Ιράν: Χτυπήθηκε από drones το αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή
Με καθυστέρηση, έπειτα από δημοσιεύματα, η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή χτυπήθηκε από drones του Ιράν.
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι το γενικό αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στη Μέση Ανατολή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χτυπήθηκε σε επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων το σαββατοκύριακο, σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του στρατιωτικού προσωπικού (στη φωτογραφία αρχείου από Kazuhiro Nogi via Reuters, επάνω, ο υπουργός Αμυνας της Αυστραλίας, Ρίτσαρντ Μαρλς).
«Αρκετά drones» χρησιμοποιήθηκαν στην επιδρομή κατά του αρχηγείου του στρατού της Αυστραλίας
Ο υπουργός Αμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό δίκτυο δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης κατά τα οποία η αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ, κάπου 24 χιλιόμετρα νότια από το Ντουμπάι, χτυπήθηκε το σαββατοκύριακο.
«Αρκετά drones» χρησιμοποιήθηκαν στην επιδρομή αυτή, σύμφωνα με τον κ. Μαρλς, ο οποίος τόνισε πως οι Αυστραλοί που εργάζονταν στο αρχηγείο είναι «όλοι» σώοι «και ασφαλείς».
Η βάση Αλ Μινχάντ φιλοξενεί στρατιωτικό προσωπικό της Αυστραλίας από το 2003 και είναι το σημαντικότερο κέντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων της χώρας στη Μέση Ανατολή.
Ως και 80 μέλη του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων του κράτους της Ωκεανίας υπηρετούν εκεί επί μονίμου βάσεως, σύμφωνα με τον στρατό.
Υπέρ της επιχείρησης
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν το Σάββατο ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας μεταξύ άλλων τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ και προκαλώντας ιρανικά πλήγματα αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου.
Ο αυστραλός πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι τάχθηκε υπέρ της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.
Σύμφωνα με την Καμπέρα, στη Μέση Ανατολή βρίσκονται περίπου 115.000 υπήκοοι της Αυστραλίας.
