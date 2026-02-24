newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 19:18

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Πλειοδοσία απειλών από τη Ρωσία, για την πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων, ανήμερα της τέταρτης επετείου της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία. Μετά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που είπε ότι οι «εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν τι θα μπορούσε να συμβεί, αν χρησιμοποιούσαν πυρηνικά όπλα εναντίον της», ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ έσπευσε να υπερθεματίσει.

Η κλιμάκωση των πυρηνικών απειλών έρχεται την ώρα που αναμένεται η ανακοίνωση για τον επόμενο γύρο ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών, απειλώντας να τις τινάξει στον αέρα.

Η Μόσχα, μέσω της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) υποστηρίζει ότι η Βρετανία και η Γαλλία προτίθενται να παράσχουν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Αν χρειαστεί…»

Ακολούθησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσία, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να απαντήσει με πυρηνικό πλήγμα εναντίον Γαλλίας, Βρετανίας και Ουκρανίας. «Αν χρειαστεί», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σε αυτή την περίπτωση, η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε όπλα. Συμπεριλαμβανομένων μη στρατηγικών, πυρηνικών όπλων εναντίον στόχων στην Ουκρανία που αποτελούν απειλή για τη χώρα μας. Και, εάν χρειαστεί, εναντίον των χωρών προμηθευτών, οι οποίες θα γίνουν συνεργοί στην πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία εξαπολύσει συγκαλυμμένες πυρηνικές απειλές. Προφανής στόχος της, να αποτρέψει τη Δύση από το να υπερβεί τα όρια στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, σημείωσε: «Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις πιθανώς τρομερές συνέπειές της». Επίσης, ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι η Μόσχα θα ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα. Και πρόσθεσε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στις συνομιλίες που διεξάγονται υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλογοι ισχυρισμοί και κατάφωρα ψέματα

Η Ουκρανία απέρριψε ως «παράλογο» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι το Κίεβο προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια των δύο ευρωπαϊκών πυρηνικών δυνάμεων, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της “βρόμικης βόμβας”», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρόμικων πληροφοριών της Ρωσίας».

Η Γαλλία, μέσω δήλωσης που έκανε η πρεσβεία της στη Μόσχα στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, είπε ότι αυτό είναι «κατάφωρο ψέμα».

Από την πλευρά του, το Λονδίνο κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ρωσίας ότι ψεύδεται. Και πως στόχος του είναι να αποσπάσει την προσοχή από τις «ειδεχθείς ενέργειες» στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Κιρ Στάρμερ επισήμανε:

«Αυτή είναι μια σαφής προσπάθεια του Βλαντιμίρ Πούτιν να αποσπάσει την προσοχή από τις ειδεχθείς ενέργειές του στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό. Θα έχετε δει τα λόγια του πρωθυπουργού σήμερα το πρωί να αποτίουν φόρο τιμής στην απίστευτη ανθεκτικότητα των Ουκρανών… Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -3,3% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -3,3% των τραπεζών

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Καταστολή στο διαδίκτυο 24.02.26

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα με την οποία πάντως έχει μια «περίπλοκη» σχέση. Η έρευνα εις βάρος του Ντούροφ αφορά καταγγελίες ότι δυτικές μυστικές υπηρεσίας χάκαραν το Telegram

Σύνταξη
Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής
Στις 15 Απριλίου 24.02.26

Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής

Μετά το βέτο της Ουγγαρίας στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στη νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η Κομισιόν ετοιμάζεται να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
Κόσμος 24.02.26

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο

Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού έθαψαν τη Νέα Υόρκη, κλείνοντας σχολεία, αδειάζοντας δρόμους και μετατρέποντας το Σέντραλ Παρκ σε απέραντη πίστα... χιονοπόλεμου.

Σύνταξη
Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι
Σύννεφα πολέμου 24.02.26

Επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι - Η Τεχεράνη αγοράζει υπερηχητικούς πυραύλους από την Κίνα

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη - Ισραηλινοί αξιωματούχοι ωστόσο επιμένουν ότι η αμερικανική επίθεση έχει δρομολογηθεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
Κόσμος 24.02.26

Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν προμηνύουν τη λήξη του

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού
Σοκ 24.02.26

Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στο Βέλγιο. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς 6 κοριτσιών και νέων γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές

Σύνταξη
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών
Βίντεο 24.02.26

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά στο Ιράν - Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων 2 πολίτες

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά

Σύνταξη
Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας
Ωμή βία 24.02.26

Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)

Μια συζήτηση που αποτυπώνει τη διαδρομή, τη νοοτροπία και τα κίνητρα του Κώστα Αντετοκούνμπο στη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Άρη Betsson, αλλά και τη σημασία της οικογένειάς του

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» – Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα
Η λέξη από «n» 24.02.26

«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» - Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα

Ο οργανισμός που διοργανώνει τα BAFTA Film Awards ζήτησε συγγνώμη από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», Michael B. Jordan και τον Delroy Lindo, μετά από περιστατικό ρατσιστικής προσβολής από τον John Davidson, «και από όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.02.26

ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό

Βαριά τιμωρία, συγκεκριμένα δυο χρόνια εκτός γηπέδων και απο 5.000 ευρώ πρόστιμο στους δύο ταυτοποιημένους οπαδούς της ΑΕΚ που έριξαν ομπρέλα στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος

«Θα ζήσει σε όλη του την ζωή με 10 σφαίρες μέσα στο πόδι του. Αν το έκαναν στο δικό του το παιδί αυτό, τι θα έκανε; Τι θα έκανε;», είπε η γιαγιά του 15χρονου που δέχτηκε σκάγια στο Αίγιο.

Σύνταξη
Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Καταστολή στο διαδίκτυο 24.02.26

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα με την οποία πάντως έχει μια «περίπλοκη» σχέση. Η έρευνα εις βάρος του Ντούροφ αφορά καταγγελίες ότι δυτικές μυστικές υπηρεσίας χάκαραν το Telegram

Σύνταξη
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ – Θα παραμείνει κρατούμενος
Ελλάδα 24.02.26

Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - Θα παραμείνει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να αναβληθεί η δίκη του προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του και να εκπροσωπηθεί από το δικηγόρο του ο οποίος σήμερα δεν ήταν παρών στο δικαστήριο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη

«Ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η 'κεντρώα' Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

Σύνταξη
Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»
Κόλαση του Δάντη 24.02.26

Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»

«Η Μαριάν Φέιθφουλ ήταν διανοούμενη και εγώ δεν είμαι», εξήγησε η Κόρτνεϊ Λαβ σε πρόσφατη συνέντευξή της, με αφορμή τη σύγκριση των δύο γυναικών καλλιτέχνιδων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
Επικαιρότητα 24.02.26

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου

«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

