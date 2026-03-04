newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέση Ανατολή: Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 09:21

Μέση Ανατολή: Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Όταν έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί, οι πιο ενθουσιώδεις και άμεσες ζητωκραυγές ήρθαν από το Ισραήλ... 

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Spotlight

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, το Καράκας και άλλες πόλεις της Βενεζουέλας βομβαρδίστηκαν και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απήχθη μαζί με τη σύζυγό του από στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ.

Όταν έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί, οι πιο ενθουσιώδεις και άμεσες ζητωκραυγές ήρθαν από το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή και ιστορική» ενέργειά του. Για τον περιστασιακό παρατηρητή, αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο.

Γιατί ένα έθνος της Μέσης Ανατολής να επενδύσει το πολιτικό του κεφάλαιο στον εορτασμό ενός πραξικοπήματος σε μια χώρα της Νότιας Αμερικής χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά;

Η ανατροπή του Μαδούρο, βασικός κόμβος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν;

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα ήταν προϋπόθεση για την επέκταση του πολυμέτωπου πολέμου του Ισραήλ εναντίον του Ιράν;

Το responsiblestatecraft.org, που ανήκει στο Ινστιτούτο Quincy μια αμερικανική δεξαμενή σκέψης για την εξωτερική πολιτική, αναφέρει ότι η ανατροπή του Μαδούρο ήταν ο βασικός κόμβος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. 

Και το εξηγεί…

Την περασμένη εβδομάδα, με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας να έχει εξασφαλιστεί υπό την καθοδήγηση μιας κυβέρνησης στο Καράκας, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλοι εταίροι ξεκίνησαν την εκστρατεία αλλαγής καθεστώτος που η ισραηλινή δεξιά και οι υποστηρικτές της στην Ουάσιγκτον σχεδίαζαν εδώ και δεκαετίες , απευθείας εναντίον της Τεχεράνης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί εδώ και καιρό τη Βενεζουέλα ως στρατηγικό δορυφόρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Όπως το έθεσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ , το Ισραήλ χαιρέτισε την απομάκρυνση «του δικτάτορα που ηγήθηκε ενός δικτύου ναρκωτικών και τρομοκρατίας», προσθέτοντας ότι «η Νότια Αμερική αξίζει ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον άξονα της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών».

Ο πρώτος που συνεχάρη τον Τραμπ για την σύλληψη Μαδούρο ήταν ο Νετανιάχου

«Το Ιράν και η Βενεζουέλα υπήρξαν στενοί εταίροι τα τελευταία 20 χρόνια», σημείωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, μετά την επιχείρηση, απηχώντας ένα συναίσθημα που προωθείται από φιλοϊσραηλινές ομάδες πίεσης.

Η αφήγηση, που ενισχύεται από νεοσυντηρητικούς που στεγάζονται σε think tanks όπως το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής, το Ίδρυμα Heritage και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων, σκιαγραφεί την εικόνα μιας ηπείρου υπό πολιορκία από το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του.

«Προπύργιο στη Χεζμπολάχ και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η Βενεζουέλα παρείχε επιχειρησιακό προπύργιο στη Χεζμπολάχ και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, την παγκόσμια παραστρατιωτική οργάνωση του Ιράν, επισημαίνοντας την παρουσία ιρανικών drones σε στρατιωτικές παρελάσεις της Βενεζουέλας και σε πτήσεις-φαντάσματα Ιράν-Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου περιστατικού του 2022 με ένα βενεζουελάνικο μεταγωγικό αεροπλάνο που συνελήφθη στην Αργεντινή και μετέφερε Ιρανούς μέλη πληρώματος.

Άλλοι λένε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι υπερβολικοί και η σχέση μεταξύ Βενεζουέλας και Χεζμπολάχ ήταν περισσότερο συμβολική παρά πρακτική.

Οι σκληροπυρηνικοί Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι η Βενεζουέλα του Μαδούρο αποτέλεσε ορμητήριο για τρομοκρατία και αντισημιτισμό στο Δυτικό Ημισφαίριο, που χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις εναντίον Εβραίων, Ισραηλινών και άλλων κρίσιμων συμφερόντων. Αυτός ο ισχυρισμός έχει επαναληφθεί από διάφορους Ισραηλινούς πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Άμυνας Μπένι Γκαντς.

Η υποστήριξη στη Γάζα

Ο αείμνηστος Ούγκο Τσάβες ήταν σφοδρός επικριτής της ισραηλινής πολιτικής, διακόπτοντας τις διπλωματικές σχέσεις το 2009 κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Συμπαγές Μολύβι» στη Γάζα . Η ιδεολογία του Τσαβισμού υποστηρίζει την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ευθυγραμμιζόμενη με άλλα αυτοαποκαλούμενα φιλοπαλαιστινιακά κράτη αντίπαλα των ΗΠΑ, όπως η Κούβα .

Αυτή η θέση κατέστησε τη Βενεζουέλα αγκάθι στο πλευρό του Ισραήλ και πρωταρχικό στόχο για τους υποστηρικτές της αλλαγής καθεστώτος στην Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ πολύ πριν από την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση.

Το πραξικόπημα κατά της Βενεζουέλας ήταν, σύμφωνα με το Ισραήλ, ένα σημαντικό πλήγμα για τα έσοδα, τα όπλα, την τρομοκρατία και τα δίκτυα εκπαίδευσης του Ιράν. Η συμβολή στην αποσταθεροποίηση των πόρων του Ιράν, με τη σειρά της, σήμαινε ένα ασθενέστερο καθεστώς, ένα καθεστώς που θα ήταν πιο εύκολο να ανατραπεί στη συνέχεια.

Αλλά ενώ η απειλή των πρακτόρων της Χεζμπολάχ είναι ένα χρήσιμο σημείο συζήτησης, πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα.

Περί πετρελαίου…

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Στο τρέχον γεωπολιτικό κλίμα, όπου οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει το 40 έως 50 % της συνολικής τους δύναμης πυρός για να χτυπήσουν το Ιράν, ο έλεγχος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού πετρελαίου σε περίπτωση διακοπής είναι υψίστης σημασίας.

Όπως είχε προβλεφθεί, το Ιράν απείλησε πλοία που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει διακόψει την κυκλοφορία από το Σάββατο.

Οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου είναι πλέον δυνητικά περιορισμένες. Σε αυτό ακριβώς το σενάριο, μια Βενεζουέλα υπό αμερικανική διοίκηση μετατρέπεται σε οικονομική σανίδα σωτηρίας (ο ίδιος ο Τραμπ έχει ήδη καυχηθεί ότι πήρε 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, διαχειριζόμενος τα ο ίδιος από τραπεζικό λογαριασμό στο Κατάρ).

Πολλά από τα αποθέματα της Βενεζουέλας μπορεί να μην είναι προσβάσιμα προς το παρόν, δεδομένης της κατεστραμμένης κατάστασης των πετρελαϊκών υποδομών της, αλλά ένας νέος νόμος για την εξόρυξη και τις ξένες επενδύσεις μπορεί να αυξήσει την πρόσβαση για τις αμερικανικές εταιρείες. Το πραξικόπημα στο Καράκας ήταν, επομένως, μια ασφαλιστική πληρωμή για έναν πόλεμο με την Τεχεράνη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Κόσμος
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: «Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

«Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Ιράν έκανε σήμερα ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύνταξη
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες
Κόσμος 04.03.26 Upd: 07:38

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

Το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το διεθνές δίκαιο

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ελ. Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις σε πτήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι προορισμοί που επηρεάζονται
Αναστάτωση και αβεβαιότητα 04.03.26

Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του πολέμου στο Ιράν - Οι προορισμοί που επηρεάζονται

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» καλούνται να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των πτήσεών τους προτού ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»
«Είμαι απλά ευγνώμων» 04.03.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ συμμετείχε στο «Love, Simon» του 2018, επειδή θεώρησε ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία είναι μοναδικό - και τελικά, έφτασε σε σημείο να είναι η αγαπημένη της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών

Στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, εκτός από τον πρωθυπουργό αναμένεται να τοποθετηθούν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ιράν: «Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

«Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Ιράν έκανε σήμερα ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύνταξη
Ματίας Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ – Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί
Μπάσκετ 04.03.26

Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ - Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί

Η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί έδώ και τόσο καιρό βελτιώνεται αισθητά μέρα με τη μέρα. Πότε είναι πιθανό ο Γάλλος σέντερ να μπορέσει να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες
Κόσμος 04.03.26 Upd: 07:38

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

Το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο