Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

Στα μέσα του 2026 σκόπευε το Ισραήλ αρχικά να πλήξει το Ιράν, όμως οι εξελίξεις στη χώρα αυτή και την ευρύτερη περιοχή κατέστησαν αναγκαίο να επισπευσθεί το χρονοδιάγραμμα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

«Όμως λόγω των εξελίξεων και των συνθηκών, κυρίως των γεγονότων που συνέβησαν στο Ιράν, της στάσης του Αμερικανού προέδρου και της δυνατότητας να οργανωθεί μια κοινή επιχείρηση, κατέστη αναγκαίο να τα επισπεύσουμε όλα για τον Φεβρουάριο», πρόσθεσε.

Κατά το κίνημα αμφισβήτησης των ιρανικών αρχών, που πνίγηκε στο αίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους διαδηλωτές ότι έχουν την υποστήριξη της Ουάσιγκτον και ότι οι ΗΠΑ στέκουν στο πλευρό του ιρανικού λαού.

Οι Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκαναν παρόμοιες δηλώσεις και κάλεσαν τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν κατά της κεντρικής εξουσίας.

Όμως, μολονότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την ανατροπή του σημερινού καθεστώτος, ο βασικός δεδηλωμένος στόχος τους είναι να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψουν τις βαλλιστικές δυνατότητές του.