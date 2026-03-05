Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και όσα μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, προκαλώντας την κήρυξη συναγερμών σε διάφορους τομείς της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως να αναφέρονται θύματα ως τώρα (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Ο ισραηλινός στρατός έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας ενώ ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα

Breaking 🚨 💣 Arrived New wave of Iranian ballistic missiles hitting Tel Aviv in Israel pic.twitter.com/g7XEdNWz1V — Iran Times (@IranTimes9) March 5, 2026

Επειτα από ανήσυχη ηρεμία για επτά και πλέον ώρες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν «πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ».

🚨BREAKING: Israeli Sirens Blare As Iranian Ballistic Missiles Arrive The target appears to be between occupied Jerusalem & Tel Aviv. pic.twitter.com/fN6gGkqHOL — MintPress News (@MintPressNews) March 5, 2026

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.

Μείωση εκτοξεύσεων

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά την ομοβροντία και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια.

Iran is still sending missiles but censorship in Israel is insane level only so few of them are leaking pic.twitter.com/UENW2JgxTd — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 5, 2026

Χθες η «διοίκηση εσωτερικού μετώπου» του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει ορισμένους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.