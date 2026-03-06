Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Τα πλήγματά μας εναντίον του ιρανικού (πολεμικού) ναυτικού έχουν ενταθεί. Ισως ακούσατε τον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) να λέει πριν από μερικά λεπτά ότι έχουμε βυθίσει ή καταστρέψει 24 πλοία. Αυτό ήταν αληθές εκείνη τη στιγμή.

«Πλήξαμε σκάφος που μετέφερε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα»

»Εχουμε καταστρέψει πλέον πάνω από τριάντα, και μέσα στις τελευταίες ώρες, πλήξαμε σκάφος που μετέφερε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πλοίο μεγέθους σχεδόν αεροπλανοφόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

»Βρίσκεται στις φλόγες τη στιγμή που μιλάμε», είπε ο ναύαρχος Κούπερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας στο πλευρό του τον αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στην Ντοράλ, στη Φλόριντα.

U.S. Central Command (CENTCOM): «U.S. forces aren’t holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire.» pic.twitter.com/oBOZG7TMgx — Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026

Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και οι επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από το Ιράν συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο αξιωματικός.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μειώθηκαν κατά 90% σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα και οι επιθέσεις drones κατά 83%», ανέφερε ο ανώτατος αξιωματικός, τονίζοντας πως πρέπει «να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε».

.@CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper: «If I just look back over the last 24 hours of the operation compared to the where we were to start, ballistic missile attacks have decreased by 90%… Drone attacks have decreased by 83%… we’re now up over 30 ships [destroyed].» pic.twitter.com/tWKgheNfKv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

Ο επόμενος στόχος

Την προηγουμένη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, είχε κάνει λόγο για μειώσεις αντίστοιχα κατά 86% και 73%.

Ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Τεχεράνης εξαπέλυσαν «πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 2.000 drones σε όλη την περιοχή» από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.

«Στον βαθμό που εισερχόμαστε στην ακόλουθη φάση αυτής της επιχείρησης, θα καταστρέψουμε συστηματικά τις δυνατότητες παραγωγής πυραύλων του Ιράν στο μέλλον», διαβεβαίωσε ο ναύαρχος Κούπερ.

Πηγή: ΑΠΕ