Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Κόσμος 05 Μαρτίου 2026, 09:55

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η κυβέρνηση στην Κίνα καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όμως – όπως εκτιμούν αναλυτές – δεν θα διακινδύνευε αναμέτρηση με την Ουάσιγκτον παρέχοντας βοήθεια στο κράτος-εταίρο της, παρότι έχει μεγάλη σημασία γι’ αυτήν, καθώς μεγάλο μέρος του πετρελαίου που καταναλώνει προέρχεται από την Τεχεράνη.

«Το Πεκίνο βλέπει το Ιράν ως στρατηγικό εταίρο μάλλον παρά ως στρατιωτικό εταίρο» λέει η Νταν Ουάνγκ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός της κίνησης στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Ινδικό Ωκεανό και τον Περσικό Κόλπο, εγείρει ανησυχίες για τον εφοδιασμό του ασιατικού γίγαντα, ο οποίος αγοράζει από την περιοχή μεγάλο μέρος του πετρελαίου που καταναλώνει.

Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το Πεκίνο διαθέτει επαρκή στρατηγικά αποθέματα αργού πετρελαίου για να αντιμετωπίσει την κρίση – τουλάχιστον άμεσα. Το Πεκίνο μπορεί έτσι να επιδιώξει τους διπλωματικούς στόχους του ανεξάρτητα από την ένοπλη σύρραξη – περιμένοντας να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι την 31η Μαρτίου, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κρίσιμη συνάντηση του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ιρανική κρίση δεν είναι πολύ πιθανό να εκτροχιάσει τη σύνοδο Τραμπ – Σι, τουλάχιστον όσο οι ΗΠΑ δεν επιτίθενται (…) στη ροή πετρελαίου από το Ιράν στην Κίνα», σχολιάζει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group, το οποίο διατηρεί δεσμούς με την Κίνα.

«Το Πεκίνο βλέπει το Ιράν ως στρατηγικό εταίρο μάλλον παρά ως στρατιωτικό εταίρο», σημείωσε η ίδια. Για την αναλύτρια, «η Κίνα έχει επίσης σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια, που θα ξεπερνά τη ρητορική».

«Σημαντικό μαξιλάρι»

Η Κίνα μεγέθυνε τα τελευταία χρόνια τη διπλωματική παρουσία της στη Μέση Ανατολή και ήταν αυτή που είχε μεσολαβήσει το 2023 για το κλείσιμο συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία για την αποκατάσταση της σχέσης των δύο κρατών, ιστορικά αντιπάλων.

Το Πεκίνο καταδίκασε «σθεναρά» τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που σκότωσαν τον Χαμενεΐ

Το Ιράν κατόπιν εντάχθηκε, ως πλήρες μέλος, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), που συσπειρώνει δέκα χώρες, ανάμεσά τους την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία και σκοπός ήταν να αποτελέσει αντίβαρο στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους.

Η Κίνα εξαρτάται σε αυξανόμενο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για την ενεργειακή τροφοδοσία της καθώς η δική της παραγωγή δεν καλύπτει, σύμφωνα με το γραφείο αναλύσεων Kpler, παρά μόλις το 30% της εσωτερικής ζήτησης.

Το Kpler εκτιμά ότι η Μέση Ανατολή ήταν η πηγή του 57% του πετρελαίου που εισήχθη μεταφερόμενο διά θαλάσσης στην Κίνα το 2025, ή με άλλα λόγια 5,9 εκατ. βαρελιών αργού ημερησίως – εκ των οποίων 1,4 εκατ. βαρελιών από το Ιράν.

Αν και εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τις εισαγωγές αυτές, η Κίνα είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενες απροσδόκητες διαταράξεις του εφοδιασμού της. «Χάρη στα χρόνια συνεχούς αποθήκευσης» η Κίνα έχει πλέον στη διάθεσή της κάπου 1,2 δισ. βαρέλια αργού, αποθέματα «που ισούνται με περίπου 115 ημέρες εισαγωγών διά θαλάσσης», σύμφωνα με τη Μουγιού Σου, αναλύτρια του Kpler.

«Το μέγεθος των κινεζικών αποθεμάτων αργού παρέχει σημαντικό μαξιλάρι που επιτρέπει η χώρα και τα διυλιστήριά της να αντέξουν τις διαταράξεις του εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή όσο και στις αυξήσεις των τιμών που τις συνοδεύουν», συνέχισε.

«Ρωσικά βαρέλια»

Το Πεκίνο τόνισε την Κυριακή ότι «καταδικάζει σθεναρά» τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και καλεί να «τερματιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του πολέμου».

Αναλυτές αμφιβάλλουν ότι το Πεκίνο θα πάει πιο πέρα από τις φραστικές καταδίκες. Το γεγονός ότι περίπου οι μισές από τις εισαγωγές αργού της χώρας περνούν από τα Στενά του Ορμούζ σημαίνει ότι «η Κίνα έχει άμεσο συμφέρον να φροντίσει ότι οι ενεργειακές ροές στην περιοχή θα συνεχιστούν», σύμφωνα με τους Γκάρεθ Λέδερ και Μαρκ Γουίλιαμς της Capital Economics.

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Κίνα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε «ενίσχυση της υποστήριξής της στο Ιράν» κατά τους ίδιους, ενώ κάτι που ενισχύει την υπόθεση αυτή είναι το ότι «η Κίνα φοβάται ότι θα εκληφθεί ότι διευκολύνει επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ».

Κατά τη Μουγιού Σου, η Ρωσία οδεύει να «ωφεληθεί από τον πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, ιδίως σε περίπτωση που ο αποκλεισμός των Στενών διαρκέσει. «Τα ρωσικά βαρέλια είναι μία από τις πιο άμεσα διαθέσιμες εναλλακτικές για την Ινδία και την Κίνα ώστε να αντικαταστήσουν τα προβλήματα στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή», εξήγησε η ίδια.

Economy
Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν

Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν

inWellness
inTown
Κόσμος 05.03.26

Φλέγεται η Μέση Ανατολή 05.03.26 Upd: 09:35

Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
Κόσμος 04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
Κόσμος 04.03.26

«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε ότι από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κόσμος 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
