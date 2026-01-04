newspaper
Η αντίδραση της Κίνας για Μαδούρο: «Να τον απελευθερώσουν αμέσως οι ΗΠΑ»
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 08:42

Η αντίδραση της Κίνας για Μαδούρο: «Να τον απελευθερώσουν αμέσως οι ΗΠΑ»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν την προσωπική ασφάλεια του Μαδούρο και της συζύγου του

Σύνταξη
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον βενεζουελανό ηγέτη Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και να διευθετήσουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.

Το υπουργείο ανέφερε σε δήλωση, που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν την προσωπική ασφάλεια του Μαδούρο και της συζύγου του, υπογραμμίζοντας πως η σύλληψή τους παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες.

Νωρίτερα, και ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας» μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας νωρίς το πρωί και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο.

«Οι βομβαρδισμοί στο έδαφος της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης», τόνισε ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα μέσω X.

Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά» στις επιθέσεις αυτές.

Κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων θητειών του (2003-2010), ο Λούλα ήταν σημαντικός σύμμαχος του εκλιπόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες (1999-2013), μέντορα του κ. Μαδούρο.

Όμως η σχέση του με αυτόν τον τελευταίο, που τον διαδέχθηκε μετά τον θάνατό του το 2013, σταδιακά επιδεινώθηκε, έπειτα από εκλογές που αμφισβητήθηκαν από μέρος της διεθνούς κοινότητας. Ο Λούλα δεν αναγνώρισε την τρίτη επανεκλογή του κ. Μαδούρο στην προεδρία το 2024 — χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει ούτε τη νίκη του υποψήφιου της δεξιάς.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί «θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές της ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής», έκρινε ο Λούλα χθες. «Η καταδίκη της χρήσης βίας είναι συνεπής με τη θέση που υιοθετεί πάντα η Βραζιλία», υπενθύμισε.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος συγκάλεσε κατόπιν δυο υπουργικά συμβούλια. «Η κατάσταση στα σύνορα δεν ήταν ποτέ τόσο ήρεμη όσο σήμερα», δήλωσε στον Τύπο ο υπουργός Άμυνας Ζουζέ Μούτσιο, αντιδρώντας στις «φήμες» περί κλεισίματος των συνόρων.

Η Βραζιλία και η Βενεζουέλα μοιράζονται σύνορα μήκους 2.000 και πλέον χιλιομέτρων.

Απόντος του κ. Μαδούρο, η Βραζιλία θεωρεί την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες «προσωρινή πρόεδρο», ανέφερε η υπηρεσιακή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Λάουρα ντα Χόσα.

Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος Λούλα είχε προσφερθεί να μεσολαβήσει για να διεξαχθεί διάλογος ανάμεσα στους ομολόγους του Τραμπ και Μαδούρο, προκειμένου «να αποφευχθεί ένοπλη σύρραξη στη Λατινική Αμερική».

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
«Απόλυτη Αποφασιστικότητα» 03.01.26

Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν ήταν εντελώς έκπληξη. Για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και ειδικός σχεδιασμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Αυξημένη δραστηριότητα 04.01.26

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
«Ντροπή και αίσχος» 04.01.26

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει «ρόλο τοποτηρητή» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αρνείται το δικαίωμα του λαού στη Βενεζουέλα να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
