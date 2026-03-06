Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση Epic Fury το Σάββατο, εξαπολύοντας κοινές επιθέσεις σε ολόκληρο το Ιράν μαζί με το Ισραήλ.

Η μαζική εκστρατεία έχει σκοτώσει δεκάδες Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Μέχρι την Τετάρτη, ο αμερικανικός στρατός, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων δυνάμεων, των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων, είχε χτυπήσει περισσότερους από 2.000 στόχους.

Οι αντεπιθέσεις του Ιράν έχουν πυροδοτήσει μάχες αεροπορικής άμυνας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, καθώς και τους συμμάχους και εταίρους, να εμπλέκονται στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων και drones, ακόμη και μαχητικών αεροσκαφών.

Ο ανώτατος στρατηγός των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «αυτή η επιχείρηση είχε αρκετές πρωτιές στον τομέα των μαχών», αν και αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Ακολουθούν μερικά από τα στοιχεία που έχουμε δει μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Business Insider.

Καινοτομίες στον τομέα των όπλων

Οι ΗΠΑ έχουν εκτοξεύσει νέους βαλλιστικούς πυραύλους και drones μιας χρήσης κατά του Ιράν, χρησιμοποιώντας τον πόλεμο ως πεδίο δοκιμών για ορισμένα από τα πειραματικά όπλα τους.

Την πρώτη ημέρα του πολέμου, το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο δήλωσε ότι η ειδική ομάδα Scorpion Strike είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά drones μιας χρήσης σε μάχη.

Η ειδική ομάδα, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο, έκανε το ντεμπούτο της σε μάχη με τα drones Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS) που κατασκευάζονται από την αμερικανική αμυντική εταιρεία SpektreWorks.

Meet America’s homegrown, Low-cost Unmanned Combat Attack System💥 🇺🇸’LUCAS’ is based on the Russian Shahid 136, and for the first time, the US Navy has launched a one-way attack drone from a warship at sea 🧐Take a closer look at America’s Shahed Drone pic.twitter.com/GF45W7Zc0D — BFBS Forces News (@ForcesNews) January 10, 2026

Αυτά τα drones, τα οποία κοστίζουν περίπου 35.000 δολάρια το καθένα, βασίζονται στα ιρανικής κατασκευής Shaheds, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από την Τεχεράνη στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και από τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Αυτά τα drones ήταν αρχικά ιρανικού σχεδιασμού. Τα πήραμε πίσω στην Αμερική, τα βελτιώσαμε και τα εκτοξεύσαμε ξανά προς το Ιράν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του CENTCOM, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του την Τρίτη.

Άλλες αξιοσημείωτες πρώτες χρήσεις όπλων περιλαμβάνουν τη χρήση σε μάχη του σχετικά νέου πυραύλου Precision Strike Missile (PrSM), ενός βαλλιστικού πυραύλου που τέθηκε σε υπηρεσία πριν από δύο χρόνια και μπορεί να εκτοξευθεί από το σύστημα πυραύλων M142 High Mobility Artillery Rocket System, ή HIMARS.

Η Lockheed Martin κατασκευάζει το PrSM και κάθε πύραυλος εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια στην χαμηλότερη τιμή.

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability. “I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Αυτοί οι πύραυλοι προορίζονται να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα ATACM.

Η εμβέλεια αυτού του πυραύλου είναι σημαντική, σύμφωνα με το Al Jazeera, καθώς είναι πιθανό να μην είχε επιτραπεί βάσει της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF) με τη Ρωσία, από την οποία η κυβέρνηση Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ το 2019.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να υπερβεί το μέγιστο όριο των 500 χλμ. που επέβαλε η συνθήκη σε ορισμένους πυραύλους που εκτοξεύονται από ξηρά.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τους ένστολους άνδρες και τις γυναίκες μας που αξιοποιούν την καινοτομία για να δημιουργήσουν διλήμματα στον εχθρό», ανέφερε o Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του CENTCOM.

Εναέριες και θαλάσσιες συγκρούσεις

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει επίσης δει πρώτες μάχες, τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα F-35I «Adir» κατέρριψε ένα Yak-130 της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη, σηματοδοτώντας την «πρώτη κατάρριψη στην ιστορία ενός επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους» από το μαχητικό αεροσκάφος stealth.

Αν και το F-35 Lightning II της Lockheed Martin χρησιμοποιείται από περίπου δώδεκα χώρες και βρίσκεται σε υπηρεσία για πάνω από 10 χρόνια, μέχρι τώρα είχε αναχαιτίσει μόνο πυραύλους και drones σε μάχες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα F-35 της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας σημείωσαν την πρώτη τους κατάρριψη drones σε αυτή τη μάχη, στην οποία δεν συμμετέχουν επιθετικά.

The F-35B Lightning II; not vertically challenged ⬇ pic.twitter.com/QvikgYOouB — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) March 4, 2024

Η κατάρριψη του Yak-130, ενός ελαφρού μαχητικού αεροσκάφους, είναι επίσης η πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια που ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν επανδρωμένο εχθρικό αεροσκάφος.

Ομοίως, είχαν περάσει δεκαετίες από την τελευταία φορά που ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα εχθρικό πλοίο σε μάχη.

Την Τετάρτη, ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Βίντεο από το Πεντάγωνο κατέγραψε την επίθεση στο πλοίο.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το όπλο ήταν μια μεμονωμένη βαριά τορπίλη M48.

Η τελευταία φορά που αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε εχθρικό πλοίο ήταν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο ιρανικός ναυτικός στόλος αποτελεί πρωταρχικό στόχο των ΗΠΑ στην επιχείρηση Epic Fury.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ένας από τους στόχους του πολέμου είναι ο αποδεκατισμός των ναυτικών δυνάμεων της Τεχεράνης.

Ένας συνεχιζόμενος πόλεμος

Ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον έχουν δώσει διαφορετικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα για την επιχείρηση Epic Fury.

Την Τετάρτη, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο πόλεμος «μπορεί να διαρκέσει οκτώ εβδομάδες».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η εκστρατεία πιθανότατα θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά είναι προετοιμασμένος «να διαρκέσει πολύ περισσότερο».

Το κόστος αυτού του συνεχιζόμενου πολέμου έχει συζητηθεί και υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με έκθεση του think tank Center for Strategic and International Studies που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης εκτιμάται ότι κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 891,4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, κυρίως λόγω των δαπανών για ακριβά πυρομαχικά.

Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury ενώ άλλοι έχουν υποστεί τραυματισμούς από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις.