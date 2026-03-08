Καθώς διανύουμε πλέον τη δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν και χωρίς ορατό τέλος, στον αμερικάνικο τύπο και όχι μόνο εγείρονται ερωτήματα για το πόσο ακριβώς θα κοστίσει η επιχείρηση «Epic Fury». Αντέχει ο Αμερικανός φορολογούμενος έναν νέο πόλεμο δισεκατομμυρίων;

Αν και το Πεντάγωνο τηρεί «σιγή ιχθύος» αποφεύγοντας να καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό στο Κογκρέσο, οι αναλυτές προειδοποιούν. Η Lindsay Koshgarian του National Priorities Project δίνει το στίγμα, κάνοντας λόγο για μια σύγκρουση που στερεί πόρους από την πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στις πρώτες 100 ώρες του τρέχοντος πολέμου οι ΗΠΑ έχουν ήδη «κάψει» 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια

«Το κόστος του πολέμου στο Ιράκ έφτασε τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε εύκολα να κοστίσει αστρονομικά ποσά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο λογαριασμός για τις ΗΠΑ: 891,4 εκατ. δολάρια την ημέρα

Το CNN απευθύνθηκε σε δεξαμενές σκέψης και ειδικούς και προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ καταναλώνει κεφάλαια με ρυθμό 891,4 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως. Παρόλο που η Ουάσιγκτον ελπίζει σε αποκλιμάκωση του κόστους μέσω της χρήσης «φθηνότερων» πυρομαχικών, η εξίσωση παραμένει δύσκολη, καθώς εξαρτάται άμεσα από την ένταση της ιρανικής απάντησης.

Οι μεγαλύτερες πηγές κόστους για τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τα μεγαλύτερα έξοδα. Συγκεκριμένα, οι αεροπορικές επιχειρήσεις κοστίζουν 30 εκατομμύρια δολάρια/ημέρα, οι ναυτικές επιχειρήσεις, 15 εκατομμύρια δολάρια/ημέρα και οι χερσαίες επιχειρήσεις, 1,6 εκατομμύρια δολάρια/ημέρα.

Ειδικότερα, το ημερήσιο κόστος των πια ακριβών πολεμικών αναλύεται ως εξής: Αεροσκάφος ανεφοδιασμού και φορτηγό 9 εκατ., το αεροπλανοφόρο 6 εκατ., το αντιτορπιλικό 5 εκατ., τα Μαχητικά (Stealth και μη) 5 εκατ. το καθένα και η ταξιαρχία πυροβολικού 1 εκατ. δολάρια.

Σύγκριση με τα περσινά πλήγματα στο Ιράν

Σύμφωνα με το CNN, η σύγκριση με τα πλήγματα του Ιουνίου 2025 (Operation Midnight Hammer) είναι αποκαλυπτική για τη σφοδρότητα της παρούσας φάσης. Ενώ η περσινή επιχείρηση ήταν μια «χειρουργική» επέμβαση 150 λεπτών με κόστος περίπου 2,2 δισ. δολάρια, οι πρώτες 100 ώρες του τρέχοντος πολέμου έχουν ήδη «κάψει» 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Kent Smetters του Penn Wharton Budget Model τοποθετεί τον πήχη για έναν πόλεμο δύο μηνών μεταξύ 40 και 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Συγκριτικά, η περσινή επιχείρηση κόστισε μεταξύ 2,04 και 2,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με κύρια έξοδα τις βόμβες MOP (49-70 εκατ. $), τα 7 βομβαρδιστικά B2 (31-37 εκατ. $) και τους 24 πυραύλους Tomahawk (36-45 εκατ. $).

Το «ταβάνι» των 95 δισεκατομμυρίων

Με τον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να διαμηνύει πως «είμαστε μόνο στην αρχή», οι εκτιμήσεις για τη συνολική δαπάνη προκαλούν ίλιγγο. Ο Kent Smetters του Penn Wharton Budget Model τοποθετεί τον πήχη για έναν πόλεμο δύο μηνών μεταξύ 40 και 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων. ανάλογα με το αν θα υπάρξουν χερσαίες δυνάμεις. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η επένδυση είναι μηδαμινή μπροστά στο κόστος που θα είχε η χρήση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, το οποίο θα προκαλούσε ζημιές «τρισεκατομμυρίων δολαρίων».