# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Οι ΗΠΑ πωλούν στο Ισραήλ 12.000 βόμβες 470 κιλών αξίας 151,8 εκατ. δολαρίων
Κόσμος 07 Μαρτίου 2026, 06:06

Ιράν: Οι ΗΠΑ πωλούν στο Ισραήλ 12.000 βόμβες 470 κιλών αξίας 151,8 εκατ. δολαρίων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε εκτιμώμενη πώληση στο Ισραήλ 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή την πιθανή πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής (Φωτογραφία αρχείου, επάνω, από U.S. Navy/wikimedia.org).

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση», και την παραίτηση έτσι «από τις απαιτήσεις αναθεώρησης του Κογκρέσου»

Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επισημαίνει επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «παρείχε λεπτομερή αιτιολόγηση για την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ των παραπάνω αμυντικών ειδών και υπηρεσιών προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, παραιτούμενος έτσι από τις απαιτήσεις αναθεώρησης του Κογκρέσου».

Εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ

«Αυτή η προτεινόμενη πώληση θα συμβάλει στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, στη βελτίωση της ασφάλειας ενός στρατηγικού περιφερειακού εταίρου που υπήρξε και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στη Μέση Ανατολή.

»Ο κύριος ανάδοχος θα είναι η Repkon USA, με έδρα το Γκάρλαντ του Τέξας. Μέρος των απαιτήσεων για το BLU-110 A/B θα μεταφερθεί από το απόθεμα» καταλήγει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Stream newspaper
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
Φρουροί της Επανάστασης 07.03.26

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία τάνκερ από πολεμικά των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Προκαλούν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης, χαιρετίζοντας «τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ», και περιμένοντας «την παρουσία τους».

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ

Drones έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται αμερικανική διπλωματική αποστολή, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ

Σύνταξη
Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός
Social Europe 06.03.26

Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός

Οι κυβερνήσεις σε Τραμπ και Νετανιάχου ακολουθούν ένα απλό μοντέλο: χρησιμοποιούν τον πόλεμο στο Ιράν για να ενισχύσουν τον αυταρχισμό τους και ταυτόχρονα για προσωπικό πλουτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
Μητροκτόνοι 06.03.26

Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της

Τα δύο αδέλφια από την Γαλλία, που έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν, μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος, ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή και ότι «πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα», κατηγορούνται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου

Σύνταξη
Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά
Financial Times 06.03.26

Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά

Έχει προκαλέσει την οργή του MAGA κινήματος και οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι «το παρατράβηξε». Ο ίδιος όμως λέει ότι «δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε έγκλημα» μόνο «για να αποφύγουμε τα αντίποινα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
Φρουροί της Επανάστασης 07.03.26

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία τάνκερ από πολεμικά των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Προκαλούν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης, χαιρετίζοντας «τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ», και περιμένοντας «την παρουσία τους».

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα

Άλλη μια επιβεβαίωση κυριαρχίας στην Bundesliga από την Μπάγερν που «διατυμπανίζει» ότι ο τίτλος της ανήκει και ότι είναι τυπική υπόθεση. Γκολ και ασίστ ο Λουίς Ντίας που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη

Σύνταξη
Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»
Κόντρα 06.03.26

Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο παγκόσμιος κολοσσός των Pokemon παλεύει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από την επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου που εργαλειοποιεί των Pikachu για προπαγάνδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.03.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 με το οποίο έχανε στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασε με 8,5 λεπτά πριν το τέλος (58-59), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και με πέντε διψήφιους επικράτησε με 86-80.

Σύνταξη
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο