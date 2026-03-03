newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Σημαντική εξέλιξη:
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 09:00

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αποκεφαλίζοντας την ηγεσία του «άξονα της αντίστασης» στην πιο κρίσιμη στιγμή. 

Για δεκαετίες, αυτό το δίκτυο ομάδων που ήταν σύμμαχοι του Ιράν αποτελούσε την πρώτη γραμμή άμυνας της Τεχεράνης.  

Σήμερα όμως, με τον αρχηγό του νεκρό και τις αρτηρίες του κομμένες, η συμμαχία μοιάζει λιγότερο με μια ενιαία πολεμική μηχανή και περισσότερο με μια σειρά απομονωμένων κέντρων. 

Ο Χασάν Αχμαντιάν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, προειδοποίησε ότι η εποχή της στρατηγικής υπομονής έχει τελειώσει και ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι πλέον έτοιμη να «κάψει τα πάντα» ως απάντηση στις επιθέσεις. 

Ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε να ανταποδώσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ «με μια δύναμη που δεν έχουν ξαναζήσει», η αντίδραση των βασικών εκπροσώπων της στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ αποκάλυψε μια βαθιά διστακτικότητα που οφείλεται σε τοπικές υπαρξιακές απειλές που ενδέχεται να υπερτερούν της ιδεολογικής τους πίστης σε έναν ηγέτη που έχει πέσει. 

Χεζμπολάχ: Περπατώντας ανάμεσα στις σταγόνες της βροχής 

Στη Βηρυτό, η αντίδραση της Χεζμπολάχ, που από καιρό θεωρείται τον πυλώνα των περιφερειακών συμμάχων του Ιράν, ήταν προσεκτικά σταθμισμένη. 

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ την Κυριακή, η οργάνωση εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας την επίθεση ως «κορύφωση της εγκληματικότητας». 

Ωστόσο,, Μαζέν Ιμπραίμ, σημείωσε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν αμυντική, όχι επιθετική. 

«Αν αναλύσει κανείς τη γλωσσική δομή της δήλωσης, γίνεται σαφής η πολυπλοκότητα της θέσης της Χεζμπολάχ», είπε ο Ιμπραήμ.  

«Ο γενικός γραμματέας μίλησε για «αντιμετώπιση της επιθετικότητας», που αναφέρεται σε αμυντική στάση. … Δεν απείλησε ρητά να επιτεθεί στο Ισραήλ ή να ξεκινήσει επιχειρήσεις εκδίκησης». 

Αυτή η προσοχή έχει τις ρίζες της σε μια νέα στρατηγική πραγματικότητα.  

Από την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία στα τέλη του 2024, η «χερσαία γέφυρα» που τροφοδοτούσε τη Χεζμπολάχ έχει διακοπεί. 

 Ο Αλί Ακμπάρ Νταρεΐνι, ερευνητής με έδρα το Τεχεράνη, σημείωσε ότι αυτή η απώλεια «έκοψε τη χερσαία σύνδεση με τον Λίβανο», αφήνοντας την οργάνωση φυσικά απομονωμένη. 

Τώρα, με τους κορυφαίους ηγέτες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) να έχουν σκοτωθεί μαζί με τον Χαμενεΐ, η Χεζμπολάχ φαίνεται παραλυμένη – εγκλωβισμένη μεταξύ ενός ταλαιπωρημένου εσωτερικού μετώπου στο Λίβανο και ενός κενού εντολών από την Τεχεράνη.  

Οι Χούθι: Η αλληλεγγύη συναντά την επιβίωση 

Στην Υεμένη, οι Χούθι αντιμετωπίζουν μια ακόμη πιο ασταθή κατάσταση. 

Στην πρώτη τηλεοπτική του ομιλία μετά την έναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν το Σάββατο, ο ηγέτης της ομάδας, Αμπντελ-Μαλίκ αλ-Χούθι, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είναι «πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε εξέλιξη».  

Ωστόσο, η ρητορική του τόνισε ιδιαίτερα ότι «το Ιράν είναι ισχυρό» και «η απάντησή του θα είναι αποφασιστική», μια φράση που οι αναλυτές ερμήνευσαν ως μια προσπάθεια να απομακρύνει το άμεσο βάρος του πολέμου από τους Χούθι. 

Οι Χούθι βρίσκονται υπό τεράστια πίεση. Αν και κατάφεραν να διακόψουν την ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και να εκτοξεύσουν πυραύλους στο Τελ Αβίβ, τώρα αντιμετωπίζουν μια νέα απειλή στο εσωτερικό της χώρας. 

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, έχοντας κερδίσει την πάλη για την εξουσία εναντίον των αυτονομιστών του νότου, έχει αντιληφθεί μια αλλαγή στην δυναμική. 

 Ο υπουργός Άμυνας Ταχέρ αλ-Ακίλι δήλωσε πρόσφατα: «Ο δείκτης των επιχειρήσεων κατευθύνεται προς την πρωτεύουσα, Σαναά», την οποία ελέγχουν οι Χούθι.  

Η δήλωση αυτή σηματοδότησε μια πιθανή επίγεια επίθεση για την ανακατάληψη του εδάφους των Χούθι. 

Αυτό θέτει τους Χούθι σε δύσκολη θέση. Ενώ ο διαπραγματευτής των  Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ συναντήθηκε πρόσφατα με τον Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζάνι στο Μουσκάτ του Ομάν για να συζητήσουν την «ενότητα των αρένων», η πραγματικότητα στο έδαφος είναι διαφορετική.  

Η συμμετοχή σε έναν πόλεμο για το Ιράν θα μπορούσε να αφήσει το εσωτερικό μέτωπο των Χούθι εκτεθειμένο στις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από περιφερειακούς αντιπάλους. 

«Η επέκταση του κύκλου των στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα μόνο την επέκταση του κύκλου των αντιπαραθέσεων», προειδοποίησε το Ανώτατο Πολιτικό Συμβούλιο που συνδέεται με τους Χούθι σε μια δήλωση που απειλούσε με κλιμάκωση, αλλά και αναγνώριζε σιωπηρά το υψηλό κόστος ενός ευρύτερου πολέμου. 

Ιράκ: Η εσωτερική ωρολογιακή βόμβα 

Ίσως πουθενά αλλού το δίλημμα δεν είναι πιο οξύ από ό,τι στο Ιράκ, όπου τα όρια μεταξύ του κράτους και της «αντίστασης» είναι επικίνδυνα ασαφή. 

Οι πολιτοφυλακές που είναι συνδεδεμένες με το Ιράν, πολλές από τις οποίες λειτουργούν υπό την αιγίδα των κρατικών Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης, βρίσκονται τώρα σε άμεση αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. 

 Οι εντάσεις έχουν οξυνθεί από τα τέλη του 2024, όταν ο Ιμπραήμ Αλ-Σουμαϊντάι, σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ιράκ, αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον είχε απειλήσει να διαλύσει αυτές τις ομάδες με τη βία, μια προειδοποίηση που οδήγησε στην παραίτησή του υπό την πίεση των ηγετών των πολιτοφυλακών. 

Σήμερα, αυτή η απειλή είναι πιο έντονη από ποτέ. Σε αντίθεση με τη Χεζμπολάχ ή τους Χούθι, αυτές οι ομάδες είναι τεχνικά μέρος του ιρακινού μηχανισμού ασφαλείας.  

Μια προσπάθεια για αντίποινα από το ιρακινό έδαφος δεν θα έθετε σε κίνδυνο μόνο έναν πόλεμο μεταξύ των πολιτοφυλακών, αλλά και μια άμεση σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του ιρακινού κράτους. 

Με τους διοικητές του IRGC που κάποτε μεσολάβησαν σε αυτές τις εντάσεις να έχουν πλέον πεθάνει, η «συγκρατητική δύναμη» έχει εξαφανιστεί.  

Οι απομονωμένοι ηγέτες των πολιτοφυλακών μπορεί τώρα να αποφασίσουν να επιτεθούν στις αμερικανικές βάσεις με δική τους πρωτοβουλία, σύροντας τη Βαγδάτη σε έναν πόλεμο που η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει απεγνωσμένα να αποφύγει. 

Αντίσταση χωρίς ηγέτη 

Η δολοφονία του Χαμενεΐ έχει ουσιαστικά καταστρέψει τη δομή διοίκησης και ελέγχου του «άξονα της αντίστασης». 

Το δίκτυο βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: την ιδεολογική εξουσία του ανώτατου ηγέτη, τον υλικοτεχνικό συντονισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και τη γεωγραφική σύνδεση μέσω της Συρίας. 

 Σήμερα, και οι τρεις έχουν καταρρεύσει. 

«Η σημαντικότερη ζημιά για τα συμφέροντα ασφαλείας του Ιράν είναι η διακοπή της χερσαίας σύνδεσης», δήλωσε ο Νταρίνι. Με την εξαφάνιση του Χαμενεΐ, η «πνευματική σύνδεση» έχει επίσης διακοπεί. 

Αυτό που απομένει είναι ένα κατακερματισμένο τοπίο.  

Στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ είναι πολύ εξαντλημένη για να ανοίξει ένα βόρειο μέτωπο.  

Στην Υεμένη, οι Χούθι αντιμετωπίζουν μια πιθανή εσωτερική επίθεση.  

Στο Ιράκ, οι πολιτοφυλακές κινδυνεύουν να καταρρεύσουν το κράτος στο οποίο ζουν. 

Όταν η κατάσταση στην Τεχεράνη ηρεμήσει, η περιοχή θα αντιμετωπίσει μια επικίνδυνη απρόβλεπτη κατάσταση. Ο «άξονας της αντίστασης» δεν είναι πλέον ένας συντονισμένος στρατός.  

Είναι μια συλλογή από οργισμένες, βαριά οπλισμένες πολιτοφυλακές, καθεμία από τις οποίες υπολογίζει τη δική της επιβίωση σε έναν κόσμο όπου οι διαταγές από την Τεχεράνη έχουν ξαφνικά σταματήσει να έρχονται. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 08:28

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Αλ Μανάρ 03.03.26

Το Ισραήλ βομβάρδισε τηλεοπτικό δίκτυο στη Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.

Σύνταξη
Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Σύνταξη
Ιράν: Συνεδρίαση των ΗΠΑ στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ βομβαρδίζουν σχολεία και σκοτώνουν παιδιά
Ιράν 03.03.26

Οι ΗΠΑ μιλούν στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ «σκοτώνουν παιδιά»

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς

Σύνταξη
Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται

«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».

Σύνταξη
Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας
ΗΠΑ 02.03.26

Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας

Ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Ντόναλντ Τραμπ εντόπισαν δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξηγήσεις του γιατρού του αύξησαν τα ερωτήματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 08:28

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Αγορά πετρελαιοειδών 03.03.26

Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο