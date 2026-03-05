newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 05 Μαρτίου 2026, 12:46

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και προσωπικό και ο Λίβανος να παρασύρονται γρήγορα στη σύγκρουση.

Ακολουθούν οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου. Το Reuters δεν έχει διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτούς τους θανάτους.

Ιράν

1.045 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων 175 μαθητριών και μελών προσωπικού που σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε σχολείο στη Μινάμπ στο νότιο τμήμα της χώρας, την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος. Δεν είναι σαφές εάν ο συνολικός αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει απώλειες μεταξύ στρατιωτών του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ισραήλ

Δέκα πολίτες έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων εννέα ανθρώπων σε ιρανικό πυραυλικό πλήγμα στη Μπέιτ Σέμες κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν αναφέρει απώλειες στις τάξεις του στρατού.

Λίβανος

Εβδομήντα επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Μπαχρέιν

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά στο Salman Industrial City του Μπαχρέιν που ξέσπασε μετά από αναχαίτιση πυραύλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κουβέιτ

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο Κουβεϊτιανοί στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Ομάν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε το τάνκερ MKD VYOM, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στα ανοικτά των ακτών της Μασκάτ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στρατός των ΗΠΑ

Έξι μέλη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

Συρία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα, στη νότια Συρία, το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ηχούν ξανά σειρήνες στην Κύπρο – Εκρήξεις στη Ντόχα, drones στο Αζερμπαϊτζάν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 05.03.26 Upd: 12:30

Ηχούν ξανά σειρήνες στην Κύπρο – Εκρήξεις στη Ντόχα, drones στο Αζερμπαϊτζάν

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν - Σενάρια και για χερσαία επιχείρηση με κεντρικό ρόλο των Κούρδων - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
Κόσμος 04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
Γράφημα 05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο