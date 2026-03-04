ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν
Μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, την CIA, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψαν την Τετάρτη οι New York Times.
Η προσφορά έγινε μέσω μιας υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, που δεν κατονομάστηκε, λένε οι NYT, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή και από ένα δυτικό κράτος, που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας.
Ιράν: «Απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικός πόλεμος εν μέσω της σύρραξης»
Μια πηγή από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών απέρριψε το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω της σύρραξης», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν έχουν προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσουν.
Αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το αν το Ιράν ή η κυβέρνηση Τραμπ είναι πραγματικά έτοιμοι για μια «έξοδο από την κρίση», τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τονίζεται στο δημοσίευμα.
Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων στην παρούσα φάση με την Ουάσινγκτον, πέντε ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινά πλήγματα εναντίον της χώρας του.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Τεχεράνη θέλει συνομιλίες, όμως είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν.
