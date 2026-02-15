Ρωσία: Η Μόσχα λέει ότι κατέλαβε δώδεκα χωριά μέσα στον Φεβρουάριο – Δείτε χάρτη
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου, με τη Ρωσία να υποστηρίζει ότι κατέλαβε 12 χωριά αυτόν τον μήνα.
Όπως γράφουν οι Moscow Times, ο αρχηγός του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκερασίμοφ επισκέφθηκε τα στρατεύματα της Μόσχας στην Ουκρανία και αναφέρθηκε στην κατάληψη των χωριών στα ανατολικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας σήμερα Κυριακή.
Η επίσκεψη του Γκερασίμοφ πραγματοποιήθηκε πριν από τις συνομιλίες Μόσχας και Κιέβου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γενεύη, την ερχόμενη Τρίτη, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Ο Γκερασίμοφ επισήμανε ότι η κατάληψη των χωριών έγινε παρά τις σκληρές χειμερινές συνθήκες στην περιοχή.
Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτούς τους ισχυρισμούς.
Ο ρυθμός της προέλασης της Μόσχας επιταχύνθηκε το φθινόπωρο, αλλά η Ρωσία δεν έχει επιτύχει τον στόχο της να καταλάβει την περιοχή του Ντονέτσκ σε τέσσερα χρόνια πολέμου.
Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο να αποσυρθεί από το Ντονέτσκ για να επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης — όρος που δεν είναι αποδεκτός για την Ουκρανία.
Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας κινούνται προς την κατεύθυνση του Σλοβιάνσκ, ενός βιομηχανικού κέντρου που έπεσε για λίγο στα χέρια των φιλορώσων αυτονομιστών το 2014 και το οποίο έχει υποστεί συχνές ρωσικές επιθέσεις.
Οι δυνάμεις της Μόσχας βρίσκονται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη.
Δείτε σχετικό χάρτη από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου:
Η Ρωσία έχει προωθηθεί και στο Ντνιπροπετρόφσκ
Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι περιοχές Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα είναι δικές της.
Ωστόσο, έχει προωθηθεί και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.
Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι η Ρωσία «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στις παραμεθόριες περιοχές των βορειοανατολικών περιφερειών Σούμι και Χάρκοβο, όπου ελέγχει τμήματα του εδάφους.
Ο αρχηγός του ρωσικού στρατού δήλωσε επίσης ότι θα συζητήσει με τους αξιωματικούς «περαιτέρω ενέργειες στην κατεύθυνση του Ντνιπροπετρόφσκ».
Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ το περασμένο καλοκαίρι κατά την προέλασή τους προς τα δυτικά, αλλά το Κρεμλίνο δεν έχει ποτέ διεκδικήσει επίσημα την περιοχή.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Μόσχα προτίθεται να καταλάβει με τη βία ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ εάν αυτό δεν επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα, υπενθυμίζουν οι Moscow Times.
*Πηγή κεντρικής φωτογραφίας άρθρου: TASS
