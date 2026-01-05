newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 10:30

Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Spotlight

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι τόνισε χθες Κυριακή ότι το Πεκίνο δεν μπορεί να αποδεχθεί το να αναλάβει οποιαδήποτε χώρα ρόλο «παγκόσμιου δικαστή», μια ημέρα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε στο αμερικάνικο έδαφος ο πρόεδρός της, ο Νικολάς Μαδούρο.

Η Κίνα είναι μια από τις χώρες που έχουν ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

«Ποτέ δεν πιστέψαμε πως μπορεί η οποιαδήποτε χώρα να δρα ως παγκόσμια αστυνομία, ούτε αποδεχόμαστε πως οποιοδήποτε έθνος μπορεί να διεκδικήσει ρόλο του παγκόσμιου δικαστή», είπε ο Ουάνγκ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ στο Πεκίνο, αναφερόμενος στις «ξαφνικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα», φροντίζοντας πάντως να μην αναφερθεί ονομαστικά στις ΗΠΑ.

«Η εθνική κυριαρχία και η ασφάλεια όλων των χωρών πρέπει να προστατεύονται πλήρως δυνάμει του διεθνούς δικαίου», συνέχισε ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας.

Ο Μαδούρο θα οδηγηθεί σήμερα στο δικαστήριο

Ο 63χρονος πρόεδρος Μαδούρο βρίσκεται κρατούμενος σε κέντρο κράτησης υψίστης ασφαλείας της Νέας Υόρκης κι αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εννοεί να τον προσαγάγει σε δίκη για «διακίνηση ναρκωτικών».

Το Πεκίνο έχει φιλοδοξία να γίνει διπλωματικής παίκτης βαρέων βαρών, κάτι που αντανακλά η μεσολάβησή του ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν που οδήγησε στην απρόσμενη αναθέρμανση των σχέσεών τους το 2023, κι έχει δεσμευτεί να «διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο σε παγκόσμια καυτά ζητήματα».

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι αναλυτές λένε πως η διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ για το εμπόριο αύξησε την αυτοπεποίθηση της κυβέρνησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ωστόσο, η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα κι η δήλωση Τραμπ πως η Ουάσιγκτον θα επιβλέπει την κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής μέχρι νεοτέρας χαρακτηρίζεται μεγάλη δοκιμασία για τη διμερή «εταιρική σχέση» του Πεκίνο και του Καράκας, που υπογράφτηκε το 2023, έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια διμερών διπλωματικών σχέσεων.

Η Κίνα είχε προσφέρει σωσίβιο στη Βενεζουέλα

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου προσέφερε σωσίβιο στην οικονομία της Βενεζουέλας εν μέσω των κυρώσεων των ΗΠΑ και συμμάχων τους, που κλιμακώθηκαν το 2017.

Η Κίνα αγόρασε από τη Βενεζουέλα αγαθά αξίας κάπου 1,6 δισεκ. δολαρίων το 2024, την πιο πρόσφατη χρονιά για την οποία είναι διαθέσιμα πλήρη δεδομένα. Σχεδόν το μισό από το ποσό αυτό αφορούσε αγορές αργού πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία των τελωνείων.

Κρατικοί κινεζικοί κολοσσοί του πετρελαίου είχαν επενδύσει κάπου 4,6 δισεκ. δολάρια στη Βενεζουέλα το 2018, σύμφωνα με το κέντρο μελετών American Enterprise Institute.

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
