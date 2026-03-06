Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.
Ιρανικοί πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν αργά το βράδυ χθες Πέμπτη εναντίον του Τελ Αβίβ προκάλεσαν σειρά εκρήξεων, πάντως όχι θύματα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αφού ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού ώστε ο πληθυσμός να πάει στα καταφύγια, ενώ στο κεντρικό τμήμα της χώρας οι αρχές έκαναν επίσης λόγο μόνο για ζημιές (στη φωτογραφία του Reuters/Dylan Martinez, επάνω, καπνός υψώνεται σε τοποθεσία στο κεντρικό Ισραήλ έπειτα από τις αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν).
Αρκετές σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σε δυο φάσεις στο Τελ Αβίβ, και ως την Ιερουσαλήμ
🚀🇮🇱 Hot night in Tel Aviv pic.twitter.com/RZC1HUJdhT
— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 5, 2026
Σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιδρομή με drones και πυραύλους εναντίον «στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ».
Αρκετές σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σε δυο φάσεις μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο Τελ Αβίβ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης ως την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με άλλη ομάδα του AFP.
On one of the Iranian missiles fired at Tel Aviv, the inscription said:
“In memory of the schoolgirls of Minab.” pic.twitter.com/QQ8GL88bqz
— sarah (@sahouraxo) March 5, 2026
Λάμψεις των κινητήρων πυραύλων φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη Νετάνια, βόρεια του Τελ Αβίβ, στις ακτές στη Μεσόγειο.
Σε διάφορες τοποθεσίες
Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν ότι έσπευσαν σε διάφορες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.
⭕️Tel Aviv Under Fire As Iranian Missiles Rip Israel Apart
Massive strikes impact Tel Aviv & a location near Ben Gurion airport. pic.twitter.com/i5aLuNzb5c
— In Context (@incontextmedia) March 5, 2026
Αναφέρθηκαν επίσης ζημιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας, χωρίς ούτε εκεί να γίνει λόγος για θύματα ούτε από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ούτε από την αστυνομία.
⚡️🚨 Another view from the cluster warheads on Tel Aviv pic.twitter.com/OVQ0b6OrQd
— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 5, 2026
Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που εικονίζει πολυκατοικία στο κεντρικό Ισραήλ, όπου χτυπήθηκε αυλή, χωρίς πάντως να απειληθεί το ίδιο το κτίριο.
«Neither Israel nor Iran have actually signed up to that cluster munition convention.»
Iranian IRGC fires the “Kheibar Shekan” missile at Tel Aviv and central Israel, Al Jazeera’s Rory Challands breaks down how this weapon works. pic.twitter.com/MGTQBi7cFd
— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2026
