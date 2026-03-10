newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 08:00

Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, λόγω της ανάγκης για παραγωγή οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι μεγαλύτερες εταιρείες άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν να «τετραπλασιάσουν την παραγωγή» όπλων που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει ως «εξαιρετικής ποιότητας», μετά από συνάντηση στο Λευκό Οίκο. 

Στη συνάντηση της Παρασκευής παρευρέθηκαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των RTX (πρώην Raytheon), Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, L3Harris Missile Solutions και Honeywell Aerospace, οι οποίες έχουν όλες παραγγελίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικές από τις οποίες ξεπερνούν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αρκετών χωρών. 

Οι ΗΠΑ είναι ήδη η χώρα με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες στον κόσμο, με σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2025, υπερβαίνοντας το συνολικό ποσό των εννέα επόμενων χωρών.  

Ο Τραμπ στοχεύει να αυξήσει αυτό το ποσό σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη δαπανηθεί από τις ΗΠΑ για όπλα στον πόλεμο με το Ιράν, καθιστώντας τον πόλεμο μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση για τους αμυντικούς εργολάβους. 

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές των μετοχών των μεγάλων εταιρειών παραγωγής όπλων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν όλες, συμπεριλαμβανομένων των Northrop Grumman (αύξηση 5%), RTX (αύξηση 4,5%) και Lockheed Martin (αύξηση 3%).Ποια όπλα χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν; 

Σύμφωνα με το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM), η επιχείρηση Epic Fury έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 20 διαφορετικά οπλικά συστήματα σε αεροπορικές, ναυτικές, χερσαίες και πυραυλικές δυνάμεις άμυνας. 

Πύραυλοι, πυρομαχικά και πυραυλικά συστήματα 

Ο πύραυλος Tomahawk είναι το όπλο μακράς εμβέλειας που προτιμά το Πεντάγωνο εδώ και τρεις δεκαετίες. Οι πύραυλοι ταξιδεύουν με υποηχητικές ταχύτητες, ακολουθώντας το έδαφος σε χαμηλό υψόμετρο για να αποφύγουν την ανίχνευση από ραντάρ. Έχουν εκτοξευθεί από αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke στην Αραβική Θάλασσα, με κάθε αντιτορπιλικό να μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 90 Tomahawks. 

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εκτοξεύσει για πρώτη φορά τον πύραυλο Precision Strike Missile (PrSM) εναντίον ιρανικών στόχων από συστήματα M-142 HIMARS σε έρημο έδαφος. Ο βαλλιστικός πύραυλος μικρής εμβέλειας είναι ικανός να χτυπήσει στόχους σε απόσταση 4002 χλμ. (250 μίλια). 

Από αμυντικής πλευράς, έχουν τοποθετηθεί πυραυλικές μπαταρίες Patriot και συστήματα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) για την αναχαίτιση των αντιποίνων επιθέσεων του Ιράν, με τα Patriot να χειρίζονται πυραύλους κρουζ μικρής εμβέλειας και απειλές χαμηλού υψομέτρου, ενώ τα THAAD αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους σε μεγαλύτερα υψόμετρα στην τελική φάση της πτώσης τους. 

Drones 

Η επίθεση κατά του Ιράν σηματοδότησε επίσης την πρώτη εμφάνιση του Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), ενός μονόδρομου επιθετικού δρόνου που κατασκευάστηκε από την SpekreWorks και έχει ως πρότυπο τον ιρανικό δρόνου Shahed. Με κόστος 35.000 δολάρια ανά μονάδα, το LUCAS αντιπροσωπεύει μια σκόπιμη στροφή προς φθηνότερα, πιο αναλώσιμα πυρομαχικά. Κοστίζει πολύ λιγότερο από το drone MQ-9 Reaper, το οποίο έχει επίσης αναπτυχθεί και κοστίζει έως και 40 εκατομμύρια δολάρια ανά αεροσκάφος για την κατασκευή του. Το Σώμα των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν δήλωσε ότι κατέρριψε ένα Reaper την 1η Μαρτίου. 

