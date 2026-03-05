newspaper
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Κόσμος 05 Μαρτίου 2026, 16:48

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Ιράν εισέρχεται σε δεύτερη φάση, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters. Σε αυτήν τη φάση, τα μαχητικά αεροσκάφη του θα επιτεθούν σε θέσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που είναι θαμμένες βαθιά στο υπέδαφος.

Οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, γνωρίζουν τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ, εξαιτίας της οποίας έχουν σκοτωθεί στο Ιράν πάνω από 1.000 άνθρωποι.

Η κοινή αεροπορική επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας. Μέσα σε αυτές τις έξι ημέρες, ΗΠΑ και Ισραήλ σκότωσαν τους ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν περιφερειακό πόλεμο. Το Ιράν σε αντίποινα έχει επιτεθεί με πυραύλους και drones στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ. Επίσης το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο.

Φάση Β’

Ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι έχει πλήξει εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει καταφύγια που αποθηκεύουν βαλλιστικούς πυραύλους και εξοπλισμό, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με ένα από τα δύο πρόσωπα που μίλησαν, το Ισραήλ στόχευε να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, η οποία επικεντρώθηκε επίσης στην εξάλειψη της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Προς το παρόν ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό των σχεδίων επίθεσης. Ο στρατός έχει προηγουμένως ισχυριστεί ότι αυτός και ο στρατός των ΗΠΑ ανέλαβαν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου του Ιράν τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Ο στρατός ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε «μια υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και χώρους αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για χρήση εναντίον αεροσκαφών».

Ο στρατός δεν έχει ανακοινώσει προηγουμένως επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων.

Πόσους πυραύλους έχει το Ιράν

Οι εκτιμήσεις για το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές.

Το πόσοι πύραυλοι του έχουν απομείνει θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη δεν έχει σταματήσει να πραγματοποιεί πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και σε στόχους σε όλη την Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Reyters, o Ντάγκλας Μπάρι του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι το think tank αξιολογεί ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους κρουζ για χερσαίες επιθέσεις. Αυτά είναι όπλα ακριβείας που πετούν χαμηλά για να αποφύγουν την ανίχνευση από ραντάρ.

Διαρκείς επιχειρήσεις

Τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ πραγματοποιούν σχεδόν συνεχείς επιχειρήσεις από το Σάββατο. Επίσης έχουν επιταχύνει τη δράση τους αφότου οι μαχητές της Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, προκαλώντας σφοδρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές μέχρι και τη Βηρυτό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν χτυπήσει τόσο το Ιράν όσο και τον Λίβανο σε μία μόνο επιχείρηση. Βομβαρδίζουν στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν κατά την αναχώρησή τους και χτυπώντας θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή τους, δήλωσε μία από τις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, μια μείωση που αποδίδουν εν μέρει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης και σε σχετικές στρατιωτικές υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η μείωση θα μπορούσε επίσης να αντανακλά μια προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της καθώς προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.

Ο Έραν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι η ελπίδα από την πρώτη εβδομάδα των επιθέσεων ήταν ότι το κυβερνών σύστημα του Ιράν «θα άρχιζε να αποσυντίθεται νωρίτερα, πιο γρήγορα».

«Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Λέρμαν.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Κόσμος
Στάρμερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατέψουμε βρετανικές ζωές

Στάρμερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατέψουμε βρετανικές ζωές

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η ΕΕ θα «πληρώσει το τίμημα» αν μείνει σιωπηλή, λέει το Ιράν – Το Ισραήλ θα χτυπήσει τις ιρανικές υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 05.03.26 Upd: 16:48

Η ΕΕ θα «πληρώσει το τίμημα» αν μείνει σιωπηλή, λέει το Ιράν - Το Ισραήλ θα χτυπήσει τις ιρανικές υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την εκστρατεία των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά Ιράν να κλιμακώνεται - Η Τεχεράνη αρνείται ότι χτύπησε το Αζερμπαϊτζάν που την κατηγορεί για «τρομοκρατική ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
Τένις 05.03.26

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία
Ελλάδα 05.03.26

Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
