Το Ιράν δηλώνει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον Περσικό Κόλπο

Το Σώμα των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση σε αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα βόρεια του Περσικού Κόλπου.

Το πετρελαιοφόρο έχει πάρει φωτιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση που διαβάστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση δεν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ, κατά την οποία έπεσε στόχος ένα πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με αναφορά του Κέντρου Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού.