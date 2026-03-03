Ιράν: Zημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνζ στο Ιράν – Τι λέει η ΙΑΕΑ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε σήμερα τις πρόσφατες ζημιές στα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ
- Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
- Ουσιαστική πρόληψη του HPV έρχεται με ενεργή συμμετοχή στον εμβολιασμό
- Σοκ: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο μάτι επιβάτη μέσα σε λεωφορείο - Κουβαλούσε και μαχαίρι
- Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών
Τις πρόσφατες ζημιές στα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ, επιβεβαίωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).
Το υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) είναι μια από τις τρεις τέτοιες εγκαταστάσεις στο Ιράν που είναι γνωστό ότι λειτουργούσε όταν σημειώθηκαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.
Τι αναφέρει η ΙΑΕΑ
«Με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, η ΙΑΕΑ μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ορισμένες πρόσφατες ζημιές στα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ. Δεν αναμένεται καμία ραδιολογική συνέπεια και δεν έχει ανιχνευθεί καμία πρόσθετη επίδραση στο ίδιο το FEP, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη σύγκρουση του Ιουνίου», προστίθεται.
Η διαπίστωση της ΙΑΕΑ συμβαδίζει με αυτή που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το αμερικανικό think-tank «Ινστιτούτο Επιστημών και Διεθνούς Ασφαλείας» μετά τη δήλωση της Τεχεράνης ότι το εργοστάσιο στη Νατάνζ επλήγη την Κυριακή και την απάντηση της ΙΑΕΑ ότι τα όποια στρατιωτικά πλήγματα δεν ήταν μεγάλης κλίμακας.
Χθες, Δευτέρα, ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο Μοχαμάντ Εσλαμί, υποστήριξε ότι τα «καθεστώτα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συνεχίζοντας την επιθετικότητά τους, στοχοθέτησαν εκ νέου την πυρηνική μονάδα της Νατάνζ χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια δύο στυγνών επιθέσεων».
The US and Israel carried out two fresh strikes on Iran’s Natanz nuclear facility, according to Tehran’s atomic energy chief.
Satellite imagery shows the aftermath of the attack on the Natanz nuclear complex.
🔴 LIVE updates: https://t.co/mSvQSyvKdN pic.twitter.com/05lIlKSxH7
— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 3, 2026
- Ιράν: Zημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνζ στο Ιράν – Τι λέει η ΙΑΕΑ
- «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
- «Αόρατος» γαλαξίας αποτελείται κατά 99,9% από σκοτεινή ύλη
- Δρομολογούνται τρία αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά
- Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
- Θλίψη στο βόλεϊ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γκι Ρόζε Νάνγκα
- Μαχητικά πέταξαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της άσκησης «Ηνίοχος 2026»
- ΗELLO!: Αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις