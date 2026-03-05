Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Για το Ισραήλ το καθεστώς των Μουλάδων αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή. Είτε με τον Χαμενεϊ είτε χωρίς τον Χαμενεϊ, η Τεχεράνη για το Ισραήλ θα παραμείνει μια ανοιχτή πληγή.

Για αυτόν τον λόγο, οι Ισραηλινοί αναλυτές επισημαίνουν πως στόχος του Τελ Αβίβ δεν είναι ο αποκεφαλισμός του καθεστώτος αλλά το ξεδόντιασμα του. Κοινώς, η ανατροπή του καθεστώτος και η επιβολή μιας ανοιχτά φιλοδυτικής κυβέρνησης που θα επιχειρήσει να συντρίψει το καθεστώς των Αγιατολάχ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι όπως ο Amichai Chikli έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι η επιχείρηση αυτή δίνει την ευκαιρία στον ιρανικό λαό να «ανακτήσει την ελευθερία του». Το σχέδιο ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς να πατήσουν στρατιωτικές μπότες στο έδαφος του Ιράν.

Οι Φρουροί ακόμα και ακέφαλοι παραμένουν κυρίαρχοι, ενώ οι πολιτοφύλακες υπολογίζονται σε 20.000.000, κάτι που σημαίνει πως μια ανατροπή εκ των έσω χωρίς στρατιωτική υποστήριξη είναι αδύνατη. Και αυτό το γνωρίζουν καλά τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Αμερικανοί.

Μπορεί όμως το Ισραήλ να προχωρήσει σε χερσαία εισβολή; Η απάντηση προς ώρας μοιάζει αρνητική.

«Το Ιράν δεν είναι Λίβανος. Είναι χώρα αχανής, είναι έδαφος άγνωστο στις δυνάμεις μας, και φυσικά οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι» ανέφερε στα ισραηλινά μέσα πρώην διοικητής των δυνάμεων στη Γάζα, εξηγώντας πως «η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν θα είχε ένα δυσανάλογο κόστος για το Τελ Αβίβ».

Εκπρόσωπος άλλωστε του IDF δήλωσε στις 3 Μαρτίου 2026 ότι η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν είναι «απίθανη» και ότι δεν υπάρχει τέτοιο «πρακτικό σχέδιο» αυτή τη στιγμή.

Θα κάνουν την βρώμικη δουλειά οι Κούρδοι;

Μπορεί το Ισραήλ να βασιστεί στους Κούρδους του Ιράν ή να εφαρμοστεί ένα σχέδιο διχοτόμησης του Ιράν όπως συνέβη με το Ιράκ το 2003 όταν Σιίτες και Κούρδοι μοίρασαν το Ιράκ; Το σενάριο αυτό φαίνεται πως ήδη εξετάζεται.

Πολιτοφυλακές των Κούρδων του Ιράν είχαν πρόσφατα διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν και το πώς θα μπορούσαν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο συνασπισμός οργανώσεων των Κούρδων του Ιράν, ο οποίος έχει τη βάση του στην ιρανοϊρακινή μεθόριο στην ημιαυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, εκπαιδευόταν για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση με την ελπίδα πως θα εξασθενίσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους με βόμβες και πυραύλους.

Οριστική απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί για την επιχείρηση και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα της, πρόσθεσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν με την προϋπόθεση να μην κατονομαστούν ώστε να αναφερθούν ελεύθερα σε ευαίσθητο στρατιωτικό σχεδιασμό.