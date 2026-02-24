Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Πλειοδοσία απειλών από τη Ρωσία, για την πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων, ανήμερα της τέταρτης επετείου της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία. Μετά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που είπε ότι οι «εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν τι θα μπορούσε να συμβεί, αν χρησιμοποιούσαν πυρηνικά όπλα εναντίον της», ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ έσπευσε να υπερθεματίσει.

Η κλιμάκωση των πυρηνικών απειλών έρχεται την ώρα που αναμένεται η ανακοίνωση για τον επόμενο γύρο ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών, απειλώντας να τις τινάξει στον αέρα.

Η Μόσχα, μέσω της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) υποστηρίζει ότι η Βρετανία και η Γαλλία προτίθενται να παράσχουν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Αν χρειαστεί…»

Ακολούθησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσία, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να απαντήσει με πυρηνικό πλήγμα εναντίον Γαλλίας, Βρετανίας και Ουκρανίας. «Αν χρειαστεί», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σε αυτή την περίπτωση, η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε όπλα. Συμπεριλαμβανομένων μη στρατηγικών, πυρηνικών όπλων εναντίον στόχων στην Ουκρανία που αποτελούν απειλή για τη χώρα μας. Και, εάν χρειαστεί, εναντίον των χωρών προμηθευτών, οι οποίες θα γίνουν συνεργοί στην πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία εξαπολύσει συγκαλυμμένες πυρηνικές απειλές. Προφανής στόχος της, να αποτρέψει τη Δύση από το να υπερβεί τα όρια στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, σημείωσε: «Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις πιθανώς τρομερές συνέπειές της». Επίσης, ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι η Μόσχα θα ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα. Και πρόσθεσε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στις συνομιλίες που διεξάγονται υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλογοι ισχυρισμοί και κατάφωρα ψέματα

Η Ουκρανία απέρριψε ως «παράλογο» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι το Κίεβο προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια των δύο ευρωπαϊκών πυρηνικών δυνάμεων, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της “βρόμικης βόμβας”», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρόμικων πληροφοριών της Ρωσίας».

Η Γαλλία, μέσω δήλωσης που έκανε η πρεσβεία της στη Μόσχα στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, είπε ότι αυτό είναι «κατάφωρο ψέμα».

Από την πλευρά του, το Λονδίνο κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ρωσίας ότι ψεύδεται. Και πως στόχος του είναι να αποσπάσει την προσοχή από τις «ειδεχθείς ενέργειες» στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Κιρ Στάρμερ επισήμανε:

«Αυτή είναι μια σαφής προσπάθεια του Βλαντιμίρ Πούτιν να αποσπάσει την προσοχή από τις ειδεχθείς ενέργειές του στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό. Θα έχετε δει τα λόγια του πρωθυπουργού σήμερα το πρωί να αποτίουν φόρο τιμής στην απίστευτη ανθεκτικότητα των Ουκρανών… Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».