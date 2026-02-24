Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε την Τρίτη πως είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Αυτή είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του Βλαντίμιρ Πούτιν να στρέψει την προσοχή μακριά από τις ειδεχθείς πράξεις του στην Ουκρανία», ανέφερε και υπογράμμισε πως «δεν έχει ίχνος αλήθειας».

Νωρίτερα, σήμερα, η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων.

Απειλές Πούτιν και Μεντβέντεφ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «προειδοποίησε» πως οι εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα καταλήξει η κατάσταση αν χρησιμοποιήσουν πυρηνικά εναντίον της Μόσχας.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την Ουκρανία, στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων του πολέμου, ότι με τη βοήθεια δυτικών μυστικών υπηρεσιών προσπαθεί να σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των δύο χωρών, απειλώντας τους ρωσικούς αγωγούς ενέργειας.

Σε σχέση με τα πυρηνικά, ο Πούτιν είπε ότι «οι εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η κατάσταση αν χρησιμοποιήσουν ‘πυρηνικό στοιχείο’ σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της».

Ακολούθησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να απαντήσει με πυρηνικό πλήγμα εναντίον Γαλλίας, Βρετανίας και Ουκρανίας, «αν χρειαστεί», όπως είπε.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σε αυτή την περίπτωση, η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε όπλα. Συμπεριλαμβανομένων μη στρατηγικών, πυρηνικών όπλων εναντίον στόχων στην Ουκρανία που αποτελούν απειλή για τη χώρα μας. Και εάν χρειαστεί, εναντίον των χωρών προμηθευτών, οι οποίες θα γίνουν συνεργοί στην πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία», υπογράμμισε.