Αύριο Τρίτη στη Γενεύη θα συνεχιστούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη θα καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων σε σύγκριση με τους γύρους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, καθώς θα συζητηθούν όλα τα σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα διαφιλονικούμενα εδάφη.

Το TASS, σε ρεπορτάζ του, αναφέρεται στις προετοιμασίες της ρωσικής πλευράς εν όψει των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο Intercontinental, σύμφωνα με πηγή του TASS.

Ο Μεντίνσκι ηγείται της αντιπροσωπείας της Μόσχας

Η ρωσική αντιπροσωπεία για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη θα διευρυνθεί.

Εκτός από τον σύμβουλο του προέδρου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, αυτή θα περιλαμβάνει τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν και τον επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ανακοίνωσε ο Πεσκόφ.

Ο Μεντίνσκι συνεχίζει να είναι ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με το TASS, ο ίδιος δεν συμμετείχε στις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι καθώς αυτές ήταν εστιασμένες σε ζητήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πηγή του ρωσικού μέσου, η αντιπροσωπεία της Μόσχας θα αποτελείται από περίπου 20 άτομα, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί βίζες για όλους.

Με βάση την ίδια πηγή, εκπρόσωποι των ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις στις ελβετικές αρχές προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση έκδοση βίζας σε όλα τα μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας και να εγγυηθούν την άδεια πτήσης για τις διαπραγματεύσεις.

Ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, CEO του ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) θα πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, ωστόσο θα δουλέψει σε ξεχωριστό επίπεδο.

Θα ασχοληθεί με την οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, όπως διευκρίνισε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν έδωσε οδηγίες

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους διαπραγματευτές.

Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες στη ρωσική αντιπροσωπεία πριν από την αναχώρησή της για τη Γενεύη, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών

Το TASS υπενθυμίζει τι συνέβη στους προηγούμενους γύρους των συνομιλιών.

Ο πρώτος γύρος τριμερών διαβουλεύσεων για θέματα ασφάλειας μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Ιανουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.

Της ρωσικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας ηγούνταν ο επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Στις 4-5 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι ο δεύτερος γύρος των τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Μετά από αυτόν τον γύρο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου.

Οι συζητήσεις κάλυψαν «οικονομικά ζητήματα, το εδαφικό ζήτημα και έναν μηχανισμό κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε πηγή στο TASS.