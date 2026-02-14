Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
«Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία», ισχυρίζεται ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν έχει πειστεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη για κάτι ανάλογο.
- Πάτρα: Δασκάλα χαστούκισε 8χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού γιατί… «έκανε θόρυβο»
- Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
- Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα
- Ρωσία: Τουλάχιστον δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO έκρινε χθες Παρασκευή ότι η Ρωσία μπορεί να μην είναι «ποτέ» διατεθειμένη να συνάψει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εξαπέλυσε το Κρεμλίνο πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Yuri Gripas, επάνω, ο Μάθιου Γουίτακερ).
«Δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα»
«Νομίζω ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία, κάτι που θα ήταν δίκαιο λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων», είπε ο αμερικανός πρεσβευτής Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.
«Ομως απλούστατα δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα», πρόσθεσε.
Αξιοσημείωτα, το μήνυμα αυτό μοιάζει να βρίσκεται στους αντίποδες εκείνου που έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες νωρίτερα χθες.
Στη Γενεύη
Ο ρεπουμπλικάνος παρότρυνε τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για να μη «χάσει τη σπουδαία ευκαιρία» που του παρουσιάζεται, πριν τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη την ερχόμενη Τρίτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (…) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία – Ηνωμένες Πολιτείες – Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.
Ο διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι θα ηγείται της ρωσικής αποστολής.
- Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου σκοτώνει τρεις επιβαίνοντες
- Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
- Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του
- Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη
- Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
- Σαλαμίνα: Το στοιχείο «κλειδί» για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη & ο ένστολος μάρτυρας
- Γουινέα: Τουλάχιστον 11 νεκροί, οι 10 γυναίκες, εξαιτίας κατάρρευσης αυτοσχέδιου χρυσωρυχείου
- Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις