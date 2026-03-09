Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο δίνει νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν ένας αμερικανικός πύραυλος που πιθανότατα χτύπησε ένα δημοτικό σχολείο στο Ιράν.

Ένα χτύπημα που άφησε πίσω τουλάχιστον175 άτομα, εκ των οποίων τα 168 ήταν παιδιά.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε την Κυριακή από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν και επαληθεύτηκε από την εφημερίδα The New York Times, δείχνει έναν πύραυλο Tomahawk να χτυπά μια ναυτική βάση δίπλα στο σχολείο στην πόλη Minab στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο αμερικανικός στρατός είναι η μόνη δύναμη που εμπλέκεται στη σύγκρουση και χρησιμοποιεί πυραύλους Tomahawk.

Ένα σύνολο αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η εφημερίδα The Times — συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων, αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλων επαληθευμένων βίντεο — δείχνει ότι το κτίριο του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh υπέστη σοβαρές ζημιές από μια στοχευμένη επίθεση που πραγματοποιήθηκε την ίδια στιγμή με τις επιθέσεις στη ναυτική βάση.

Multiple media outlets confirming U.S. Tomahawk missile hit the Shajareh Tayyebeh girls’ elementary school in #Iran Death toll: 165-180, mostly children aged 7-12. pic.twitter.com/a5LcgD6DMT — Wayne💙 (@Waynebe66) March 9, 2026

Η βάση λειτουργεί υπό την ευθύνη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο της εφημερίδας The Times το Σάββατο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Πρόεδρος Τραμπ απάντησε:

«Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».

Είπε: «Όπως γνωρίζετε, τα πυρομαχικά τους είναι πολύ ανακριβή».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, που στεκόταν δίπλα στον κ. Τραμπ, είπε ότι το Πεντάγωνο διεξάγει έρευνα, «αλλά η μόνη πλευρά που στοχεύει αμάχους είναι το Ιράν».

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι το Ιράν είναι υπεύθυνο για την επίθεση σε δημοτικό σχολείο που, σύμφωνα με αναφορές, προκάλεσε το θάνατο 175 ανθρώπων.

Αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία

Το βίντεο της επίθεσης, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την ερευνητική ομάδα Bellingcat, επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από την εφημερίδα The Times. Συγκρίναμε τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στο βίντεο με νέες δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στο Μιναμπ.

Το βίντεο τραβήχτηκε από ένα εργοτάξιο απέναντι από τη βάση και δείχνει ένα φθαρμένο, χωματόδρομο που διασχίζει μια περιοχή με σωρούς από συντρίμμια, τα οποία είναι επίσης εμφανή σε πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, ενισχύοντας την αξιοπιστία του. Το βίντεο ταιριάζει επίσης με άλλα επαληθευμένα βίντεο που τραβήχτηκαν αμέσως μετά τις επιθέσεις.

Μια ανάλυση του βίντεο από την εφημερίδα The Times δείχνει τον πύραυλο να χτυπά ένα κτίριο που περιγράφεται ως ιατρική κλινική στη βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Καπνός και συντρίμμια εκτοξεύονται από το κτίριο μετά την πρόσκρουση, ενώ ακούγονται οι μακρινοί κραυγές των θεατών.

Καθώς η κάμερα στρέφεται προς τα δεξιά, μεγάλα σύννεφα σκόνης και καπνού ήδη υψώνονται από την περιοχή γύρω από το δημοτικό σχολείο, υποδηλώνοντας ότι είχε χτυπηθεί λίγο πριν από την επίθεση στη ναυτική βάση.

Αυτό επιβεβαιώνεται από ένα χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων που συνέταξε η Times, το οποίο δείχνει ότι το σχολείο χτυπήθηκε περίπου την ίδια ώρα με τη βάση.

Από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων προκύπτει ότι και άλλα κτίρια μέσα στη ναυτική βάση χτυπήθηκαν από ακρίβεια κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η ακριβής διαπίστωση του τι συνέβη έχει παρεμποδιστεί από την έλλειψη ορατών θραυσμάτων όπλων και την αδυναμία των εξωτερικών δημοσιογράφων να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος.

Ένα αμερικανικό όπλο

Η εφημερίδα The Times έχει αναγνωρίσει το όπλο που φαίνεται στο νέο βίντεο ως πύραυλο Tomahawk, ένα όπλο που δεν διαθέτει ούτε ο ισραηλινός ούτε ο ιρανικός στρατός.

Δεκάδες Tomahawks έχουν εκτοξευθεί από πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο δήλωσε ότι ένα βίντεο που δημοσίευσε με την εκτόξευση αρκετών Tomahawks από πλοία του ναυτικού γυρίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που χτυπήθηκαν η ιρανική βάση και το σχολείο.

Το Υπουργείο Άμυνας περιγράφει τους Tomahawk ως «μακράς εμβέλειας, υψηλής ακρίβειας» κατευθυνόμενους πυραύλους που μπορούν να πετάξουν περίπου 1.000 μίλια.

Προγραμματίζονται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο πτήσης πριν από την εκτόξευση και οι πύραυλοι κατευθύνονται από μόνοι τους προς τους στόχους τους.

Κάθε Tomahawk έχει μήκος περίπου 6,1 μέτρα και άνοιγμα φτερών περίπου 2,59 μέτρα, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό.

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα Tomahawk έχουν κεφαλές που περιέχουν εκρηκτική δύναμη περίπου 300 λιβρών TNT.

New video shows the moment a U.S. Navy Tomahawk missile hit an IRGC facility in Minab, Iran during Operation Epic Fury on Feb 28.Smoke from earlier strikes is visible nearby including a girls’ school where about 175 children were reportedly killed. pic.twitter.com/rFzPVKqfMe — War Alerts (@WarNewsGlobal) March 9, 2026

Τα πρώτα χτυπήματα

Ο Trevor Ball, πρώην τεχνικός εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού που συνεργάζεται με την Bellingcat, αναγνώρισε επίσης τον πύραυλο στο βίντεο ως Tomahawk, όπως και ένας άλλος εμπειρογνώμονας όπλων, ο Chris Cobb-Smith, διευθυντής της Chiron Resources, μιας εταιρείας ασφάλειας και logistics.

Ο στρατηγός Dan Caine, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν τη στιγμή που χτυπήθηκαν η ναυτική βάση και η σχολή.

Ένας χάρτης που παρουσίασε έδειχνε ότι μια περιοχή που περιλαμβάνει το Μινάμπ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Στενό του Ορμούζ, είχε στοχοποιηθεί από επιθέσεις στις πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης, αν και δεν προσδιόριζε ρητά την πόλη.

«Κατά μήκος του νότιου άξονα, η ομάδα κρούσης του USS Abraham Lincoln συνέχισε να ασκεί πίεση από τη θάλασσα κατά μήκος της νοτιοανατολικής πλευράς της ακτής και έχει αποδυναμώσει τη ναυτική ικανότητα σε όλο το μήκος του στενού», δήλωσε ο στρατηγός.

Δεν είναι η μόνη φορά που ο στρατηγός Caine αναγνώρισε το ρόλο που έπαιξαν οι πύραυλοι Tomahawk στις πρώτες ώρες του πολέμου.

«Οι πρώτοι που πυροβόλησαν από τη θάλασσα ήταν οι Tomahawk που εκτόξευσε το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο στις 2 Μαρτίου, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό «άρχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά μήκος της νότιας πλευράς του Ιράν».

Τον Ιούνιο, ένα υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε περισσότερες από δύο δωδεκάδες Tomahawk σε μια πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν του Ιράν, στο πλαίσιο του 12ήμερου πολέμου.