Τζόγος και κέρδη με τον… θάνατο στο Ιράν – «Τρελό που αυτό είναι νόμιμο»

Οι στοιχηματικές αγορές αντιμετωπίζουν εκ νέου έλεγχο από τους ομοσπονδιακούς νομοθέτες στις ΗΠΑ μετά από στοιχήματα σχετικά με την τύχη του ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό του Ιράν το Σάββατο.

«Είναι τρελό που αυτό είναι νόμιμο», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι, σε μια ανάρτηση στο X, αναφερόμενος σε μια άλλη ανάρτηση που ανέδειξε άτομα που έβγαλαν χρήματα από την εισβολή. «Οι άνθρωποι γύρω από τον Τραμπ κερδίζουν από τον πόλεμο και τον θάνατο. Θα υποβάλω νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατόν για να το απαγορεύσω αυτό».

Το CNBC επικοινώνησε με το γραφείο του Μέρφι για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρότασή του. Παράλληλα, μια νέα εμπορική ομάδα με επικεφαλής τον πρώην αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μικ Μουλβάνι, με την ονομασία «Gambling Is Not Investing» (Ο τζόγος δεν είναι επένδυση), ξεκίνησε να πιέζει για την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στις αγορές προβλέψεων.

Και άλλοι νομοθέτες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις στοιχηματικές αγορές μετά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Ο βουλευτής Μάικ Λέβιν, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, δήλωσε στο X ότι «οι στοιχηματικές αγορές δεν μπορούν να αποτελούν μέσο για την αποκόμιση κερδών από την εκ των προτέρων γνώση στρατιωτικών ενεργειών».

«Χρειαζόμαστε απαντήσεις, διαφάνεια και εποπτεία», δήλωσε ο Λέβιν.

Η νέα εμπορική ομάδα Gambling Is Not Investing στοχεύει σε μια άλλη βασική αγορά στον τομέα των προβλέψεων, τις αγορές στον αθλητισμό.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές πολιτείες έχουν καταβάλει προσπάθειες για να θεσπίσουν νόμους σχετικά με τα αθλητικά στοιχήματα, αξιοποιώντας τα τεράστια φορολογικά έσοδα από τα στοιχήματα για να εξισορροπήσουν τους προϋπολογισμούς τους. Ορισμένες πολιτείες υποστηρίζουν πλέον ότι οι αγορές προβλέψεων, οι οποίες ρυθμίζονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο από την Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (Commodity Futures Trading Commission) και συχνά προσφέρουν στοιχήματα για τα αποτελέσματα αθλητικών γεγονότων, παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τα αθλητικά στοιχήματα.

«Τα προϊόντα τυχερών παιχνιδιών — ανεξάρτητα από το πώς τα ονομάζετε — πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κρατικούς και φυλετικούς νόμους», δήλωσε ο Μουλβάνι. «Η μετονομασία των αθλητικών στοιχημάτων σε «διαπραγμάτευση», «επένδυση» ή «πρόβλεψη» παραπλανά τους καταναλωτές, υπονομεύει τις προστασίες υπεύθυνου παιχνιδιού και αποδυναμώνει τα κρατικά και φυλετικά συστήματα που έχουν δημιουργηθεί για την προστασία του κοινού και τη χρηματοδότηση ζωτικών κοινοτικών υπηρεσιών».

Στοιχήματα με τον… θάνατο στο Ιράν

Η Kalshi, σε σχόλιό της στο CNBC, δήλωσε ότι «δεν επιτρέπει αγορές που συνδέονται άμεσα με τον θάνατο», αναφερόμενη στις στοιχηματικές γραμμές σχετικά με το αν ο Χαμενεΐ θα χάσει την εξουσία, οι οποίες έχουν δεχτεί κριτική. Η εταιρεία προέβη σε επιστροφές χρημάτων στην αγορά, επικαλούμενη κανονισμούς που απαγορεύουν τα στοιχήματα σχετικά με τον θάνατο.

«Λάβαμε κάθε προφύλαξη σε αυτή την αγορά για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να στοιχηματίσουν στο αποτέλεσμα του θανάτου», δήλωσε η εταιρεία. «Οι κανόνες μας ήταν σαφείς από την αρχή, δεν τους αλλάξαμε ποτέ και αποφασίσαμε με βάση τους κανόνες. Επιστρέψαμε όλα τα τέλη και τις καθαρές απώλειες, επειδή θεωρήσαμε ότι η εμπειρία χρήστη θα μπορούσε να ήταν σαφέστερη για τους χρήστες».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kalshi, Tarek Mansour, απάντησε επίσης απευθείας στον Μέρφι σε ξεχωριστή ανάρτηση, λέγοντας ότι «οι ρυθμιζόμενες αγορές προβλέψεων δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν αγορές πολέμου».

«Η αγορά που αναφέρεις είναι μη ρυθμιζόμενη και offshore», είπε ο Mansour.

Το NPR ανέφερε ότι στο Polymarket, μια άλλη αγορά προβλέψεων που δεν λειτουργεί ακόμη στις ΗΠΑ, ένας χρήστης με το όνομα «Magamyman» κέρδισε 553.000 δολάρια.

Πηγή: ot.gr