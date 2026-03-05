Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Ιράν εισέρχεται σε δεύτερη φάση, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters. Σε αυτήν τη φάση, τα μαχητικά αεροσκάφη του θα επιτεθούν σε θέσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που είναι θαμμένες βαθιά στο υπέδαφος.

Οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, γνωρίζουν τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ, εξαιτίας της οποίας έχουν σκοτωθεί στο Ιράν πάνω από 1.000 άνθρωποι.

Η κοινή αεροπορική επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας. Μέσα σε αυτές τις έξι ημέρες, ΗΠΑ και Ισραήλ σκότωσαν τους ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν περιφερειακό πόλεμο. Το Ιράν σε αντίποινα έχει επιτεθεί με πυραύλους και drones στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ. Επίσης το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο.

Φάση Β’

Ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι έχει πλήξει εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει καταφύγια που αποθηκεύουν βαλλιστικούς πυραύλους και εξοπλισμό, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με ένα από τα δύο πρόσωπα που μίλησαν, το Ισραήλ στόχευε να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, η οποία επικεντρώθηκε επίσης στην εξάλειψη της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Προς το παρόν ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό των σχεδίων επίθεσης. Ο στρατός έχει προηγουμένως ισχυριστεί ότι αυτός και ο στρατός των ΗΠΑ ανέλαβαν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου του Ιράν τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Ο στρατός ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε «μια υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και χώρους αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για χρήση εναντίον αεροσκαφών».

Ο στρατός δεν έχει ανακοινώσει προηγουμένως επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων.

Πόσους πυραύλους έχει το Ιράν

Οι εκτιμήσεις για το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές.

Το πόσοι πύραυλοι του έχουν απομείνει θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη δεν έχει σταματήσει να πραγματοποιεί πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και σε στόχους σε όλη την Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Reyters, o Ντάγκλας Μπάρι του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι το think tank αξιολογεί ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους κρουζ για χερσαίες επιθέσεις. Αυτά είναι όπλα ακριβείας που πετούν χαμηλά για να αποφύγουν την ανίχνευση από ραντάρ.

Διαρκείς επιχειρήσεις

Τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ πραγματοποιούν σχεδόν συνεχείς επιχειρήσεις από το Σάββατο. Επίσης έχουν επιταχύνει τη δράση τους αφότου οι μαχητές της Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, προκαλώντας σφοδρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές μέχρι και τη Βηρυτό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν χτυπήσει τόσο το Ιράν όσο και τον Λίβανο σε μία μόνο επιχείρηση. Βομβαρδίζουν στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν κατά την αναχώρησή τους και χτυπώντας θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή τους, δήλωσε μία από τις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, μια μείωση που αποδίδουν εν μέρει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης και σε σχετικές στρατιωτικές υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η μείωση θα μπορούσε επίσης να αντανακλά μια προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της καθώς προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.

Ο Έραν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι η ελπίδα από την πρώτη εβδομάδα των επιθέσεων ήταν ότι το κυβερνών σύστημα του Ιράν «θα άρχιζε να αποσυντίθεται νωρίτερα, πιο γρήγορα».

«Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Λέρμαν.