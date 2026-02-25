Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με αντιπροσώπους των ΗΠΑ αύριο Πέμπτη στη Γενεύη.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπέρασε τα τέσσερα χρόνια

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες θα είναι προετοιμαστικές εν όψει της τριμερούς συνάντησης Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

Η τριμερής συνάντηση θα λάβει χώρα αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ζελένσκι.

Όπως γράφει ο Guardian, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι άλλα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης Κιέβου – Ουάσινγκτον την Πέμπτη είναι οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και ένα «πακέτο ευημερίας» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη συνάντηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι να «εξερευνήσουμε διαφορετικές εκδοχές για το πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία», όπως ανέφερε το AFP.

Δείτε σχετική ανάρτηση και από το France 24:

🇺🇦🇺🇸 #Ukraine‘s lead negotiator Rustem Umerov will meet US envoys Steve Witkoff in Geneva on Thursday. The talks are part of preparations for a trilateral meeting with Russia expected in March, President Zelensky says. Read our live blog for more ➡ https://t.co/tWe4mC6N3D pic.twitter.com/Hm6S4CbWGz — FRANCE 24 English (@France24_en) February 25, 2026

Νέα επίθεση Όρμπαν σε Κίεβο, ΕΕ, ουγγρική αντιπολίτευση

Ο Ούγγρος ακροδεξιός πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν εξαπέλυσε νέα επίθεση σε Ουκρανία, ΕΕ και ουγγρική αντιπολίτευση εν όψει των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, τις οποίες κινδυνεύει να χάσει μετά από 16 χρόνια.

Ο Όρμπαν σε ανάρτησή του κατηγόρησε τους «Βρυξελλιώτες ηγέτες», ο περιφρονητικός όρος που χρησιμοποιεί για τους αξιωματούχους της ΕΕ, ότι «έφτασαν σε συμφωνία με τον πρόεδρο Ζελένσκι να συνεχίσουν τον πόλεμο».

«Αυτό είναι κακή είδηση για την Ευρώπη. Παρατείνεται ένας πόλεμος που σαφώς δεν έχει λύση στο πεδίο της μάχης, αλλά προκαλεί τεράστια καταστροφή», σημείωσε, τονίζοντας τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων του πολέμου.

«Αυτό είναι που υποστηρίζουν οι Βρυξέλλες», τόνισε.

Τέλος, ο Όρμπαν κατηγόρησε το αντιπολιτευτικό κόμμα Tisza ότι συνήψε μυστική συμφωνία με τους ηγέτες των Βρυξελλών.

Η ανάρτηση του Όρμπαν: