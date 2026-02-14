Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO έκρινε χθες Παρασκευή ότι η Ρωσία μπορεί να μην είναι «ποτέ» διατεθειμένη να συνάψει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εξαπέλυσε το Κρεμλίνο πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Yuri Gripas, επάνω, ο Μάθιου Γουίτακερ).

«Δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα»

«Νομίζω ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία, κάτι που θα ήταν δίκαιο λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων», είπε ο αμερικανός πρεσβευτής Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Ομως απλούστατα δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα», πρόσθεσε.

Αξιοσημείωτα, το μήνυμα αυτό μοιάζει να βρίσκεται στους αντίποδες εκείνου που έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες νωρίτερα χθες.

Στη Γενεύη

Ο ρεπουμπλικάνος παρότρυνε τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για να μη «χάσει τη σπουδαία ευκαιρία» που του παρουσιάζεται, πριν τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη την ερχόμενη Τρίτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (…) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία – Ηνωμένες Πολιτείες – Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι θα ηγείται της ρωσικής αποστολής.