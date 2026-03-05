Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».
- 17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM
- Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
- Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της
- Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν». Το αεροπλανοφόρο αυτό έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.
Ωστόσο, δεν έδωσε ούτε βίντεο ούτε φωτογραφίες της φερόμενης επίθεσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης:
«Το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, το οποίο είχε πλησιάσει σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν για να διαχειριστεί το Στενό του Ορμούζ, δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκουν στο Ιρανικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και γρήγορα τράπηκε σε φυγή με τα αντιτορπιλικά του, και τώρα βρίσκεται πάνω από χίλια χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή».
BREAKING: USS ABRAHAM LINCOLN ATTACKED BY IRAN IN STRAIGHT OF HORMUZ
Spokesman for the Central Prophet Seal:
The aircraft carrier Abraham Lincoln, which had approached within 340 kilometers of Iran’s maritime border in the Gulf of Oman to manage the Strait of Hormuz, was… pic.twitter.com/fGbjAnOD1z
— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 5, 2026
Να σημειωθεί ότι, τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους. Ωστόσο, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα» τους ιρανικούς ισχυρισμούς.
Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη φερόμενη νέα επίθεση.
- Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
- LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
- The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
- Ρογκαβόπουλος: «Σκληράδα, συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση τα κλειδιά για το ντέρμπι» (vid)
- Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
- Στεγαστικό αδιέξοδο: Όταν το κόστος διαβίωσης καταβροχθίζει τον μισό μισθό
- Για ενδοοικογενειακή βία και όχι για τον θάνατο της 31χρονης προφυλακίστηκε ο σύντροφός της – Τι είπε στην απολογία του
- Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις