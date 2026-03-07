newspaper
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 07 Μαρτίου 2026

ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Spotlight

Μια νέα έκθεση διαπίστωσε ότι ο πόλεμος του Προέδρου των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στους Αμερικανούς φορολογούμενους πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Αναφέροντας τα έξοδα που συνδέονται με την επίθεση του Τραμπ κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, καθώς και τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι στη Υεμένη στο πλαίσιο του πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας, επιπλέον των εξόδων για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και του κόστους για τον χαμένο στρατιωτικό εξοπλισμό μέχρι στιγμής, η έκθεση, που δημοσιεύθηκε από το Center for American Progress, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «μια συντηρητική εκτίμηση για το αρχικό κόστος της επιχείρησης Epic Fury είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τις 2 Μαρτίου — και η εκστρατεία μόλις ξεκίνησε».

Ο Ben Freeman, εμπειρογνώμονας του Quincy Institute σε θέματα αμυντικού προϋπολογισμού, συμφωνεί ότι η εκτίμηση του CAP είναι συντηρητική.

«Ακόμη και η εκτίμηση των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι πολύ πιθανό να είναι υποτιμημένη. Για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει το κόστος του αμερικανικού ραντάρ αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που το Ιράν φέρεται να έχει καταστρέψει στο Κατάρ. Επίσης, δεν περιλαμβάνει το κόστος όλων των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη σύγκρουση», δήλωσε στο RS.

Άλλες πρόσφατα δημοσιευμένες εκτιμήσεις ποικίλλουν ανάλογα με το επίκεντρο και τις μεταβλητές.

Για παράδειγμα, το Institute for Policy Studies και το National Priorities Project κατέληξαν αυτή την εβδομάδα στο συμπέρασμα ότι το κόστος λειτουργίας δύο ομάδων αεροπλανοφόρων, της σχετικής ναυτικής υποστήριξης και περισσότερων από 200 στρατιωτικών αεροσκαφών ανέρχεται σε σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Το οικονομικό βάρος στις πλάτες των Αμερικάνων

Ο πόλεμος του Τραμπ έχει ήδη χάσει την υποστήριξη του στο εσωτερικό, σύμφωνα με άρθρο του Responsible Statecraft.

Δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν αμέσως μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο έδειξαν ευρεία αποδοκιμασία, με μια έρευνα της Reuters/Ipsos να διαπιστώνει ότι η υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων θα μπορούσε να μειωθεί μόλις αρχίσουν να σκοτώνονται Αμερικανοί στρατιώτες και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης.

Ο Chris Preble, ανώτερος ερευνητής και διευθυντής του προγράμματος Reimagining U.S. Grand Strategy στο Stimson Center, δήλωσε στο RS ότι ο αμερικανικός λαός δεν πρέπει να βασίζεται σε ανεπίσημες εκτιμήσεις.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον αμερικανικό λαό για το κόστος αυτού του πολέμου», δήλωσε στο RS.

«Η περιφρόνηση που επιδεικνύει αυτή η κυβέρνηση προς το Κογκρέσο (και τον αμερικανικό λαό) είναι πραγματικά συγκλονιστική».

Ο Freeman προσθέτει ότι το κόστος των πυραύλων Patriot από μόνο του θα πρέπει να κάνει τους Αμερικανούς να σκεφτούν πόσο θα κοστίσει αυτή η σύγκρουση.

«Αυτοί οι πύραυλοι κοστίζουν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, για παράδειγμα. Και, σύμφωνα με αναφορές, έχουν χρησιμοποιήσει έως και 11 από αυτούς για να αναχαιτίσουν έναν μόνο ιρανικό πύραυλο. Αυτό σημαίνει 44 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για έναν μόνο ιρανικό πύραυλο, ενώ έχουμε ήδη αναχαιτίσει εκατοντάδες ιρανικούς πυραύλους», είπε. «Έτσι, όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το κόστος αυτού του πολέμου θα είναι πολύ πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, και ίσως πολύ υψηλότερο από αυτό αν η σύγκρουση συνεχιστεί».

Διαδικασία έκτακτης χρηματοδότησης

Πράγματι, το προβλεπόμενο κόστος του πολέμου είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερο, καθώς το Υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με πληροφορίες επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και του εξοπλισμού που έχει χαθεί μέχρι τώρα στη σύγκρουση.

Ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους χρησιμοποίησε μια παρόμοια διαδικασία «έκτακτης» χρηματοδότησης για να χρηματοδοτήσει τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν εκτός των τακτικών πιστώσεων του Κογκρέσου.

Οι ειδικοί άρχισαν να αναφέρονται σε αυτή τη χρηματοδότηση — που ονομάζεται προϋπολογισμός για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό (OCO) — ως «μαύρο ταμείο» για αγαπημένα στρατιωτικά έργα ή άλλα προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Σε κάποιο σημείο, η χρηματοδότηση του OCO ήταν μεγαλύτερη από τους προϋπολογισμούς όλων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών εκτός από το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και τη Διοίκηση Υποθέσεων Βετεράνων.

Μέχρι τη στιγμή που ο λογαριασμός OCO έκλεισε επίσημα (το 2021 από την κυβέρνηση Μπάιντεν), το Κογκρέσο είχε διαθέσει περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αυτόν χωρίς τις ίδιες απαιτήσεις εποπτείας με τον κανονικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας.

«Αυτά τα έξοδα έρχονται σε μια εποχή που οι Αμερικανοί πολίτες αισθάνονται έντονα τις πιέσεις της αύξησης των τιμών στο εσωτερικό της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων στέγασης, ενέργειας και υγειονομικής περίθαλψης», σημειώνει η έκθεση του CAP.

«Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, οι Αμερικανοί θα δουν την κυβέρνησή τους να ξοδεύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, χρήματα που θα ισοδυναμούσαν με το κόστος του Medicaid για εκατομμύρια ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι μεγαλύτεροι παράγοντες κόστους

Το Υπουργείο Άμυνας δεν αποκαλύπτει το κόστος της επιχείρησης Epic Fury, αλλά ένα δικομματικό think tank εκτιμά ότι θα ανέλθει σε περίπου 891 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για τις πρώτες τέσσερις ημέρες της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CSIS, οι αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις θα είναι οι μεγαλύτερες δαπάνες.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις αναμένεται να κοστίσουν 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ενώ το κόστος των καθημερινών ναυτικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ταυτόχρονα, οι χερσαίες επιχειρήσεις θα κοστίσουν 1,6 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Αυτά είναι τα ημερήσια κόστη των πιο ακριβών πόρων:

Αεροπορικοί πόροι:

  • Δεξαμενόπλοια και φορτηγά: 9 εκατομμύρια δολάρια
  • Αεροπορική πτέρυγα αεροπλανοφόρου: 5 εκατομμύρια δολάρια
  • Μη στέλθ μαχητικά: 5 εκατομμύρια δολάρια
  • Στέλθ μαχητικά: 5 εκατομμύρια δολάρια

Ναυτικά μέσα:

  • Αεροπλανοφόρο: 6 εκατομμύρια δολάρια
  • Αντιτορπιλικό: 5 εκατομμύρια δολάρια

Χερσαία μέσα:

  • Ταξιαρχία πυροβολικού: 1 εκατομμύριο δολάρια
  • Τάγμα Εθνικής Φρουράς: λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια

Πώς συγκρίνεται με τις επιθέσεις του περασμένου καλοκαιριού στο Ιράν

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, που ονομάστηκαν «Επιχείρηση Midnight Hammer», κόστισαν λιγότερο από τις πρώτες 100 ώρες των τωρινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το CSIS, οι πρώτες 100 ώρες αυτού του πολέμου κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Costs of War του Πανεπιστημίου Brown εκτίμησε ότι οι περσινές επιθέσεις κόστισαν μεταξύ 2,04 και 2,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρόγραμμα δημοσιεύει έρευνες σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Τα κύρια έξοδα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Midnight Hammer ήταν η χρήση 40 βομβών MOP 30.000 λιβρών (49 έως 70 εκατομμύρια δολάρια), 7 βομβαρδιστικών αεροσκαφών B2 (μεταξύ 31,75 και 37,8 εκατομμυρίων δολαρίων) και 24 Tomahawks (μεταξύ 36 και 45,6 εκατομμυρίων δολαρίων), σύμφωνα με μια έκθεση του Costs of War.

Πόσο μπορεί να φτάσει

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η επιχείρηση, με την κυβέρνηση Τραμπ να προτείνει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα — δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, έξι εβδομάδες.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τετάρτη:

«Μόλις ξεκινήσαμε» και πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «επιταχύνουν».

Ο Kent Smetters, διευθυντής του Penn Wharton Budget Model, δήλωσε στο CNN ότι ένας πόλεμος δύο μηνών θα μπορούσε να κοστίσει μεταξύ 40 και 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα και πόσο γρήγορα θα αναπληρωθούν τα πυρομαχικά.

Economy
DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

Κόσμος
Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07.03.26

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση

Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)
Μπάσκετ 07.03.26

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Πίσω φαίνεται πως έχει αφήσει μία για πάντα τις δύσκολες μέρες ο Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τη ρήξη αχιλλείου και έβαλε 15 πόντους στη νίκη των Σέλτικς.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
Έκκληση 07.03.26

«Ένα σημάδι του θέλω»: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος από τις Σέρρες - Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…», λέει η μητέρα του - O 44χρονος από τις Σέρρες έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»
Επιθέσεις και στον Λίβανο 07.03.26 Upd: 10:00

Το Ιράν ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες - «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07.03.26

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν – Tουλάχιστον 4 νεκροί
Στις ΗΠΑ 07.03.26

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια στο Μίσιγκαν, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα

Σύνταξη
Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ

Ζητεί το ποσό των 41.600 ευρώ για υπερωρίες υπό δύσκολες συνθήκες και άλλες απαιτητικές εργασίες που είχαν επιπτώσεις και στην υγεία της

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Ελλάδα 07.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στην Αττική Οδό και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Σύνταξη
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
