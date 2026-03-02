Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

Ο νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, που είχε προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, δεν ακυρώθηκε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι το Κίεβο εξετάζει ένα νέο μέρος για τις συνομιλίες, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Μαρτίου στο Αμπού Ντάμπι, και ότι η Τουρκία ή η Ελβετία είναι πιθανές επιλογές.

«Λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι, αλλά, παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν έχει ακυρώσει τη συνάντηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση στο WhatsApp.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να συνεχίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και ότι η Μόσχα εξακολουθεί να προτιμά να επιτευχθεί διπλωματική λύση για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

President Zelensky: Everyone now sees, looking at the Middle East, that Ukraine’s defense experience is irreplaceable.

Even Gulf states with more advanced systems still miss some missiles and drones We're ready to share it & help those who helped Ukraine

Η πρόοδος δεν είναι βέβαιη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τόσο το Κίεβο όσο και τη Μόσχα να βρουν έναν τρόπο να τερματίσουν τη σύγκρουση.

Ωστόσο, παρά τις πολλαπλές γύρους συνομιλιών, η Ουκρανία και η Ρωσία παραμένουν σε πολύ διαφορετικές θέσεις.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα την άρνησή του να υποκύψει στο αίτημα της Μόσχας να αποσυρθεί η Ουκρανία από το υπόλοιπο 20% της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ, το οποίο η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η θέση της Ουκρανίας γίνεται όλο και ισχυρότερη, καθώς επέζησε τους κρίσιμους κρύους χειμερινούς μήνες και παρέμεινε ανθεκτική παρά τις έντονες επιθέσεις με drones και πυραύλους της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της.

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή δεν είχαν μέχρι στιγμής καμία επίδραση στις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία από τους συμμάχους της, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Αλλά, φυσικά, κατανοούμε ότι ένας μακρύς πόλεμος – αν είναι να είναι μακρύς – και η ένταση των μαχών θα επηρεάσουν την ποσότητα του εξοπλισμού αεροπορικής άμυνας που λαμβάνουμε».

Είπε ότι η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο κύμα επιθέσεων σε υποδομές, logistics και παροχές νερού, προσθέτοντας ότι η εξασφάλιση επαρκών παραδόσεων όπλων αεροπορικής άμυνας παραμένει μια βασική πρόκληση για το Κίεβο.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της στην αεροπορική άμυνα, αλλά δεν έχει λάβει άμεσες αιτήσεις από τη Βρετανία ή άλλους εταίρους να το πράξει προς το παρόν, πρόσθεσε.