newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 04:30

Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ

«Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία», ισχυρίζεται ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν έχει πειστεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη για κάτι ανάλογο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Spotlight

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO έκρινε χθες Παρασκευή ότι η Ρωσία μπορεί να μην είναι «ποτέ» διατεθειμένη να συνάψει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εξαπέλυσε το Κρεμλίνο πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Yuri Gripas, επάνω, ο Μάθιου Γουίτακερ).

«Δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα»

«Νομίζω ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία, κάτι που θα ήταν δίκαιο λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων», είπε ο αμερικανός πρεσβευτής Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Ομως απλούστατα δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα», πρόσθεσε.

Αξιοσημείωτα, το μήνυμα αυτό μοιάζει να βρίσκεται στους αντίποδες εκείνου που έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες νωρίτερα χθες.

Στη Γενεύη

Ο ρεπουμπλικάνος παρότρυνε τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για να μη «χάσει τη σπουδαία ευκαιρία» που του παρουσιάζεται, πριν τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη την ερχόμενη Τρίτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (…) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία – Ηνωμένες Πολιτείες – Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι θα ηγείται της ρωσικής αποστολής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

inWellness
inTown
Stream newspaper
Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
«Ανάρμοστη συμπεριφορά» 14.02.26

Το κοινοβούλιο του Περού συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του προσάπτουν «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σύνταξη
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Κόσμος 13.02.26

«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Σύνταξη
Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες
Κόσμος 13.02.26

Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες

Ο 23χρονος είχε πάει με ομάδα ακροδεξιών ως περιφρούρηση σε αντιδιαδήλωση σε ομιλία της Ρίμα Χασάν της Ανυπόταχτης Γαλλίας στη Λυών και σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε στο κεφάλι σε συμπλοκή.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε
Διάσκεψη για την Ασφάλεια 13.02.26

Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε

Ο Μακρόν επανέλαβε τις θέσεις του για ενίσχυση, οικονομικά, πολιτικά και αμυντικά της Ευρώπης. Εκτίμησε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι κοντά, αλλά απαιτεί πίεση προς τη Ρωσία και όχι υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Η Αργεντινή κατέθεσε μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος διαδηλωτών μετά από συγκρούσεις έξω από τη Γερουσία
Εργατική μεταρρύθμιση 13.02.26

Η Αργεντινή κατέθεσε μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος διαδηλωτών μετά από συγκρούσεις έξω από τη Γερουσία

Την Τετάρτη, ενώ η Γερουσία της Αργεντινής συνεδρίαζε για μια μεταρρύθμιση με στόχο την αποκανονικοποίηση της αγοράς εργασίας, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται
Κόκκινος συναγερμός 13.02.26

Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και ένας Ισπανία, από την κακοκαιρία. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας
Μετά τον Μαδούρο... 13.02.26

«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε την άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στη Βενεζουέλα, υπό τη στενή επίβλεψη της Ουάσινγκτον. 

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του
Ελλάδα 14.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του

Ένας πατέρας μίλησε για το οικογενειακό δράμα με την αυτοκτονία της έφηβης κόρης του, ώστε να ωθήσει περισσότερους γονείς να μην επαναπαύονται πως γνωρίζουν τα πάντα για τα παιδιά τους.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

Οι δύο γιοι της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, περιέγραψαν τη σχέση τους με τον πατέρα τους, την παρουσία τρίτου προσώπου, αλλά και ένα κρίσιμο εύρημα που έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας τους.

Σύνταξη
Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
«Ανάρμοστη συμπεριφορά» 14.02.26

Το κοινοβούλιο του Περού συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του προσάπτουν «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης

Η φρίκη εκείνης της δολοφονίας δεν χαράχτηκε μόνο στις ψυχές των παιδιών της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, αλλά και στο βλέμμα του εγγονού της, που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια εικόνα αδιανόητης αγριότητας.

Σύνταξη
Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα
Ελλάδα 14.02.26

Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα

Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα ερευνάται εκ νέου, πρόκειται για την μητέρα τριών παιδιών, που πήγε στο εξοχικό της για ένα Σαββατοκύριακο και δεν γύρισε ποτέ.

Σύνταξη
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο