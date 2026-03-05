Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

Μαίνεται για 6η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 1.045 ανθρώπους από το Σάββατο. Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν και τον Λίβανο, ενώ στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης βρίσκονται αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, προειδοποίησε για «τρομοκρατικές κινήσεις» στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ, εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με τις κουρδικές δυνάμεις σε μια προσπάθεια να τις οπλίσουν και να υποκινήσουν μια εξέγερση εναντίον της Τεχεράνης. Στις ΗΠΑ, η Γερουσία μπλόκαρε ψήφισμα για τον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας του Τραμπ κατά του Ιράν.