Αποτελεσματικότητα των αεροπορικών πληγμάτων

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν βομβαρδιστικά B-1, βομβαρδιστικά B-2 stealth, μαχητικά F-15, μαχητικά F-22 Raptor και μαχητικά F-35 Lightning II stealth για να χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και τα υπόγεια καταφύγια χρησιμοποιώντας βόμβες 900 κιλών  για να καταστρέψουν τα αποθέματα της Τεχεράνης. 

Ραντάρ 

Σύμφωνα με τοπικές πηγές ειδήσεων, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler εντοπίστηκαν στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα. Τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για να παρεμβάλουν στα συστήματα ραντάρ, επικοινωνιών και καθοδήγησης πυραύλων του εχθρού. Το αεροσκάφος P-8A Poseidon χρησιμοποιείται επίσης για την επιτήρηση και αναγνώριση σε θάλασσα και ξηρά και, σύμφωνα με τα δεδομένα της πορείας πτήσης, έχει εντοπιστεί να περιφέρεται γύρω από το Στενό του Ορμούζ. 

Τον περασμένο μήνα, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέπτυξε επίσης αεροσκάφη ραντάρ E-3 Sentry AWACS στη Μέση Ανατολή, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το πεδίο της μάχης. Αεροσκάφη κατασκοπείας RC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως τα Cobra Ball και Rivet Joint, έχουν επίσης πραγματοποιήσει αποστολές συλλογής πληροφοριών από βάσεις στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρακολουθώντας εκτοξεύσεις πυραύλων, συστήματα ραντάρ και επικοινωνίες του Ιράν. 

Ναυτικά μέσα 

Τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R Ford έχουν εδραιώσει την παρουσία του αμερικανικού ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα και τη Μεσόγειο, αντίστοιχα, ενώ ένας στόλος αντιτορπιλικών κλάσης Arleigh Burke παρέχει τόσο επιθετική πυρκαγιά όσο και πυραυλική άμυνα με τα συστήματα Aegis. 

Ποιος κατασκευάζει τα όπλα που χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν; 

  • Η Boeing κατασκευάζει τα βομβαρδιστικά B-1, τα F-15, τα EA-18G Growlers, τα P-8A Poseidon και τα RC-135 με τροποποιήσεις που παρέχονται από την L3Harris Technologies. 
  • Η Northrop Grumman κατασκευάζει τα βομβαρδιστικά B-2 stealth και παρέχει τεχνολογία ραντάρ στα E-3 Sentry AWACS. 
  • Η Lockheed Martin κατασκευάζει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 Lightning II, τα αεροσκάφη F-22 Raptor, τα συστήματα THAAD, τα M142 HIMARS, τους πυραύλους MGM-140 ATACMS και τα PrSM. 
  • Το τμήμα Raytheon της RTX Corporation κατασκευάζει τους πυραύλους Tomahawk και τα συστήματα πυραύλων MIM-104 Patriot. 
  • Η SpektreWorks κατασκευάζει τα μονοκατευθυντικά drone LUCAS. 
  • Η General Atomics Aeronautical κατασκευάζει τα drone MQ-9 Reaper. 
  • Η Huntington Ingalls Industries κατασκεύασε τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R Ford. 

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές εταιρείες στον κόσμο; 

Το 2024, οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες άμυνας στον κόσμο πραγματοποίησαν έσοδα άνω των 679 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI). 

Οι αμερικανικές εταιρείες κυριαρχούν με σχεδόν το ήμισυ (334 δισ. δολάρια) των εσόδων, ακολουθούμενες από την Κίνα (88 δισ. δολάρια), το Ηνωμένο Βασίλειο (52 δισ. δολάρια), τη Ρωσία (31 δισ. δολάρια) και τη Γαλλία (26 δισ. δολάρια). 

Ευρωπαϊκοί κολοσσοί, όπως η βρετανική BAE Systems, η ιταλική Leonardo, η διευρωπαϊκή Airbus, η γαλλική Thales και η γερμανική Rheinmetall, καταλαμβάνουν θέσεις στις 20 κορυφαίες εταιρείες, με πολλές από αυτές να αναπτύσσονται χάρη στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 100 κορυφαίες εταιρείες παραγωγής όπλων σε όλο τον κόσμο. 

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αμυντικοί εργολάβοι στις ΗΠΑ; 

Σύμφωνα με την έκθεση του SIPRI, 39 αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται στη λίστα των 100 κορυφαίων εταιρειών άμυνας, ξεπερνώντας τις οκτώ κινεζικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν τη δεύτερη θέση σε αριθμό εταιρειών που περιλαμβάνονται στις 100 κορυφαίες. 

Οι πέντε κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες άμυνας είναι: 

  1. Lockheed Martin: Η μεγαλύτερη εταιρεία άμυνας στον κόσμο ιδρύθηκε το 1995 μέσω της συγχώνευσης των Lockheed και Martin Marietta. Το 2024, είχε έσοδα 68,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει συμβάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την κατασκευή αεροσκαφών, όπως το F-35, πυραύλων και διαστημικών συστημάτων. Οι συμβάσεις της με το Υπουργείο Άμυνας ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Φέτος, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επιτάχυνση της παραγωγής του PAC-3 Missile Segment Enhancement για πυραύλους αεροπορικής άμυνας. 
  1. RTX: Ιδρύθηκε το 2020 μετά τη συγχώνευση των Raytheon και United Technologies. Οι τρεις κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας επικεντρώνονται στην παραγωγή πυραυλικών συστημάτων, κινητήρων τζετ και αεροναυτικών ηλεκτρονικών συστημάτων για τον αμερικανικό στρατό και τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες. Το 2024, 43,6 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της εταιρείας προήλθαν από τον τομέα της άμυνας. 
  1. Northrop Grumman: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 μετά την εξαγορά της Grumman από την Northrop. Η εταιρεία αποκομίζει έσοδα από την κατασκευή αεροσκαφών stealth, όπως το B-21 Raider, διαστημικών συστημάτων και προγραμμάτων πυρηνικού εκσυγχρονισμού για την Πολεμική Αεροπορία και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το 2024, 37,9 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας. 
  1. General Dynamics: Αναπτύσσει πυρηνικά υποβρύχια, άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα και το επιχειρηματικό τζετ Gulfstream. Το 2024, 33,6 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας. 
  1. The Boeing Company: Η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών ιδρύθηκε το 1916. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από την παραγωγή εμπορικών αεροσκαφών, αμυντικών προγραμμάτων και διαστημικών συστημάτων, όπως τα F/A-18E/F Super Hornet, AH-64 Apache και Chinook ελικόπτερα και το P-8 Poseidon. Το 2024, 30,6 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από την άμυνα. 

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αμυντικοί εργολάβοι του Ισραήλ; 

Σύμφωνα με την έκθεση του SIPRI, τρεις ισραηλινοί εργολάβοι βρίσκονται στη λίστα των 100 κορυφαίων αμυντικών εταιρειών. Η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία βιώνει μια αύξηση των εξαγωγών με την πολύ προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία να αναλαμβάνει τα ηνία. 

  1. Elbit Systems: Η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία του Ισραήλ ειδικεύεται σε drones, συστήματα παρακολούθησης, ηλεκτρονικά συστήματα για το πεδίο της μάχης και στρατιωτικά οπτικά συστήματα. Το 2024, 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας. 
  1. Israel Aerospace Industries: Η κρατική εταιρεία άμυνας και αεροδιαστημικής ειδικεύεται σε συστήματα πυραυλικής άμυνας, δορυφόρους, μαχητικά drones και τεχνολογία ραντάρ. Το 2024, 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας. 
  1. Rafael: Η εταιρεία είναι επίσης κρατική και βρίσκεται πίσω από το πολύ φημισμένο σύστημα πυραυλικής άμυνας Iron Dome του Ισραήλ. Παρέχει επίσης πυρομαχικά ακριβείας. Το 2024, 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια των εσόδων της προήλθαν από τον τομέα της άμυνας. 

