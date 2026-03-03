ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το κτίριο που θα εκλεγόταν νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν
Το κτίριο της Συνέλευσης στο Κομ καταστράφηκε ολοσχερώς από αεροπορική επίθεση, σύμφωνα με τις αναφορές.
Το κτίριο όπου συνεδριάζουν οι ιρανοί αξιωματούχοι οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας καταστράφηκε από αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.
Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, η οποία διαθέτει κτίρια τόσο στην Τεχεράνη όσο και νότια της πρωτεύουσας, στην πόλη Κομ, αποτελείται από μέλη που βοηθούν να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει τον ρόλο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ το Σάββατο.
Το κτίριο της Συνέλευσης στο Κομ καταστράφηκε ολοσχερώς από αεροπορική επίθεση, σύμφωνα με τις αναφορές.
Μάρτυρες ανέφεραν επίσης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η περιοχή κοντά στη Συνέλευση είχε πληγεί.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη σήμερα το μεσημέρι και γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.
Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Tasnim μετέδωσαν και τα δύο εκρήξεις χωρίς να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πλάνα του κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις.
Δείτε βίντεο
حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5
— ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026
- ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το κτίριο που θα εκλεγόταν νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν
- Τάκης Λαμπρίας: Επίκαιρες σκέψεις για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους
- Αγωνιστές GLP-1: Δεύτερο χάπι αδυνατίσματος αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα
- Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
- Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
- Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
- Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
- «Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις