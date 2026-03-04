Τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, το Καράκας και άλλες πόλεις της Βενεζουέλας βομβαρδίστηκαν και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απήχθη μαζί με τη σύζυγό του από στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ.

Όταν έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί, οι πιο ενθουσιώδεις και άμεσες ζητωκραυγές ήρθαν από το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή και ιστορική» ενέργειά του. Για τον περιστασιακό παρατηρητή, αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο.

Γιατί ένα έθνος της Μέσης Ανατολής να επενδύσει το πολιτικό του κεφάλαιο στον εορτασμό ενός πραξικοπήματος σε μια χώρα της Νότιας Αμερικής χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά;

Η ανατροπή του Μαδούρο, βασικός κόμβος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν;

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα ήταν προϋπόθεση για την επέκταση του πολυμέτωπου πολέμου του Ισραήλ εναντίον του Ιράν;

Το responsiblestatecraft.org, που ανήκει στο Ινστιτούτο Quincy μια αμερικανική δεξαμενή σκέψης για την εξωτερική πολιτική, αναφέρει ότι η ανατροπή του Μαδούρο ήταν ο βασικός κόμβος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Και το εξηγεί…

Την περασμένη εβδομάδα, με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας να έχει εξασφαλιστεί υπό την καθοδήγηση μιας κυβέρνησης στο Καράκας, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλοι εταίροι ξεκίνησαν την εκστρατεία αλλαγής καθεστώτος που η ισραηλινή δεξιά και οι υποστηρικτές της στην Ουάσιγκτον σχεδίαζαν εδώ και δεκαετίες , απευθείας εναντίον της Τεχεράνης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί εδώ και καιρό τη Βενεζουέλα ως στρατηγικό δορυφόρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Όπως το έθεσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ , το Ισραήλ χαιρέτισε την απομάκρυνση «του δικτάτορα που ηγήθηκε ενός δικτύου ναρκωτικών και τρομοκρατίας», προσθέτοντας ότι «η Νότια Αμερική αξίζει ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον άξονα της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών».

«Το Ιράν και η Βενεζουέλα υπήρξαν στενοί εταίροι τα τελευταία 20 χρόνια», σημείωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, μετά την επιχείρηση, απηχώντας ένα συναίσθημα που προωθείται από φιλοϊσραηλινές ομάδες πίεσης.

Η αφήγηση, που ενισχύεται από νεοσυντηρητικούς που στεγάζονται σε think tanks όπως το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής, το Ίδρυμα Heritage και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων, σκιαγραφεί την εικόνα μιας ηπείρου υπό πολιορκία από το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του.

«Προπύργιο στη Χεζμπολάχ και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η Βενεζουέλα παρείχε επιχειρησιακό προπύργιο στη Χεζμπολάχ και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, την παγκόσμια παραστρατιωτική οργάνωση του Ιράν, επισημαίνοντας την παρουσία ιρανικών drones σε στρατιωτικές παρελάσεις της Βενεζουέλας και σε πτήσεις-φαντάσματα Ιράν-Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου περιστατικού του 2022 με ένα βενεζουελάνικο μεταγωγικό αεροπλάνο που συνελήφθη στην Αργεντινή και μετέφερε Ιρανούς μέλη πληρώματος.

Άλλοι λένε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι υπερβολικοί και η σχέση μεταξύ Βενεζουέλας και Χεζμπολάχ ήταν περισσότερο συμβολική παρά πρακτική.

Οι σκληροπυρηνικοί Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι η Βενεζουέλα του Μαδούρο αποτέλεσε ορμητήριο για τρομοκρατία και αντισημιτισμό στο Δυτικό Ημισφαίριο, που χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις εναντίον Εβραίων, Ισραηλινών και άλλων κρίσιμων συμφερόντων. Αυτός ο ισχυρισμός έχει επαναληφθεί από διάφορους Ισραηλινούς πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Άμυνας Μπένι Γκαντς.

Η υποστήριξη στη Γάζα

Ο αείμνηστος Ούγκο Τσάβες ήταν σφοδρός επικριτής της ισραηλινής πολιτικής, διακόπτοντας τις διπλωματικές σχέσεις το 2009 κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Συμπαγές Μολύβι» στη Γάζα . Η ιδεολογία του Τσαβισμού υποστηρίζει την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ευθυγραμμιζόμενη με άλλα αυτοαποκαλούμενα φιλοπαλαιστινιακά κράτη αντίπαλα των ΗΠΑ, όπως η Κούβα .

Αυτή η θέση κατέστησε τη Βενεζουέλα αγκάθι στο πλευρό του Ισραήλ και πρωταρχικό στόχο για τους υποστηρικτές της αλλαγής καθεστώτος στην Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ πολύ πριν από την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση.

Το πραξικόπημα κατά της Βενεζουέλας ήταν, σύμφωνα με το Ισραήλ, ένα σημαντικό πλήγμα για τα έσοδα, τα όπλα, την τρομοκρατία και τα δίκτυα εκπαίδευσης του Ιράν. Η συμβολή στην αποσταθεροποίηση των πόρων του Ιράν, με τη σειρά της, σήμαινε ένα ασθενέστερο καθεστώς, ένα καθεστώς που θα ήταν πιο εύκολο να ανατραπεί στη συνέχεια.

Αλλά ενώ η απειλή των πρακτόρων της Χεζμπολάχ είναι ένα χρήσιμο σημείο συζήτησης, πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα.

Περί πετρελαίου…

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Στο τρέχον γεωπολιτικό κλίμα, όπου οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει το 40 έως 50 % της συνολικής τους δύναμης πυρός για να χτυπήσουν το Ιράν, ο έλεγχος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού πετρελαίου σε περίπτωση διακοπής είναι υψίστης σημασίας.

Όπως είχε προβλεφθεί, το Ιράν απείλησε πλοία που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει διακόψει την κυκλοφορία από το Σάββατο.

Οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου είναι πλέον δυνητικά περιορισμένες. Σε αυτό ακριβώς το σενάριο, μια Βενεζουέλα υπό αμερικανική διοίκηση μετατρέπεται σε οικονομική σανίδα σωτηρίας (ο ίδιος ο Τραμπ έχει ήδη καυχηθεί ότι πήρε 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, διαχειριζόμενος τα ο ίδιος από τραπεζικό λογαριασμό στο Κατάρ).

Πολλά από τα αποθέματα της Βενεζουέλας μπορεί να μην είναι προσβάσιμα προς το παρόν, δεδομένης της κατεστραμμένης κατάστασης των πετρελαϊκών υποδομών της, αλλά ένας νέος νόμος για την εξόρυξη και τις ξένες επενδύσεις μπορεί να αυξήσει την πρόσβαση για τις αμερικανικές εταιρείες. Το πραξικόπημα στο Καράκας ήταν, επομένως, μια ασφαλιστική πληρωμή για έναν πόλεμο με την Τεχεράνη.