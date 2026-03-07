Ιράν: Οι ΗΠΑ πωλούν στο Ισραήλ 12.000 βόμβες 470 κιλών αξίας 151,8 εκατ. δολαρίων
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε εκτιμώμενη πώληση στο Ισραήλ 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών».
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή την πιθανή πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής (Φωτογραφία αρχείου, επάνω, από U.S. Navy/wikimedia.org).
«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση», και την παραίτηση έτσι «από τις απαιτήσεις αναθεώρησης του Κογκρέσου»
Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.
Επισημαίνει επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «παρείχε λεπτομερή αιτιολόγηση για την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ των παραπάνω αμυντικών ειδών και υπηρεσιών προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, παραιτούμενος έτσι από τις απαιτήσεις αναθεώρησης του Κογκρέσου».
Εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ
«Αυτή η προτεινόμενη πώληση θα συμβάλει στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, στη βελτίωση της ασφάλειας ενός στρατηγικού περιφερειακού εταίρου που υπήρξε και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στη Μέση Ανατολή.
»Ο κύριος ανάδοχος θα είναι η Repkon USA, με έδρα το Γκάρλαντ του Τέξας. Μέρος των απαιτήσεων για το BLU-110 A/B θα μεταφερθεί από το απόθεμα» καταλήγει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
