Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το 2026 με πυρ και μανία.

Από την ανατροπή του Προέδρου Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, μέχρι τη σημερινή ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν, η οποία έχει ήδη προκαλέσει αρκετές σημαντικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η Ευρώπη φαίνεται να έχει συγκλονιστεί από τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της YouTrend, η εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Περίπου το 20% των ερωτηθέντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία θεωρούν πλέον την Ουάσιγκτον «μεγάλη απειλή» – ένα ποσοστό υψηλότερο από εκείνους που δήλωσαν το ίδιο για τη Βόρεια Κορέα.

Πέρα από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αυτή η κρίση μπορεί επίσης να προέρχεται από τη διαρκή κριτική που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ κατά της Ευρώπης από την ανάληψη των καθηκόντων της, σύμφωνα με το euronews.

Για παράδειγμα, ισχυρισμοί ότι η ΕΕ δημιουργήθηκε για να «βλάψει τις ΗΠΑ» ή ότι οι Ευρωπαίοι δεν πληρώνουν αρκετά για το ΝΑΤΟ, προειδοποιήσεις για «πολιτισμικό αυτοκτονία».

Για να μην αναφέρουμε τον εμπορικό πόλεμο ή τις προσπάθειες να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο τρόπος με τον οποίο κάθε χώρα απάντησε σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες αντικατοπτρίζει στενά τις αντιδράσεις των πολιτικών ηγετών τους στην πρόσφατη γεωπολιτική κρίση.

Η Ισπανία, για παράδειγμα, της οποίας οι ερωτηθέντες εμφανίζονται ως οι πιο ανήσυχοι για τις ΗΠΑ (31%), ήταν επίσης η μόνη χώρα της ΕΕ που καταδίκασε ανοιχτά την επίθεση κατά του Ιράν, καθώς ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ την χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη, επικίνδυνη στρατιωτική επέμβαση».

Μήπως ο Τραμπ οδηγεί την Ευρώπη στην αγκαλιά της Κίνας;

Η έρευνα επισημαίνει επίσης μια λεπτή αλλαγή.

Οι Ευρωπαίοι φαίνεται να θερμαίνουν τις σχέσεις τους με τον κύριο παγκόσμιο αντίπαλο της Ουάσιγκτον, την Κίνα.

Όχι μόνο το Πεκίνο κατατάσσεται τελευταίο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που θεωρούνται επικίνδυνες, αλλά σε έναν ευρύτερο κατάλογο 19 πιθανών απειλών (συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, της κυβερνοασφάλειας, του κλίματος και των πυρηνικών πολέμων), σχεδόν κανείς (2,8%) δεν επέλεξε την εξωτερική πολιτική της Κίνας ως κύριο μέλημα.

Χθες, η χώρα καταδίκασε σθεναρά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας του Ιράν» και αντίθετη προς τις αρχές του ΟΗΕ.

Αντίθετα, η εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον κατέλαβε τη δεύτερη θέση κατά μέσο όρο (21,5%).

Σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης: Σημείο χωρίς επιστροφή ή προσωρινή κρίση;

Σε κάθε περίπτωση, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί την τρέχουσα κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης περισσότερο ως προσωρινή ρήξη παρά ως «διαζύγιο».

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύουν ότι μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πλέον πρόεδρος, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και η στάση τους απέναντι στην Ευρώπη θα μαλακώσουν, με την Ισπανία να είναι η πιο αισιόδοξη (55%).

Η Γερμανία, ωστόσο, πολύ περισσότερο σκξεπτικισμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα σχετικά με την ομαλοποίηση των σχέσεων μετά τον Τραμπ, με το 47% να πιστεύει ότι η ρήξη έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή.

Η μετανάστευση θεωρείται ως το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλη την Ευρώπη

Με μέσο όρο 31%, η μετανάστευση αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο ζήτημα σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, ιδίως στη Βρετανία (40%) και την Ισπανία (34%).

Η μόνη εξαίρεση στο ζήτημα της μετανάστευσης είναι η Πολωνία, καθώς οι ερωτηθέντες επιλέγουν κατά συντριπτική πλειοψηφία ως κύριο κίνδυνο μια πιθανή ρωσική επιθετικότητα (42%), καθώς και τις ένοπλες συγκρούσεις γενικά (30%).

Ταυτόχρονα, οι Ιταλοί ξεχωρίζουν για άλλη μια φορά ως ο πληθυσμός με τις συγκριτικά πιο ήπιες απόψεις για τη Ρωσία, παρουσιάζοντας τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ εκείνων που θεωρούν τη Μόσχα ως σημαντική απειλή (39%) και εκείνων που φοβούνται μια άλλη στρατιωτική επιθετικότητα στην Ευρώπη (11%).