Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι στόχος του είναι να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο και δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τη συζήτηση.

Η τηλεφωνική συνομιλία, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ήταν η πρώτη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι από τη συνάντησή τους στο Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου.

Πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την τέταρτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και μόλις μια μέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με την ομάδα διαπραγμάτευσης του Ζελένσκι στη Γενεύη.

Τόσο ο Κούσνερ όσο και ο Γουίτκοφ συμμετείχαν στην τηλεφωνική συνομιλία της Τετάρτης.

Μια πηγή ανέφερε επίσης ότι ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ενδέχεται να βρίσκεται στη Γενεύη την Πέμπτη για ξεχωριστές συζητήσεις με εκπροσώπους των ΗΠΑ.

Μία σύνοδος κορυφής

Πηγές περιέγραψαν τη συνομιλία ως φιλική και θετική, σύμφωνα με το Axios.

Ο Ζελένσκι φέρεται να εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του Τραμπ, τονίζοντας ότι μόνο ο Τραμπ έχει την επιρροή να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τη σύγκρουση.

Μια πηγή ανέφερε ότι ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει φέτος, στο οποίο ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος έχει διαρκέσει πάρα πολύ και ότι θα ήθελε να τον δει να επιλύεται μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.

Ένα βασικό θέμα συζήτησης ήταν η πιθανότητα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής των ηγετών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα στο Axios ότι οι εναπομένουσες διαφωνίες σχετικά με τον έλεγχο των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω άμεσων συνομιλιών στις οποίες θα συμμετείχαν ο ίδιος, ο Τραμπ και ο Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εργαστεί για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνόδου κορυφής, υπό την προϋπόθεση ότι θα σημειωθεί πρόοδος στην επικείμενη συνάντηση των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου. Ο

Ζελένσκι έγραψε αργότερα στο X ότι αυτή η σειρά βημάτων θα ήταν «ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν όλα τα περίπλοκα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος».

Επιπλέον, ένας Ουκρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε την προθυμία του να παράσχει στην Ουκρανία ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ ως μέρος οποιασδήποτε πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.