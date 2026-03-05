Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν». Το αεροπλανοφόρο αυτό έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Ωστόσο, δεν έδωσε ούτε βίντεο ούτε φωτογραφίες της φερόμενης επίθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης:

«Το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, το οποίο είχε πλησιάσει σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν για να διαχειριστεί το Στενό του Ορμούζ, δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκουν στο Ιρανικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και γρήγορα τράπηκε σε φυγή με τα αντιτορπιλικά του, και τώρα βρίσκεται πάνω από χίλια χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή».

BREAKING: USS ABRAHAM LINCOLN ATTACKED BY IRAN IN STRAIGHT OF HORMUZ Spokesman for the Central Prophet Seal: The aircraft carrier Abraham Lincoln, which had approached within 340 kilometers of Iran’s maritime border in the Gulf of Oman to manage the Strait of Hormuz, was… pic.twitter.com/fGbjAnOD1z — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 5, 2026



Να σημειωθεί ότι, τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους. Ωστόσο, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα» τους ιρανικούς ισχυρισμούς.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη φερόμενη νέα επίθεση.