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Κόσμος
Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος» – Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος» – Συνεχίζονται οι επιθέσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Ντόμινο δυστοπίας 10.03.26

Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», λέει το Ιράν στον Τραμπ – Συνεχίζονται οι επιθέσεις
11η μέρα πολέμου 10.03.26

«Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», λέει το Ιράν στον Τραμπ – Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα τελειώσει σύντομα, και να απειλεί το Ιράν με «θάνατο, φωτιά και οργή» αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να βγει από την περιοχή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις» λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν
Διπλή εμπλοκή 10.03.26

Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν

Ο στρατηγικός άξονας που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο ως «έπαθλο» που καθιστά την Ουκρανία δευτερευούσης σημασίας για τις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσοβο: Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διάλυση της Βουλής με το διάταγμα της Οσμάνι
Διάταγμα Οσμάνι 10.03.26

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει τη διάλυση της Βουλής στο Κόσοβο

Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσόβου απαγορεύει στην πρόεδρο Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα που εξέδωσε για τη διάλυση της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου», απαντούν στον Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης 10.03.26

Απαντούν στον Τραμπ: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», τονίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Σύνταξη
Ιράν: Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Τι συζήτησαν 10.03.26

Συνομιλία Τραμπ - Πούτιν για πρώτη φορά από την επίθεση στο Ιράν

Τραμπ και Πούτιν είχαν την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, την οποία η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε «πολύ καλή», ενώ η ρωσική «ειλικρινή και εποικοδομητική».

Σύνταξη
Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Κόσμος 09.03.26

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ
Κόσμος 09.03.26

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης» δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός
The Economist 10.03.26

Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κάτι σαν «Τσερνόμπιλ» από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαμάχη κυβέρνησης Τραμπ και Anthropic είναι η δοκιμασία που θα κρίνει ποιος θα ελέγξει την ισχυρή τεχνολογία στο μέλλον.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Ντόμινο δυστοπίας 10.03.26

Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς

Σε δύο περίπου εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του Κινήματος δίνει «μάχη» με το χρόνο και τις δημοσκοπήσεις προκειμένου να χτίσει γέφυρες με κρίσιμα εκλογικά ακροατήρια που κινούνται τόσο στο λεγόμενο κέντρο όσο όμως και στην αριστερά

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», λέει το Ιράν στον Τραμπ – Συνεχίζονται οι επιθέσεις
11η μέρα πολέμου 10.03.26

«Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», λέει το Ιράν στον Τραμπ – Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα τελειώσει σύντομα, και να απειλεί το Ιράν με «θάνατο, φωτιά και οργή» αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να βγει από την περιοχή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις» λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν
Διπλή εμπλοκή 10.03.26

Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν

Ο στρατηγικός άξονας που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο ως «έπαθλο» που καθιστά την Ουκρανία δευτερευούσης σημασίας για τις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
Κλίμα: Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά – Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη
Κλίμα 10.03.26

Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά - Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη

Εννιά καταιγίδες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω πάνω από 50 νεκρούς αναφέρει το το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus

Σύνταξη
Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεώρησαν ότι οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καθοδηγούμενες και δεν επέμειναν σε εκείνες τις καταθέσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος
Culture Live 10.03.26

Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος

Μια ασυνήθιστη έκθεση στο Μπούργκος της Ισπανίας παρουσιάζει 44 έργα του Πάμπλο Πικάσο μέσα σε καθεδρικό ναό, εξερευνώντας τις βιβλικές αναφορές και τη θρησκευτική εικονογραφία που διαπερνούν την τέχνη του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass
Οικονομία 10.03.26

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass

Το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ - Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών – Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών - Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Σύνταξη
Αγιοι Ανάργυροι: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια – Εσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
«Ολοσχερής» καταστροφή 10.03.26

Πυρπόλησαν καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους

Αγνωστοι δράστες έσπασαν με πέτρα την τζαμαρία και πυρπόλησαν ισόγεια καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αναργύρων, στην ομώνυμη συνοικία της Αττικής.

Σύνταξη
Κόσοβο: Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διάλυση της Βουλής με το διάταγμα της Οσμάνι
Διάταγμα Οσμάνι 10.03.26

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει τη διάλυση της Βουλής στο Κόσοβο

Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσόβου απαγορεύει στην πρόεδρο Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα που εξέδωσε για τη διάλυση της Βουλής.

Σύνταξη
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Opinion 10.03.26

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο