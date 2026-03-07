Μια νέα έκθεση διαπίστωσε ότι ο πόλεμος του Προέδρου των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στους Αμερικανούς φορολογούμενους πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Αναφέροντας τα έξοδα που συνδέονται με την επίθεση του Τραμπ κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, καθώς και τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι στη Υεμένη στο πλαίσιο του πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας, επιπλέον των εξόδων για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και του κόστους για τον χαμένο στρατιωτικό εξοπλισμό μέχρι στιγμής, η έκθεση, που δημοσιεύθηκε από το Center for American Progress, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «μια συντηρητική εκτίμηση για το αρχικό κόστος της επιχείρησης Epic Fury είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τις 2 Μαρτίου — και η εκστρατεία μόλις ξεκίνησε».

Ο Ben Freeman, εμπειρογνώμονας του Quincy Institute σε θέματα αμυντικού προϋπολογισμού, συμφωνεί ότι η εκτίμηση του CAP είναι συντηρητική.

«Ακόμη και η εκτίμηση των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι πολύ πιθανό να είναι υποτιμημένη. Για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει το κόστος του αμερικανικού ραντάρ αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που το Ιράν φέρεται να έχει καταστρέψει στο Κατάρ. Επίσης, δεν περιλαμβάνει το κόστος όλων των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη σύγκρουση», δήλωσε στο RS.

Άλλες πρόσφατα δημοσιευμένες εκτιμήσεις ποικίλλουν ανάλογα με το επίκεντρο και τις μεταβλητές.

Για παράδειγμα, το Institute for Policy Studies και το National Priorities Project κατέληξαν αυτή την εβδομάδα στο συμπέρασμα ότι το κόστος λειτουργίας δύο ομάδων αεροπλανοφόρων, της σχετικής ναυτικής υποστήριξης και περισσότερων από 200 στρατιωτικών αεροσκαφών ανέρχεται σε σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Το οικονομικό βάρος στις πλάτες των Αμερικάνων

Ο πόλεμος του Τραμπ έχει ήδη χάσει την υποστήριξη του στο εσωτερικό, σύμφωνα με άρθρο του Responsible Statecraft.

Δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν αμέσως μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο έδειξαν ευρεία αποδοκιμασία, με μια έρευνα της Reuters/Ipsos να διαπιστώνει ότι η υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων θα μπορούσε να μειωθεί μόλις αρχίσουν να σκοτώνονται Αμερικανοί στρατιώτες και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης.

Ο Chris Preble, ανώτερος ερευνητής και διευθυντής του προγράμματος Reimagining U.S. Grand Strategy στο Stimson Center, δήλωσε στο RS ότι ο αμερικανικός λαός δεν πρέπει να βασίζεται σε ανεπίσημες εκτιμήσεις.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον αμερικανικό λαό για το κόστος αυτού του πολέμου», δήλωσε στο RS.

«Η περιφρόνηση που επιδεικνύει αυτή η κυβέρνηση προς το Κογκρέσο (και τον αμερικανικό λαό) είναι πραγματικά συγκλονιστική».

Ο Freeman προσθέτει ότι το κόστος των πυραύλων Patriot από μόνο του θα πρέπει να κάνει τους Αμερικανούς να σκεφτούν πόσο θα κοστίσει αυτή η σύγκρουση.

«Αυτοί οι πύραυλοι κοστίζουν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, για παράδειγμα. Και, σύμφωνα με αναφορές, έχουν χρησιμοποιήσει έως και 11 από αυτούς για να αναχαιτίσουν έναν μόνο ιρανικό πύραυλο. Αυτό σημαίνει 44 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για έναν μόνο ιρανικό πύραυλο, ενώ έχουμε ήδη αναχαιτίσει εκατοντάδες ιρανικούς πυραύλους», είπε. «Έτσι, όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το κόστος αυτού του πολέμου θα είναι πολύ πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, και ίσως πολύ υψηλότερο από αυτό αν η σύγκρουση συνεχιστεί».

NEW: The first 100 hours of the US war on Iran is estimated to have cost $3.7bn, or $891.4 million each day, according the Centre for Strategic and International Studies (CSIS). For details: https://t.co/adS5P52vEy pic.twitter.com/RtNgnxmSv0 — Levent Kemal (@leventkemaI) March 6, 2026

Διαδικασία έκτακτης χρηματοδότησης

Πράγματι, το προβλεπόμενο κόστος του πολέμου είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερο, καθώς το Υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με πληροφορίες επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και του εξοπλισμού που έχει χαθεί μέχρι τώρα στη σύγκρουση.

Ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους χρησιμοποίησε μια παρόμοια διαδικασία «έκτακτης» χρηματοδότησης για να χρηματοδοτήσει τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν εκτός των τακτικών πιστώσεων του Κογκρέσου.

Οι ειδικοί άρχισαν να αναφέρονται σε αυτή τη χρηματοδότηση — που ονομάζεται προϋπολογισμός για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό (OCO) — ως «μαύρο ταμείο» για αγαπημένα στρατιωτικά έργα ή άλλα προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Σε κάποιο σημείο, η χρηματοδότηση του OCO ήταν μεγαλύτερη από τους προϋπολογισμούς όλων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών εκτός από το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και τη Διοίκηση Υποθέσεων Βετεράνων.

Μέχρι τη στιγμή που ο λογαριασμός OCO έκλεισε επίσημα (το 2021 από την κυβέρνηση Μπάιντεν), το Κογκρέσο είχε διαθέσει περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αυτόν χωρίς τις ίδιες απαιτήσεις εποπτείας με τον κανονικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας.

«Αυτά τα έξοδα έρχονται σε μια εποχή που οι Αμερικανοί πολίτες αισθάνονται έντονα τις πιέσεις της αύξησης των τιμών στο εσωτερικό της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων στέγασης, ενέργειας και υγειονομικής περίθαλψης», σημειώνει η έκθεση του CAP.

«Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, οι Αμερικανοί θα δουν την κυβέρνησή τους να ξοδεύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, χρήματα που θα ισοδυναμούσαν με το κόστος του Medicaid για εκατομμύρια ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι μεγαλύτεροι παράγοντες κόστους

Το Υπουργείο Άμυνας δεν αποκαλύπτει το κόστος της επιχείρησης Epic Fury, αλλά ένα δικομματικό think tank εκτιμά ότι θα ανέλθει σε περίπου 891 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για τις πρώτες τέσσερις ημέρες της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CSIS, οι αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις θα είναι οι μεγαλύτερες δαπάνες.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις αναμένεται να κοστίσουν 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ενώ το κόστος των καθημερινών ναυτικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ταυτόχρονα, οι χερσαίες επιχειρήσεις θα κοστίσουν 1,6 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Αυτά είναι τα ημερήσια κόστη των πιο ακριβών πόρων:

Αεροπορικοί πόροι:

Δεξαμενόπλοια και φορτηγά: 9 εκατομμύρια δολάρια

Αεροπορική πτέρυγα αεροπλανοφόρου: 5 εκατομμύρια δολάρια

Μη στέλθ μαχητικά: 5 εκατομμύρια δολάρια

Στέλθ μαχητικά: 5 εκατομμύρια δολάρια

Ναυτικά μέσα:

Αεροπλανοφόρο: 6 εκατομμύρια δολάρια

Αντιτορπιλικό: 5 εκατομμύρια δολάρια

Χερσαία μέσα:

Ταξιαρχία πυροβολικού: 1 εκατομμύριο δολάρια

Τάγμα Εθνικής Φρουράς: λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια

«100 Hours» of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Πώς συγκρίνεται με τις επιθέσεις του περασμένου καλοκαιριού στο Ιράν

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, που ονομάστηκαν «Επιχείρηση Midnight Hammer», κόστισαν λιγότερο από τις πρώτες 100 ώρες των τωρινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το CSIS, οι πρώτες 100 ώρες αυτού του πολέμου κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Costs of War του Πανεπιστημίου Brown εκτίμησε ότι οι περσινές επιθέσεις κόστισαν μεταξύ 2,04 και 2,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρόγραμμα δημοσιεύει έρευνες σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Τα κύρια έξοδα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Midnight Hammer ήταν η χρήση 40 βομβών MOP 30.000 λιβρών (49 έως 70 εκατομμύρια δολάρια), 7 βομβαρδιστικών αεροσκαφών B2 (μεταξύ 31,75 και 37,8 εκατομμυρίων δολαρίων) και 24 Tomahawks (μεταξύ 36 και 45,6 εκατομμυρίων δολαρίων), σύμφωνα με μια έκθεση του Costs of War.

Πόσο μπορεί να φτάσει

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η επιχείρηση, με την κυβέρνηση Τραμπ να προτείνει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα — δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, έξι εβδομάδες.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τετάρτη:

«Μόλις ξεκινήσαμε» και πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «επιταχύνουν».

Ο Kent Smetters, διευθυντής του Penn Wharton Budget Model, δήλωσε στο CNN ότι ένας πόλεμος δύο μηνών θα μπορούσε να κοστίσει μεταξύ 40 και 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα και πόσο γρήγορα θα αναπληρωθούν τα πυρομαχικά.