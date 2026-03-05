Το Ιράν δηλώνει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον Περσικό Κόλπο
Προηγουμένως, μια επίθεση των ΗΠΑ χτύπησε ένα πολεμικό πλοίο του Ιράν στα ανοικτά της Σρι Λάνκα
Το Σώμα των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση σε αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα βόρεια του Περσικού Κόλπου.
Το πετρελαιοφόρο έχει πάρει φωτιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση που διαβάστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση δεν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ, κατά την οποία έπεσε στόχος ένα πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με αναφορά του Κέντρου Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού.
BREAKING: Iran’s Revolutionary Guard says it has hit a U.S. tanker in the northern part of the Persian Gulf and the ship is on fire, according to state media.https://t.co/cl2wUOqRe5
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WeIPejjrBX
— Sky News (@SkyNews) March 5, 2026
