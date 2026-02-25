Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Από τη μεριά της Ουκρανίας, επικεφαλής στις συνομιλίες στη Γενεύη είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ζελένσκι και Τραμπ ολοκλήρωσαν την τηλεφωνική συνομιλία τους.

Στη συνέχεια την επικοινωνία επιβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι στο Χ:

I just spoke with @POTUS Donald Trump. Envoys of President Trump – Steve Witkoff and Jared Kushner were also on the call. Our teams work intensively and I thanked them for all their work and for their active involvement in the negotiations and the efforts to end the war. We also… pic.twitter.com/OrEScsVf3I — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2026

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας θα διεξαχθούν στη Γενεύη

Η επικοινωνία αυτή μεταξύ των δύο προέδρων προηγείται της διεξαγωγής αύριο στη Γενεύη συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού διαπραγματευτή Ρούστεμ Ουμέροφ και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που προορίζονται να προετοιμάσουν νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, για τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ζελένσκι, οι συνομιλίες αναμένεται να γίνουν στις αρχές Μαρτίου.