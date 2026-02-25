newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με Ζελένσκι την παραμονή των νέων διαπραγματεύσεων
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 22:11

Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με Ζελένσκι την παραμονή των νέων διαπραγματεύσεων

Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν νέα επικοινωνία, η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου - Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας θα φιλοξενηθούν στη Γενεύη

Σύνταξη
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Από τη μεριά της Ουκρανίας, επικεφαλής στις συνομιλίες στη Γενεύη είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ζελένσκι και Τραμπ ολοκλήρωσαν την τηλεφωνική συνομιλία τους.

Στη συνέχεια την επικοινωνία επιβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι στο Χ:

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας θα διεξαχθούν στη Γενεύη

Η επικοινωνία αυτή μεταξύ των δύο προέδρων προηγείται της διεξαγωγής αύριο στη Γενεύη συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού διαπραγματευτή Ρούστεμ Ουμέροφ και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που προορίζονται να προετοιμάσουν νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, για τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ζελένσκι, οι συνομιλίες αναμένεται να γίνουν στις αρχές Μαρτίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ομιλία στην Κνεσέτ από τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι – Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»
Επίσκεψη Μόντι 25.02.26

Ομιλία στην Κνεσέτ του Ισραήλ από τον Ινδό πρωθυπουργό - Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»

Ο Ναρέντρα Μόντι είναι ο πέμπτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που εκφωνεί ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα - Αντιδράσεις από την ινδική αντιπολίτευση

Σύνταξη
ΕΕ: Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;
Πολλές οι παγίδες 25.02.26

Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;

Η γερμανική πρόταση για την ένωση των έξι μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ απέναντι σε μια Ευρώπη που έχει παραλύσει από την κυριαρχία των μικρότερων μελών της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης
Γιάννα Χορμόβα 25.02.26

ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα μιλάει στο in για τα προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που εντάσσονται στο ΤΑΑ. Διαψεύδει τις καταγγελιες εργαζομένων για αδιαφανείς διαδικασίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λουτσέσκου: «Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα περάσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Λουτσέσκου: «Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα περάσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε πως ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για τις πιθανότητές του κόντρα στη Θέλτα ενώ αποκάλυψε και μία συζήτηση που είχε με τον απόντα Γιάννη Κωνσταντέλια.

Σύνταξη
Η λάθος επιλογή, το μάθημα και η επόμενη μέρα του Τσιτσιπά (pics)
Άλλα Αθλήματα 25.02.26

Η λάθος επιλογή, το μάθημα και η επόμενη μέρα του Τσιτσιπά (pics)

Η επιλογή του Ιβανίσεβιτς, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για τον Τσιτσιπά, αποδείχθηκε λανθασμένη, γιατί τελικά ο Στέφανος πίστεψε περισσότερο στον Γκόραν από ότι ο Κροάτης προπονητής στον Ελληνα τενίστα.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν ψεκασμένες συκοφαντίες – Διαψεύστηκαν και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν ψεκασμένες συκοφαντίες – Διαψεύστηκαν και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα

Απάντηση στην Μαρία Καρυστιανού έδωσε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα»

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο