετίες. Οι πύραυλοι ταξιδεύουν με υποηχητικές ταχύτητες, ακολουθώντας το έδαφος σε χαμηλό υψόμετρο για να αποφύγουν την ανίχνευση από ραντάρ. Έχουν εκτοξευθεί από αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke στην Αραβική Θάλασσα, με κάθε αντιτορπιλικό να μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 90 Tomahawks.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εκτοξεύσει για πρώτη φορά τον πύραυλο Precision Strike Missile (PrSM) εναντίον ιρανικών στόχων από συστήματα M-142 HIMARS σε έρημο έδαφος. Ο βαλλιστικός πύραυλος μικρής εμβέλειας είναι ικανός να χτυπήσει στόχους σε απόσταση 4002 χλμ. (250 μίλια).

Από αμυντικής πλευράς, έχουν τοποθετηθεί πυραυλικές μπαταρίες Patriot και συστήματα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) για την αναχαίτιση των αντιποίνων επιθέσεων του Ιράν, με τα Patriot να χειρίζονται πυραύλους κρουζ μικρής εμβέλειας και απειλές χαμηλού υψομέτρου, ενώ τα THAAD αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους σε μεγαλύτερα υψόμετρα στην τελική φάση της πτώσης τους.

Drones

Η επίθεση κατά του Ιράν σηματοδότησε επίσης την πρώτη εμφάνιση του Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), ενός μονόδρομου επιθετικού δρόνου που κατασκευάστηκε από την SpekreWorks και έχει ως πρότυπο τον ιρανικό δρόνου Shahed. Με κόστος 35.000 δολάρια ανά μονάδα, το LUCAS αντιπροσωπεύει μια σκόπιμη στροφή προς φθηνότερα, πιο αναλώσιμα πυρομαχικά. Κοστίζει πολύ λιγότερο από το drone MQ-9 Reaper, το οποίο έχει επίσης αναπτυχθεί και κοστίζει έως και 40 εκατομμύρια δολάρια ανά αεροσκάφος για την κατασκευή του. Το Σώμα των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν δήλωσε ότι κατέρριψε ένα Reaper την 1η Μαρτίου.

Αποτελεσματικότητα των αεροπορικών πληγμάτων

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν βομβαρδιστικά B-1, βομβαρδιστικά B-2 stealth, μαχητικά F-15, μαχητικά F-22 Raptor και μαχητικά F-35 Lightning II stealth για να χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και τα υπόγεια καταφύγια χρησιμοποιώντας βόμβες 900 κιλών για να καταστρέψουν τα αποθέματα της Τεχεράνης.

Ραντάρ

Σύμφωνα με τοπικές πηγές ειδήσεων, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler εντοπίστηκαν στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα. Τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για να παρεμβάλουν στα συστήματα ραντάρ, επικοινωνιών και καθοδήγησης πυραύλων του εχθρού. Το αεροσκάφος P-8A Poseidon χρησιμοποιείται επίσης για την επιτήρηση και αναγνώριση σε θάλασσα και ξηρά και, σύμφωνα με τα δεδομένα της πορείας πτήσης, έχει εντοπιστεί να περιφέρεται γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Τον περασμένο μήνα, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέπτυξε επίσης αεροσκάφη ραντάρ E-3 Sentry AWACS στη Μέση Ανατολή, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το πεδίο της μάχης. Αεροσκάφη κατασκοπείας RC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως τα Cobra Ball και Rivet Joint, έχουν επίσης πραγματοποιήσει αποστολές συλλογής πληροφοριών από βάσεις στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρακολουθώντας εκτοξεύσεις πυραύλων, συστήματα ραντάρ και επικοινωνίες του Ιράν.

Ναυτικά μέσα

Τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R Ford έχουν εδραιώσει την παρουσία του αμερικανικού ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα και τη Μεσόγειο, αντίστοιχα, ενώ ένας στόλος αντιτορπιλικών κλάσης Arleigh Burke παρέχει τόσο επιθετική πυρκαγιά όσο και πυραυλική άμυνα με τα συστήματα Aegis.

Ποιος κατασκευάζει τα όπλα που χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν;

Η Boeing κατασκευάζει τα βομβαρδιστικά B-1, τα F-15, τα EA-18G Growlers, τα P-8A Poseidon και τα RC-135 με τροποποιήσεις που παρέχονται από την L3Harris Technologies.

Η Northrop Grumman κατασκευάζει τα βομβαρδιστικά B-2 stealth και παρέχει τεχνολογία ραντάρ στα E-3 Sentry AWACS.

Η Lockheed Martin κατασκευάζει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 Lightning II, τα αεροσκάφη F-22 Raptor, τα συστήματα THAAD, τα M142 HIMARS, τους πυραύλους MGM-140 ATACMS και τα PrSM.

Το τμήμα Raytheon της RTX Corporation κατασκευάζει τους πυραύλους Tomahawk και τα συστήματα πυραύλων MIM-104 Patriot.

Η SpektreWorks κατασκευάζει τα μονοκατευθυντικά drone LUCAS.

Η General Atomics Aeronautical κατασκευάζει τα drone MQ-9 Reaper.

Η Huntington Ingalls Industries κατασκεύασε τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R Ford.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές εταιρείες στον κόσμο;

Το 2024, οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες άμυνας στον κόσμο πραγματοποίησαν έσοδα άνω των 679 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Οι αμερικανικές εταιρείες κυριαρχούν με σχεδόν το ήμισυ (334 δισ. δολάρια) των εσόδων, ακολουθούμενες από την Κίνα (88 δισ. δολάρια), το Ηνωμένο Βασίλειο (52 δισ. δολάρια), τη Ρωσία (31 δισ. δολάρια) και τη Γαλλία (26 δισ. δολάρια).

Ευρωπαϊκοί κολοσσοί, όπως η βρετανική BAE Systems, η ιταλική Leonardo, η διευρωπαϊκή Airbus, η γαλλική Thales και η γερμανική Rheinmetall, καταλαμβάνουν θέσεις στις 20 κορυφαίες εταιρείες, με πολλές από αυτές να αναπτύσσονται χάρη στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 100 κορυφαίες εταιρείες παραγωγής όπλων σε όλο τον κόσμο.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αμυντικοί εργολάβοι στις ΗΠΑ;

Σύμφωνα με την έκθεση του SIPRI, 39 αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται στη λίστα των 100 κορυφαίων εταιρειών άμυνας, ξεπερνώντας τις οκτώ κινεζικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν τη δεύτερη θέση σε αριθμό εταιρειών που περιλαμβάνονται στις 100 κορυφαίες.

Οι πέντε κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες άμυνας είναι:

Lockheed Martin: Η μεγαλύτερη εταιρεία άμυνας στον κόσμο ιδρύθηκε το 1995 μέσω της συγχώνευσης των Lockheed και Martin Marietta. Το 2024, είχε έσοδα 68,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει συμβάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την κατασκευή αεροσκαφών, όπως το F-35, πυραύλων και διαστημικών συστημάτων. Οι συμβάσεις της με το Υπουργείο Άμυνας ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Φέτος, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επιτάχυνση της παραγωγής του PAC-3 Missile Segment Enhancement για πυραύλους αεροπορικής άμυνας.

RTX: Ιδρύθηκε το 2020 μετά τη συγχώνευση των Raytheon και United Technologies. Οι τρεις κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας επικεντρώνονται στην παραγωγή πυραυλικών συστημάτων, κινητήρων τζετ και αεροναυτικών ηλεκτρονικών συστημάτων για τον αμερικανικό στρατό και τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες. Το 2024, 43,6 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της εταιρείας προήλθαν από τον τομέα της άμυνας.

Northrop Grumman: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 μετά την εξαγορά της Grumman από την Northrop. Η εταιρεία αποκομίζει έσοδα από την κατασκευή αεροσκαφών stealth, όπως το B-21 Raider, διαστημικών συστημάτων και προγραμμάτων πυρηνικού εκσυγχρονισμού για την Πολεμική Αεροπορία και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το 2024, 37,9 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας.

General Dynamics: Αναπτύσσει πυρηνικά υποβρύχια, άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα και το επιχειρηματικό τζετ Gulfstream. Το 2024, 33,6 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας.

The Boeing Company: Η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών ιδρύθηκε το 1916. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από την παραγωγή εμπορικών αεροσκαφών, αμυντικών προγραμμάτων και διαστημικών συστημάτων, όπως τα F/A-18E/F Super Hornet, AH-64 Apache και Chinook ελικόπτερα και το P-8 Poseidon. Το 2024, 30,6 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από την άμυνα.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αμυντικοί εργολάβοι του Ισραήλ;

Σύμφωνα με την έκθεση του SIPRI, τρεις ισραηλινοί εργολάβοι βρίσκονται στη λίστα των 100 κορυφαίων αμυντικών εταιρειών. Η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία βιώνει μια αύξηση των εξαγωγών με την πολύ προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία να αναλαμβάνει τα ηνία.

Elbit Systems: Η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία του Ισραήλ ειδικεύεται σε drones, συστήματα παρακολούθησης, ηλεκτρονικά συστήματα για το πεδίο της μάχης και στρατιωτικά οπτικά συστήματα. Το 2024, 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας.

Israel Aerospace Industries: Η κρατική εταιρεία άμυνας και αεροδιαστημικής ειδικεύεται σε συστήματα πυραυλικής άμυνας, δορυφόρους, μαχητικά drones και τεχνολογία ραντάρ. Το 2024, 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας.