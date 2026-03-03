Η στιγμή που ιρανικό drone χτυπά στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι

Επίθεση από ύποπτο ιρανικό drone δέχθηκε το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, όπως αναφέρει το CNN που επικαλείται πηγή στην περιοχή.

Νωρίτερα. το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες, μετέδωσε ότι καπνός υψώνεται από περιοχή κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για επίθεση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ωστόσο ήδη κυκλοφορούν βίντεο από την περιοχή, που δείχνουν το προξενείο τυλιγμένο στις φλόγες.

Πάντως σε μια ανάρτηση στο X, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανακοίνωσε αργότερα ότι η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από «συμβάν σχετικό με drone», είχε σβήσει και κανείς δεν είχε τραυματιστεί.

Οι ΗΠΑ είχαν κλείσει τις πρεσβείες τους στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τον Λίβανο και είχαν προειδοποιήσει τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν ορισμένες χώρες της περιοχής.