Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 06:21

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.

Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».

«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.

Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Τεχεράνη διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Αλ Μανάρ 03.03.26

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.

Σύνταξη
Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Σύνταξη
Ιράν: Συνεδρίαση των ΗΠΑ στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ βομβαρδίζουν σχολεία και σκοτώνουν παιδιά
Ιράν 03.03.26

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς

Σύνταξη
Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».

Σύνταξη
Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας
ΗΠΑ 02.03.26

Ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Ντόναλντ Τραμπ εντόπισαν δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξηγήσεις του γιατρού του αύξησαν τα ερωτήματα.

Σύνταξη
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μέση Ανατολή 02.03.26

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλά μέσα για να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων.

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Αγορά πετρελαιοειδών 03.03.26

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Δημογραφικό 03.03.26

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Σύνταξη
Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύνταξη
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Αλ Μανάρ 03.03.26

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.

Σύνταξη
Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Σύνταξη
Ιράν: Συνεδρίαση των ΗΠΑ στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ βομβαρδίζουν σχολεία και σκοτώνουν παιδιά
Ιράν 03.03.26

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού
Ελλάδα 03.03.26

Μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την Αμφιθέας τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS
Media 03.03.26

Λευκωσία καλεί Αθήνα • Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση

Σύνταξη
Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Σύνταξη
Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Σύνταξη
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
